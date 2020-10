Ausgewählter Artikel:

» (07.10.2020) taz über Homophobie im US-Fußball: Alternativloser Protest

In der zweiten US-Fußballliga verlässt das Team der San Diego Loyal wegen einer homophoben Beleidigung den Platz. Der Verband reagiert ebenfalls.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Oktober 2020

» Berliner Zeitung über Liebig 34: Die Linken bereiten sich auf den Kampf unter der Regenbogenfahne vor

Die Polizei will das Besetzerhaus in der Liebigstraße Ecke Rigaer Straße am Freitag räumen. Die Vorbereitungen auf den Showdown laufen auf beiden Seiten auf Hochtouren.

» katholisch.de über virale Predigt: Regens für Frauenweihe und Segnung homosexueller Paare

In der Kapelle im Limburger Bischofshaus konnten am Erntedank-Sonntag nur wenige Menschen mit Christof May die Messe feiern – doch seine online übertragene Predigt erreicht ein Vielfaches: Sein Plädoyer für eine Öffnung der Kirche wurde auf Facebook zum viralen Hit.

» taz über Homophobie im US-Fußball: Alternativloser Protest

In der zweiten US-Fußballliga verlässt das Team der San Diego Loyal wegen einer homophoben Beleidigung den Platz. Der Verband reagiert ebenfalls.

» Bluewin über homosexuelle Promis: Sängerin Angèle -auf den Spuren von Kurt Aeschbacher

Die 24-jährige belgische Sängerin Angèle Van Laeken, die zeitweise in Paris lebt, setzte mit ihrem Coming-out im August ein starkes Zeichen. Angst vor Prügel, verbale Attacken sowie Hassschreiben gehören für Schwule und Lesben nach wie vor zum Alltag nicht nur in Frankreich und Belgien, auch in der Schweiz.

» MDR: Kerstin Ott über gleichgeschlechtliche Liebe – "Toleranz muss man immer wieder thematisieren!"

Reporter Peter Heller trifft zum Schlagerwelt-Hausbesuch diesmal Kerstin Ott. In ihrer Lieblingsstadt Hamburg reden die beiden über Toleranz, handwerkliche Begabungen, Langeweile beim Shopping und Hass im Internet.

» Sumikai aus Japan: LDP-Politiker sorgt mit Aussage zu LGBT-Rechten für Empörung

In Japan haben Menschen der LGBT-Community es weiterhin schwer. In vielen Bereichen sind ihre Rechte immer noch nicht ausreichend geschützt.

» Berliner Zeitung interviewt Berlinale-Leitung: "Es ist gut, dass wir die Frage nach dem Geschlecht nicht mehr stellen müssen"

Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian verteidigen ihre Entscheidung für einen genderneutralen Darstellerpreis, und sie erklären, warum die Berlinale physisch stattfinden soll. Und wie.

» Frankfurt Live über Klaus-Mann-Platz: Frankfurter Straßenschild wird Teil

Ein Straßenschild mag so manche Geschichte erzählen oder Botschaft vermitteln, die einem flüchtigen Blick verborgen bleiben. So war es beim Klaus-Mann-Platz unweit der Konstablerwache im Jahr 1995 eine Besonderheit, dass mit dem Schriftsteller ein Straßenraum nach jemandem benannt wurde, der sich zur Homosexualität bekannte.

» Radio Emscher Lippe: Geschlechtsangleichung bei Transsexualität – Krankenkasse stellt sich quer

Für Transsexuelle, also für Menschen, die nicht im richtigen Körper geboren sind, ist es ein langer Weg bis zu einer Geschlechtsumwandlung.

» Märkische Oderzeitung: Transgender-Kommandeurin Anastasia Biefang über ihren Abschied aus Storkow

Nach drei Jahren verlässt Anastasia Biefang Storkow wieder. Die Stadt behält sie in guter Erinnerung, erzählt sie.

Kostenloses Probeabo nötig

» evangelisch.de über Konferenz christlicher LSBT*-Gruppen: International, bunt und lebendig – trotz Covid-19

Eigentlich hätten sich etwa 120 Teilnehmende des Europäischen Forums christlicher LSBT*-Gruppen im Mai in Budapest treffen sollen. Wegen der Covid-19 Pandemie wurde die europäische Konferenz abgesagt. Nun ist sie im Oktober ins Internet verlegt worden. Thema der Konferenz: Komm heraus aus der Dunkelheit ans Licht! (nach 1. Petrus 2, 9).

06. Oktober 2020

» Deutschlandfunk Kultur über russische LGBT-Community in Berlin: "Ich habe mich lange Zeit nicht geoutet"

Fliehen russischsprachige Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung aus ihrer Heimat nach Berlin, treffen sie dort oft auf eine große russische Gemeinschaft, in der Vorurteile gegenüber Schwulen verbreitet sind. LGBT-Aktivisten wollen aufklären.

» Deutschlandfunk Kultur über LGBTI-Community und Corona: Wenn Safe Spaces schließen müssen

Queere Menschen sind durch die Coronakrise besonders von Einsamkeit und Isolation betroffen. Viele Treffpunkte und Hilfsangebote wurden geschlossen. Gerade in kleinen Städten und auf dem Land gibt es für die Betroffenen dann keine Alternativen.

» Welt über Rimbaud und Verlaine: Das schwule Paar, das Frankreich spaltet

Sie waren zwei der größten Dichter Frankreichs. Aber sind Verlaine und Rimbaud auch würdig genug für ein Grab im Pantheon? Darum wird nun gestritten. Einer der beiden hätte diese späte Ehre wohl sehr geschätzt. Die Geschichte einer großen Männerliebe.

Kostenloses Probeabo nötig

» W&V: Star-Youtuber veranstaltet Camp gegen Hetze im Netz

Tommy Toalingling, homosexueller Youtuber, plant Workshops für LGBTQ+ -Jugendliche zum richtigen Umgang mit Hass im Internet.

» Spiegel über "Hart aber fair" zur Diskurskultur: Das ist kein Junge, das ist ein "Kind mit Penis"

Was heute "Cancel Culture" heißt, nannte sich früher "Kinderstube" – oder? Über die Grenzen des Sagbaren wurde bei "Hart aber fair" gestritten. Und immer wieder spukte die AfD durchs Studio.

05. Oktober 2020

» RP Online: Rat für die Regenbogen-Community in Düsseldorf

Seit einem Jahr gibt es die Fachstelle für Homo- und Transsexuelle über 55 Jahren. Betrieben wird sie von der Awo, der Frauenberatungsstelle sowie der Aidshilfe die ein positives erstes Fazit ziehen.

» Süddeutsche.de über Rosa von Praunheims neues Theaterstück: Klein-Adolf trifft seine Nichte

Rosa von Praunheim am Deutschen Theater Berlin: "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs".

» junge Welt über Rosa von Praunheims neues Theaterstück: Die unangenehmste Seite

Vogelschiss und Furzkissen: Rosa von Praunheims "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs" am Deutschen Theater in Berlin

» taz über erste Ministerin mit Transhintergrund: Belgien strahlt in Blau-Pink-Weiß

Mit Petra de Sutter von den Grünen hat Belgien die erste trans Frau in einem Ministeramt. Die Medizinerin ist auch stellvertretende Premier. S.a.: Belgien: Trans Politikerin wird stellvertretende Premierministerin (01.10.2020)