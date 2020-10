Ausgewählter Artikel:

» (01.10.2020) 20 Minuten: Regenbogenhaus soll zum LGBT-Hotspot in Zürich werden

Über 30 Schweizer LGBT-Organisationen ziehen ab 2021 zusammen in das Regenbogenhaus in Zürich. Nun sammeln die Initiatoren via Crowdfunding 100000 Franken für den Innenausbau des Hauses.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Oktober 2020

» FR: Oskar Lafontaine verteidigt Treffen mit Thilo Sarrazin, will Zuwanderung aber weiter begrenzen

Oskar Lafontaine verteidigt trotzt vehementer Kritik sein Treffen mit Thilo Sarrazin. Zuwanderung will der Fraktionschef der Linken im Saarland begrenzen.

» Noizz über Prozess in England: Tödliches Grindr-Match: Paar vergiftet Profi-Tänzer mit Droge "Devil's Breath" – will Diamanten in seinem Namen kaufen

In England steht aktuell ein offenbar skrupelloses Paar vor Gericht. Diana (18) und Joel (25) sollen homosexuelle Männer auf der Dating-App Grindr kennengelernt und anschließend mit der Droge "The Devil's Breath" vergiftet haben. Ihr Ziel: abkassieren. Wegen zwei solcher Fälle sind sie nun angeklagt. Ein Mann soll an der Droge gestorben sein, einer überlebte. Diana und Joel plädieren für unschuldig.

» FAZ interviewt Rosa von Praunheim: Skandale lassen sich nicht planen

Besuch bei einem freundlichen, älteren Gesamtkunstwerk: Rosa von Praunheim spricht über Hitler, Friedrich II., Ziegen und sein neues Theaterstück.

Bezahltes Abo erforderlich

» Augsburger Allgemeine über Missbrauchs-Opfer: "Er war kein Monster, aber eines Tages wurde er sexuell übergriffig"

Der Publizist Bernhard Meuser arbeitete für die katholische Kirche. Nun spricht er erstmals darüber, dass er als Jugendlicher von einem Pfarrer missbraucht wurde.

Kostenloses Probeabo nötig

» Kurier: Ist Hugh Jackman homosexuell? Jetzt spricht Ehefrau Deborra-Lee Furness

Schauspielerin Deborra-Lee Furness äußerte sich nun erstmals zu den Gerüchten um ihren Ehemann Hugh Jackman.

» Deutsche Welle über Polen: Stimmungsmache gegen Homosexuelle

Bart Staszewski kämpft für die Rechte von Homosexuellen in Polen. Die Regierungspartei PiS macht Stimmung gegen Angehörige der LGBT-Community. Von der Europäischen Union erwartet sich Staszewski nicht nur leere Worte, sondern echte Unterstützung.

» Legal Tribune Online: Für Sichtbarkeit von LGBT+ Juristen

Die Aktion Gesicht zeigen möchte LGBT+ Juristen helfen, sich am Arbeitsplatz zu öffnen und Wertschätzung zu erhalten. 40 LGBT+ Juristen nehmen teil.

» Deutschlandfunk über strukturelle Diskriminierung: Die Leichtigkeit des Wegsehens

Viele Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft kommen selten oder nie mit Erfahrungen von Unterdrückung, Rassismus oder Homophobie in Berührung und ignorieren diese Themen, meint Marina Weisband. Sie fordert in ihrer Kolumne weniger Nachsicht mit jenen, die wegsehen.

» Zeit Online über Olaf Latzel: Die Zerreißprobe

Ein evangelischer Pastor in Bremen hetzt gegen Homosexuelle. Muss die Kirche ihn ausschließen?

Kostenloses Probeabo nötig

30. September 2020

» Nollendorfblog interviewt Ulle Schauws: Der geheime Plan um die Konfettibombe im Bundestag

Ulle Schauws erzählt im Interview erstmals die Hintergründe der geheimen Aktion, die wohl niemand, der am 30. Juni 2017 die Ehe für alle feierte, je vergessen wird.

» wochenblatt: Erster CSD in Kelheim war ein voller Erfolg

Am Samstag, 26. September, nahmen trotz Dauerregens in Landshut etwa 350, in Straubing 220 und in Kelheim 100 Menschen an den Christopher-Street-Day-Kundgebungen teil, zu denen der Verein "Queer in Niederbayern" aufgerufen hatte.

» evangelisch.de: Unsichtbare Vielfalt?

Alter bedeutet für viele Lesben und Schwule nicht nur, in der eigenen Community ausgegrenzt zu werden. Viele fürchten auch, in Pflegeheimen ihre Identität und ihren Lebensweg wieder verheimlichen zu müssen. Über ein Bauprojekt und einen neuen Leitfaden für Pflegende.

» Tagesspiegel: Rugby bei den Berlin Bruisers ist queer – und bunt

Queere Menschen fühlen sich im Sport oft ausgegrenzt. Ein Berliner Rugby-Team will daran mit einer besonderen Aktion am Samstag etwas ändern.

» Tagesspiegel: Jahrzehnte nahm das Land die Rechtsextremisten nicht ernst genug

Hanau, Halle, Walter Lübcke – das sind bekannte Anschläge rechter Mörder. Die wirkliche Zahl der Opfer ist viel höher, wurde aber lange nicht anerkannt.

» Fuldaer Zeitung aus Main-Kinzig-Kreis: Homophobie in Partnerregion Lublin beschäftigt Kreistag

Wo liegt die Schmerzgrenze für den Main-Kinzig-Kreis, wenn auch in seiner Partnerregion Lublin (Polen) Homosexuelle gegen ihre Ausgrenzung kämpfen müssen?

» katholisch.de kommentiert: Bischof Timmerevers' Äußerungen zur Queer-Pastoral kamen überraschend

Die Äußerungen von Bischof Timmerevers zur Queer-Pastoral ließen Ludwig Ring-Eifel aufhorchen. Damit knüpfe der Oberhirte an einem Schreiben des Papstes an. Er findet: Daran könne sich der Synodale Weg ein Beispiel nehmen – ohne mit der kirchlichen Lehre zu brechen. S.a.: Dresdner Bischof für Segnung homosexueller Paare (29.09.2020)

» Berliner Zeitung: Das andere Geschlecht ist Teil von uns

Ein Interview mit unserer Autorin schlug im Frühjahr hohe Wellen: Für die offenen Worte zu ihrer Transition erntete Joane Studnik viel Zuspruch. Einige jedoch äußerten Zweifel, ob eine als Junge geborene Person eine Frau sein kann. Hier antwortet sie auf Einwände, die Leser dieser Zeitung äußerten.

» Augsburger Allgemeine: Homosexuelle Paare können kirchlichen Segen jetzt im Ulmer Münster bekommen

Die evangelische Kirche in Ulm hat sich auf einen Kompromiss geeinigt. Eines aber bleibt heterosexuellen Paaren vorbehalten.

Kostenloses Probeabo nötig

29. September 2020

» Die Rheinpfalz über Ausstellung: Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz

"Nanu? Geschlechtliche Vielfalt in der Pfalz. Gestern und heute" heißt eine Sonderausstellung des Stadtmuseums vom 10. Oktober bis 24. Januar. Laut Museumsleiterin Charlotte Glück geht es um historische Entwicklungen und regionale Besonderheiten in der Pfalz.