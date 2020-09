Ausgewählter Artikel:

» (29.09.2020) NWZonline über Queer Film Festival Oldenburg: Kurzfilm "Revolvo" gewinnt Publikumspreis

Die Zuschauer haben entschieden: Der Publikumspreis für den besten Kurzfilm beim 11. Queer Film Festival Oldenburg geht an "Revolvo".

29. September 2020

» Die Rheinpfalz über Ausstellung: Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz – Zweibrücken

"Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute" heißt eine Sonderausstellung des Stadtmuseums vom 10. Oktober bis 24. Januar. Laut Museumsleiterin Charlotte Glück geht es um historische Entwicklungen und regionale Besonderheiten in der Pfalz.

» katholisch.de: Wucherpfennig über "Nihil obstat" . Hatte mehr Glück als andere

2018 musste Ansgar Wucherpfennig um sein Rektorenamt bangen: Nachdem er etwa den Umgang mit Frauen kritisiert hatte, ließ die vatikanische Unbedenklichkeitserklärung auf sich warten. Sein Fall ging gut aus – doch das ist nicht immer so, weiß Wucherpfennig.

» Welt über schwule Kunst der DDR: Tom of Ostland

Er war der Tom of Finland der DDR. Doch der Maler Jürgen Wittdorf stellte Männerschönheit homoerotisch ohne die Sexprotzerei des finnischen Vorbilds dar. Dafür wurde er gefeiert. Sein Schicksal nach 1990 ist tragisch.

Bezahltes Abo erforderlich

28. September 2020

» Spiegel über Friedrich Merz: Es gibt ein Recht auf Rückständigkeit

Friedrich Merz stellt sich selbst bloß, weil ihm eine konservative Urtugend abgeht: sein Unbehagen an einem Stück Fortschritt zu artikulieren, ohne die Fortschrittlichen zu verletzen.

» RND interviewt trans Aktivist Linus Giese: "Ich habe lange gedacht, dass ich ekelhaft bin und andere mich abstoßend finden"

Linus Giese ist Buchautor, Blogger und Transgender-Aktivist. Seit seinem Coming Out vor drei Jahren musste er sich im Internet häufig gegen Anfeindungen wehren. Im RND-Interview erzählt er von einer Zeit der Selbstzweifel und warum sich lackierte Fingernägel und Männlichkeit nicht widersprechen.

» Märkische Oderzeitung: Grüne in Hohen Neuendorf wollen über Homophobie in polnischen Partnerstädten aufklären

Hohen Neuendorfs Partnerstadt Janów Podlaski liegt in einer Wojewodschaft, die sich zur sogenannten "LGBT-ideologiefreien Zone" erklärt hat. Was das für die Partnerstädte bedeutet und wie die Situation vor Ort für Schwule und Lesben ist, wollen die Grünen erörtern. Dazu haben sie den queeren Aktivisten Kacper Kubiak aus Polen eingeladen.

» Jungle World unterhält sich mit Schwulen über ihren ersten Barbesuch:

Für Schwule, vor allem wenn sie in den sechziger Jahren aufgewachsen sind, ist der erste Besuch einer Schwulenbar oder eines Clubs eine ganz besondere, eindrückliche Erfahrung.

» nd zum Lebensort Vielfalt am Südkreuz: Brüder gegen Schwestern

Am Bahnhof Südkreuz entsteht in den kommenden Jahren ein Wohn- und Bürohaus für Schwule, Lesben, Trans- und Intersexuelle. Der Weg bis zum ersten Spatenstich war von Konflikten geprägt. S.a.: Bunter Spatenstich für queeres Hausprojekt (25.09.2020)

27. September 2020

» Nollendorfblog: Merz, Laschet, Klöckner und die Verläßlichkeit der ganz normalen Homophobie in der CDU

Friedrich Merz gewinnt mit seinen Rechtfertigungen das Homophobie-Bingo, Armin Laschets Aussagen sind nicht viel weniger problematisch und Julia Klöckner macht alles wieder nur noch schlimmer.

» taz spricht mit Laura Méritt über Public Pussy Power: "Ich empfehle allen zu cruisen!"

Laura Méritt betreibt den ältesten feministischen Sexshop Europas und organisiert lesbische Sextreffen an öffentlichen Orten.

» 12termann.at interviewt Oliver Egger: "Manchen hätte das ein oder andere Jahr schwul sein nicht geschadet"

Oliver Egger, Leiter der ÖFB-Ombudsstelle und Österreichs erster schwuler Kicker, hat mit uns über seine Erfahrungen und Wünsche gesprochen.

» Lausitzer Rundschau: Cottbuser spricht offen über seine Homosexualität

Wie hat Uwe Helmholz, der den Storch Viktor der Aids-Hilfe Lausitz verkörpert, die Zeit als Homosexueller in der DDR erlebt? Geboren in Spremberg, lebt er seit über 40 Jahren in Cottbus. Wie ist die Situation heute?

Kostenloses Probeabo nötig

» Deutschlandfunk Kultur: Wie Protestbewegungen die Politik erneuern

Ungerecht, ausgrenzend, im Kern eine Fehlkonstruktion: Das Urteil der politischen Philosophin Isabell Lorey über unsere repräsentative Demokratie fällt harsch aus. Neue Impulse erhofft sie sich von internationalen Protestbewegungen.

» taz: Frau ohne Menstruationshintergrund – Transgender mit Leib und Seele

Die Tweets der Autorin J.K.Rowling dazu, was echte Frauen ausmacht, bescheren der neuen taz.berlin-Kolumnistin Michaela Dudley Hitzewallungen.

» Deutschlandfunk Kultur über Kontroverse in Frankreich mit homofeindlichen Untertönen: Dürfen Rimbaud und Verlaine ins Pantheon?

Frankreich streitet darüber, ob die schwulen Dichter Rimbaud und Verlaine im Pantheon ihre letze Ruhe finden sollen. Die einen sähen darin ein Zeichen für Diversität. Kritiker sagen: Die beiden Anti-Patrioten hätten sich gegen diese Ehrung gewehrt.

» Neue Westfälische: Bielefelds gleichgeschlechtliche Ampelmenschen bleiben dauerhaft

Aus einer achtwöchigen Aktion wird jetzt eine ständige Einrichtung – und auch weitere Standorte an Bielefelder Straßen sind schon angedacht.

26. September 2020

» taz über Klimabewegung und Intersektionalität: Da geht noch was!

Die Klimabewegung muss Antirassismus, Queerfeminismus und Klassenperspektiven mitdenken. Noch tut sie das nicht genug.

» WDR 5 Polit-WG: Herrenwitz und Homophobie – Merz, Lindner und Co.

Dem einen wird Homophobie vorgeworfen, dem anderen Sexismus und Frauenfeindlichkeit. Friedrich Merz (CDU) und Christian Lindner (FDP) sind mit ihren Aussagen diese Woche gar nicht gut weggekommen. Typisch "alte weiße Männer" oder stellen sich alle wieder nur an?

» Abendzeitung München: Schwelgen in Erinnerungen – Die Bräurosl voller schwuler Männer

Die Wiesn ist nicht nur hetero: Seit Jahrzehnten feiern Homosexuelle ihren Gay Sunday auf dem Oktoberfest. In der AZ schwärmen Männer der ersten Stunde von einem Stück Münchner Tradition – das ihnen heuer schmerzlich fehlt.