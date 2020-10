Ausgewählter Artikel:

» (10.10.2020) Süddeutsche.de: Was es heißt, in Polen zur LGBTQ-Gemeinde zu gehören

Netzwerke berichten von immer mehr tätlichen Angriffen, von Selbstmorden Verzweifelter und von einer Polizei, die nicht hilft, sondern droht.

10. Oktober 2020

» inforadio: Corona-Krise trifft LGBTQ+-Community besonders hart

Besonders die LGBTQ+-Community ist nach Ansicht der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld schwer von der Corona-Krise getroffen. Wie kann ihnen geholfen werden? Außerdem: Portrait eines schwulen Imams, der homosexuelle Muslime berät.

» Welt über LGBT-Flüchtlinge: An den Grenzen der Willkommenskultur

Wer in seinem Herkunftsland wegen seiner Geschlechtsidentität verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl. Erschwert wird LGBT-Flüchtlingen die Aufnahme ausgerechnet von Genderforschern. Akademiker nehmen lieber den Islam in Schutz als die, für die sie da sein sollten.

Kostenloses Probeabo nötig

» Tages-Anzeiger aus Zürich: Homosexueller heftig beschimpft – Polizei schaut weg

Man könne nichts machen, sagt eine Polizistin einem Schwulen, der gerade verbal attackiert wurde. Der Vorfall beschäftigt nun die Zürcher Politik.

Kostenloses Probeabo nötig

» RND: Transgender-Frau wird in Puerto Rico geschlagen und niedergestochen

In Puerto Rico wird eine Transgender-Frau brutal angegriffen. Sie muss ins Krankenhaus und soll laut Berichten einen Schädelbruch erlitten haben. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Erst vor einer Woche wurde in dem Land eine Transgender-Frau erschossen.

» BR.de: Deutsche Comedy diskriminiert zu oft – noch

Was darf Satire? Darüber wird zur Zeit viel diskutiert. Darf Lisa Eckhart Witze über Juden machen, Serdar Somuncu das N-Wort benutzen? Humor steht auf dem Prüfstand. Roderich Fabian fasst Thesen und Antithesen für uns zusammen.

» Deutschlandfunk Kultur: Schwul, Single – und Kinderwunsch?

Stefan möchte Vater werden, doch als schwuler Single ist das kompliziert. Comedy-Autorin Lena Liebkind diskutiert mit Caro über Feminismus. Und Tilmann Bemm weiß, warum man sich nicht einfach die Zitronen aus dem Einkaufswagen nehmen lassen sollte.

» Tagesspiegel: Die Liebig34 wird ideologisch überfrachtet – und Berlin immer enger

Nach der Räumung der Liebig34 in Friedrichshain drängt für die Berliner die Frage: Freiräume, ja aber was können sie sein und für wen? Ein Kommentar.

» IWWIT-Blog: Kaey for Solidarity – "Wonder Woman" will wieder singen

Seit Kurzem fühlt sich Kaey wie Wonder Woman: unbesiegbar! Zumindest das Coronavirus kann der Berlinerin wohl so schnell nichts mehr anhaben.

» Kurier: Kristen Stewart spricht über vergangene Beziehungen – und wieso sie diese geheim hielt

Kristen Stewart sprach in einem Interview darüber, wieso sie in der Vergangenheit Probleme damit hatte, sich zu ihren Beziehungen öffentlich zu bekennen.

» Berliner Morgenpost: "Jeder homophobe Angriff muss angezeigt werden"

Der Verein Regenbogen Reinickendorf spricht Opfern Mut zu, sich anzuvertrauen und jeden Übergriff auch bei der Polizei anzuzeigen.

Registrierung erforderlich

09. Oktober 2020

» taz: Eine Welt ohne Heten – Besser als jede Aspirin

Wie sähe eine Gesellschaft aus, in der sich cis Heten und Queers nicht begegnen würden? Der Stresspegel für Queers wäre deutlich niedriger.

» WDR: Streit um freikirchliche Schule in Beelen

Der Hauptausschuss in Beelen hat am Donnerstag über eine geplante evangelisch-freikirchliche Gesamtschule debattiert. Gegner der Schule planen jetzt ein Bürgerbegehren.

» Sat.1 über Homosexualität in der Bundeswehr: Ex-Soldat berichtet über unehrenhafte Entlassung in den 60ern

Homosexuelle Soldaten in der Bundeswehr haben in der Vergangenheit viel Leid erfahren. Eine neue Studie mit dem Titel Tabu und Toleranz hat das vor einigen Wochen dokumentiert und so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit befördert. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat es zum Anlass genommen, sich in aller Form bei den betroffenen Soldaten zu entschuldigen. Eine Entschuldigung, auf die viele lange gewartet haben.

» Tagesspiegel: "Berlin braucht queere Orte, denn Berlin ist queer"

In unserer Serie "75 Visionen für Berlin" malen sich zwei politische Köpfe der LGBT-Szene eine Stadt aus, in der Toleranz Trumpf ist.

» Tagesspiegel über Liebig34: Für die einen Symbol der Freiheit, für die anderen Epizentrum der Krawalle

Mit der Räumung der Liebig34 wächst in der linken Szene Berlins das Gefühl der Ohnmacht und der Wut. Unterstützer wollen Chaos, die Polizei rüstet auf.

08. Oktober 2020

» Belltower News: Kein Ausnahmefall – Homo- und Trans*feindlichkeit mit wissenschaftlichem Anstrich

Der Zeitungsartikel "Die klassische Familie wird zum Ausnahmefall" in der "FAZ" ist ein Beispiel für eine trans*- und homofeindliche Argumentation, die sich durch die Professor*innenschaft der Autor*innen einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, aber auf unwahren Behauptungen basiert.

» GQ interviewt David Garrett: Über Schmuck, seinen persönlichen Stil und die Rolle von Gender-Grenzen

David Garrett ist das Gesicht der neuen Thomas Sabo "Rebel at Heart"-Kollektion. Im GQ-Interview spricht er über die Bedeutung von Schmuck, seinen persönlichen Stil und verrät uns, was er vom Trend-Piece Perlenkette hält.

» Freie Presse: Schwule Liebesgeschichten – in Werdau geschrieben

Eine Autorin verfasst seit sechs Jahren Bücher, die sich mit homosexuellen Beziehungen beschäftigen. Sie hat mehr als 20 Romane veröffentlicht.

Kostenloses Probeabo nötig

07. Oktober 2020

» Berliner Zeitung über Liebig34: Die Linken bereiten sich auf den Kampf unter der Regenbogenfahne vor

Die Polizei will das Besetzerhaus in der Liebigstraße Ecke Rigaer Straße am Freitag räumen. Die Vorbereitungen auf den Showdown laufen auf beiden Seiten auf Hochtouren.