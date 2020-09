Ausgewählter Artikel:

27. September 2020

» taz spricht mit Laura Méritt über Public Pussy Power: "Ich empfehle allen zu cruisen!"

Laura Méritt betreibt den ältesten feministischen Sexshop Europas und organisiert lesbische Sextreffen an öffentlichen Orten.

» 12termann.at interviewt Oliver Egger: "Manchen hätte das ein oder andere Jahr schwul sein nicht geschadet"

Oliver Egger, Leiter der ÖFB-Ombudsstelle und Österreichs erster schwuler Kicker, hat mit uns über seine Erfahrungen und Wünsche gesprochen.

» Lausitzer Rundschau: Cottbuser spricht offen über seine Homosexualität

Wie hat Uwe Helmholz, der den Storch Viktor der Aids-Hilfe Lausitz verkörpert, die Zeit als Homosexueller in der DDR erlebt? Geboren in Spremberg, lebt er seit über 40 Jahren in Cottbus. Wie ist die Situation heute?

» Deutschlandfunk Kultur: Wie Protestbewegungen die Politik erneuern

Ungerecht, ausgrenzend, im Kern eine Fehlkonstruktion: Das Urteil der politischen Philosophin Isabell Lorey über unsere repräsentative Demokratie fällt harsch aus. Neue Impulse erhofft sie sich von internationalen Protestbewegungen.

» taz: Frau ohne Menstruationshintergrund – Transgender mit Leib und Seele

Die Tweets der Autorin J.K.Rowling dazu, was echte Frauen ausmacht, bescheren der neuen taz.berlin-Kolumnistin Michaela Dudley Hitzewallungen.

» Deutschlandfunk Kultur über Kontroverse in Frankreich mit homofeindlichen Untertönen: Dürfen Rimbaud und Verlaine ins Pantheon?

Frankreich streitet darüber, ob die schwulen Dichter Rimbaud und Verlaine im Pantheon ihre letze Ruhe finden sollen. Die einen sähen darin ein Zeichen für Diversität. Kritiker sagen: Die beiden Anti-Patrioten hätten sich gegen diese Ehrung gewehrt.

» Neue Westfälische: Bielefelds gleichgeschlechtliche Ampelmenschen bleiben dauerhaft

Aus einer achtwöchigen Aktion wird jetzt eine ständige Einrichtung – und auch weitere Standorte an Bielefelder Straßen sind schon angedacht.

26. September 2020

» taz über Klimabewegung und Intersektionalität: Da geht noch was!

Die Klimabewegung muss Antirassismus, Queerfeminismus und Klassenperspektiven mitdenken. Noch tut sie das nicht genug.

» WDR 5 Polit-WG: Herrenwitz und Homophobie – Merz, Lindner und Co.

Dem einen wird Homophobie vorgeworfen, dem anderen Sexismus und Frauenfeindlichkeit. Friedrich Merz (CDU) und Christian Lindner (FDP) sind mit ihren Aussagen diese Woche gar nicht gut weggekommen. Typisch "alte weiße Männer" oder stellen sich alle wieder nur an?

» Abendzeitung München: Schwelgen in Erinnerungen – Die Bräurosl voller schwuler Männer

Die Wiesn ist nicht nur hetero: Seit Jahrzehnten feiern Homosexuelle ihren Gay Sunday auf dem Oktoberfest. In der AZ schwärmen Männer der ersten Stunde von einem Stück Münchner Tradition – das ihnen heuer schmerzlich fehlt.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Vom Sinn der Sinnlichkeit

In queeren Communities gibt es viel zuwenig positive Debatten über Sex und Sinnlichkeit, findet SIEGESSÄULE-Kolumnist Dirk Ludigs. Stattdessen werde sich bei Gesprächen über Lust hinter akademischen Diskursen versteckt

» Tsüri: 11 Kinderbücher über Familien, Girl*power und Transgender

Die Bilderbuchfamilie gibt es in zig Variationen und Geschlechter lassen sich in mehr als nur zwei Kategorien einteilen. Darum haben wir dir 11 Kinderbücher zusammengetragen, die nicht nur für Eltern spannend sind.

» Süddeutsche.de über schwule Väter: Können die das denn?

Ein Kind zu bekommen, ist für schwule Paare nicht leicht, zumal ihnen viele die Kompetenz als Eltern absprechen. Ein Einblick.

» meinbezirk.at über queeren Bezirksspaziergang am Alsergrund: Schwul-lesbisches Leben zwischen Aufbruch und Verfolgung

Eine "queere Bezirksführung" durch den Alsergrund bringt sowohl die dunkelsten Stunden als auch Momente der Selbstermächtigung in der schwulen und lesbischen Geschichte Wiens zutage. Mitgehen ist kostenlos.

» addn.me: Sonne, Fußball, Feminismus – Erstes FLINT-Fußballturnier in Dresden

Am zurückliegenden Wochenende fand auf dem Sportplatz der SG Klotzsche das erste Frauen-Lesben-Inter-Nonbinär-Trans-(FLINT)-Fußballturnier in Dresden statt.

» Trierischer Volksfreund: QueerKopf-Preis geht an pro familia

QueerNet RLP, das Netzwerk von LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter- und queere Menschen) in Rheinland-Pfalz möchte zu seinem 15-jährigen Jubiläum den QueerKopf an den Landesverband pro familia Rheinland-Pfalz verleihen.QueerNet RLP möchte den Landesverband pro familia Rheinland-Pfalz auszeichnen und dabei besonders auch Menschen hervorheben, die in den vergangenen Jahren große Unterstützer waren.

» Pfaffenhofener Kurier über Städtepartnerschaft: Aussprache mit Tarnów

Allen Spannungen zum Trotz: Die Partnerschaft zwischen den Landkreisen Tarnów und Pfaffenhofen soll mit mehr Leben gefüllt werden.

» rbb24 interviewt Bastian Finke: "Homophobie und Transphobie gibt es leider auch im Regenbogenkiez"

Seit März sind im Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg "Nachtbürgermeister" und "Nachtlichter" unterwegs. Bastian Finke ist einer von ihnen. Im Interview erzählt er von den Aufgaben und wie der Kiez sich in den letzten 100 Jahren gewandelt hat.

» Süddeutsche.de über polnische Regierung: Im Hass vereint

Die zerstrittene nationalkonservative Regierung findet einen Kompromiss – für Minderheiten in Polen lässt das wenig Gutes erwarten, ebenso wie es für den Frieden innerhalb der Mehrheitsgesellschaft gefährlich ist.