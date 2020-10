Ausgewählter Artikel:

» (05.10.2020) RND interviewt "Big Bang Theory"-Star Jim Parsons: "Unterdrückung Homosexueller ist noch immer da"

Im neuen Netflix-Drama The Boys in the Band geht es um eine Gruppe schwuler Freunde, die komplett von homosexuellen Schauspielern verkörpert wird darunter Jim Parsons. Im RND-Interview spricht der Schauspieler über diese besondere Erfahrung, sein Outing und die Situation Homosexueller in den USA.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. Oktober 2020

» Märkische Oderzeitung über "LGBT-freie Zonen": Ausgrenzung in Hohen Neuendorfs polnischer Partnergemeinde kein Thema

Der Fraktionschef der Linken in Hohen Neuendorf, Lukas Lüdtke, zeigte sich nach dem Treffen am Wochenende erleichtert.

» Hallo Augsburg kommentiert Blutspende-Verbot: Blut ist weder homo noch hetero

Die Vorräte an Blutkonserven werden knapp. Gleichzeitig gibt es Menschen, die würden gerne spenden, dürfen aber nicht. Es ist mehr als überfällig, dass die Diskriminierung von Homosexuellen aufhört.

» buten un binnen über Diskriminierung an Schulen: Was tut Bremen für Betroffene?

Der mutmaßliche Mobbing-Fall eines transsexuellen Schülers an einer Bremer Schule hat für Aufsehen gesorgt. Offenbar haben nur wenige Schulen entsprechende Konzepte.

» Süddeutsche.de über LGBTI in Polen: Zielscheibe des Hasses

Was es heißt, in Polen homosexuell zu sein oder Transgender, das erfahren schmerzhaft immer mehr Menschen, die sich zur LGBTQ-Gemeinde zählen.

» nd über geflüchtete Lesbe im Kirchenasyl: Die Unsicherheit bleibt

In Uganda wurde Diana wegen ihrer Homosexualität von der Kirche verachtet. In Deutschland ist es gerade das Kirchenasyl, das die letzte Chance für Geflüchtete darstellt, eine drohende Abschiebung abzuwenden.

» nd interviewt "erklär mir mal"-Macher*innen: "Jetzt machen wir erst recht weiter"

Seit Anfang Mai gibt es die digitale Plattform "erklär mir mal", die queere, post-migrantische Perspektiven aufzeigt. Nun wurde das Projekt im Netz von einem rechten Mob angegriffen.

» taz über homoerotische Spannungen unter rechten Männern: Die Infantilität des Bösen

Rechte Männer tun gerne so, als ginge es ihnen um Identität und Nationalstolz. Doch mehr als Hass und homoerotische Spannungen stecken nicht dahinter.

04. Oktober 2020

» Berliner Zeitung über Sex in der DDR: Selbstverständlich und im besten Sinne alltäglich

Die DDR war der BRD im Sexualstrafrecht voraus. Für Schwule galt das sogar nach dem Fall der Mauer. Zum Vollzug der Liebe ging man weiterhin in den Osten.

» Stuttgarter Nachrichten: Lasst uns über ... Analverkehr reden: Warum das Hintertürchen für Männer anders spannend ist, als viele denken

Beim Thema Analverkehr scheiden sich die Geister. Warum dabei auch in Hetero-Beziehungen die Rollenverteilung nicht vorgeschrieben sein muss, erklärt unsere Kolumnistin Claudia Elizabeth Huber.

» kreuzer: Der Wandel der Familienmodelle

Seit 2018 gibt es das Familia*Futura Festival in Sachsen. Das Festival versteht sich als Raum für vielfältige Familienmodelle. Die erste Ausgabe fand in Dresden statt. Die zweite war für Leipzig geplant. Coronabedingt wurde sie in den digitalen Raum verlagert.

» der Freitag über Andrea Long Chu: Das Prinzip Begehren

Die radikale Feministin Andrea Long Chu erklärt feministische Grundsätze für gescheitert

» zentralplus: Deshalb sollten Chefinnen über sexuelle Orientierung sprechen

Sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität sollen in Firmen kein Tabu sein. Das sagen Menschen aus der LGBT-Community. Was soll das bringen? Und wo ist der Nutzen für die Firma?

03. Oktober 2020

» n-tv: Homophobie zerfrisst den Fußball

In den USA sorgt eine homophobe Beleidigung bei einem Profi-Spiel zum Spielabbruch. Solch ein klares Zeichen würde man sich in Europa auch mal wünschen, denn Homophobie und Transphobie im Fußball noch immer. Da hilft auch ein Preis für Thomas Hitzlsperger wenig.

» taz interviewt Aminata Belli und Tarik Tesfu: "Zeigen, wer im Fernsehen fehlt"

Deutsche Talkshows sind selten jung und divers. Aminata Belli und Tarik Tesfu erzählen, was sie in ihrer neuen Sendung besser machen.

» Tagesspiegel spricht mit Sven Lehmann und Ulle Schauws über Polen: "Queere Menschen werden auf offener Straße attackiert"

Mehr Angst, mehr Suizide, mehr Übergriffe: Die Situation der LGBT-Community in Polen verschärft sich. Ulle Schauws und Sven Lehmann von den Grünen waren dort.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Max Czollek: Einsatz für eine Gesellschaft der radikalen Vielfalt

Ein Leitkulturkonzept verfehlt die gesellschaftliche Realität: Das sollen die "Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur" zeigen, erklärt deren Kurator Max Czollek. Kunst und Zivilgesellschaft seien schon viel weiter als die Politik, sagt der Lyriker.

» zentralplus: Stadt Luzern soll LGBT-freundliches Label erlangen

Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität ist auch am Arbeitsplatz relevant, finden fünf Luzerner Grossstadträte und Grosstadträtinnen.

02. Oktober 2020

» Kicker über Bayer-Coach Bosz: "Dafür muss sich ein aktiver Spieler outen"

Anerkennende Worte für Samstag-Gegner VfB Stuttgart; keine klare Aussage dazu, ob Neuzugang Santiago Arias am Wochenende sein Debüt geben wird; Lob für den Auftritt seiner Mannschaft beim 1:1 gegen Leipzig: Die Pressekonferenz am Freitag brachte wenig Bemerkenswertes zutage – bis Peter Bosz auf das Thema Homophobie im Fußball angesprochen wurde.

» derStandard.at zur medizinischen Versorgung von trans Menschen: Regenbogenfähnchen sind zu wenig

Die Gesundheitspolitiker schauen weg, die Transcommunity gerät in existenzielle Bedrängnis – auch in Wien, warnt der Spezialist für Transgendermedizin, Mick van Trotsenburg, im Gastkommentar.