» (11.10.2020) taz über Aufwachsen in Regenbogenfamilien: "Wir sind kein Experiment"

Es gibt immer mehr Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Wie lebt es sich als Regenbogenfamilie? Drei Kinder und ihre Eltern erzählen.

11. Oktober 2020

» nord24: So feiert das Netz den Coming Out Day 2020

Der Coming Out Day wird seit 1988 am 11. Oktober jedes Jahres begangen. Es werden verschiedene Ziele rund um das Thema Coming-out verfolgt.

» Noizz: Die 11 besten LGBTQ-Outings in Filmen und TV-Serien

Sich zu outen, ist oftmals nicht einfach. Aber es ist immer ein Grund zum Feiern! Hier findest du eine Liste der 11 besten LGBTQ-Szenen in Filmen und Serien.

» Futter: Filmtipps zum internationalen Coming Out Day

Am Sonntag ist Coming Out Day! Genau passend dazu liefern wir euch eine Reihe an ganz besonderen Filmtipps.

» Berliner Morgenpost über "Hitlers Ziege" im DT: Den Nazi-Spuk ins Klo spülen

Rosa von Praunheims lustvoll-provokanter Führer-Exorzismus in den DT-Kammerspielen: "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs".

» FIFA.com über lesbische Fußballerin: Janelly Farías und die bedingungslose Liebe

Janelly Farías hatte Probleme, als Lesbe akzeptiert zu werden. Anlässlich des Coming Out Day erzählt sie ihre Geschichte, um anderen in ähnlicher Situation zu helfen.

» nordbayern: Nürnberger Initiativen stiften Denkmal für homosexuelle KZ-Opfer

Es ist eine schlichte Stele in Dreiecksform aus Dolomitstein: Sie erinnert an homosexuelle Opfer des Konzentrationslagers Flossenbürg. Doch die Verfolgung ging auch noch lange nach dem Ende der NS-Zeit weiter. s.a.: Gedenkstätte Flossenbürg: Claudia Roth weiht Denkmal zur Erinnerung an homosexuelle KZ-Häftlinge ein (02.10.2020)

» yahoo: Diese Promis hatten ein spätes Coming-outp

Am 11. Oktober ist internationaler Coming-out-Tag. Wir zeigen Ihnen aus diesem Anlass, welche Stars sich erst spät zu ihrer Sexualität bekannt haben.

» Spiegel über LGBT+ in der Juristerei: Nur Regenbogen reicht nicht

Bei der Aktion "Gesicht zeigen" outen sich erstmals 40 LGBT+-Juristinnen und -Juristen. Dabei hat die Initiative mehr als zehnmal so viele Mitglieder. Warum es in der Branche noch immer so schwer ist, offen zu sein.

» tagesschau.de: Wie J.K. Rowling polarisiert

Ist J.K. Rowling transfeindlich? Darüber wird in Großbritannien gestritten. Längst aber geht es nicht mehr nur um die "Harry Potter"-Autorin. Es ist eine Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Von Imke Köhler.

» Budapester Zeitung: Gehört Märchenland wirklich allen?

Ein Buch sorgt derzeit in Ungarn für Streit. Von einigen wird es bejubelt, von anderen verteufelt und sogar öffentlich geschreddert. Nun könnte man denken, dass es sich um eine hochbrisante politische Streitschrift handeln muss. Doch dem ist nicht so. Stattdessen ist ein Märchenbuch für Kinder Stein des Anstoßes. Dessen Helden entstammen gesellschaftlichen Randgruppen. S.a.: Orbán zeigt Verständnis für homofeindliche Aktion einer Rechtsradikalen (04.10.2020)

10. Oktober 2020

» Süddeutsche.de: Was es heißt, in Polen zur LGBTQ-Gemeinde zu gehören

Netzwerke berichten von immer mehr tätlichen Angriffen, von Selbstmorden Verzweifelter und von einer Polizei, die nicht hilft, sondern droht.

» inforadio: Corona-Krise trifft LGBTQ+-Community besonders hart

Besonders die LGBTQ+-Community ist nach Ansicht der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld schwer von der Corona-Krise getroffen. Wie kann ihnen geholfen werden? Außerdem: Portrait eines schwulen Imams, der homosexuelle Muslime berät.

» Welt über LGBT-Flüchtlinge: An den Grenzen der Willkommenskultur

Wer in seinem Herkunftsland wegen seiner Geschlechtsidentität verfolgt wird, hat Anspruch auf Asyl. Erschwert wird LGBT-Flüchtlingen die Aufnahme ausgerechnet von Genderforschern. Akademiker nehmen lieber den Islam in Schutz als die, für die sie da sein sollten.

» Tages-Anzeiger aus Zürich: Homosexueller heftig beschimpft – Polizei schaut weg

Man könne nichts machen, sagt eine Polizistin einem Schwulen, der gerade verbal attackiert wurde. Der Vorfall beschäftigt nun die Zürcher Politik.

» RND: Transgender-Frau wird in Puerto Rico geschlagen und niedergestochen

In Puerto Rico wird eine Transgender-Frau brutal angegriffen. Sie muss ins Krankenhaus und soll laut Berichten einen Schädelbruch erlitten haben. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Erst vor einer Woche wurde in dem Land eine Transgender-Frau erschossen.

» BR.de: Deutsche Comedy diskriminiert zu oft – noch

Was darf Satire? Darüber wird zur Zeit viel diskutiert. Darf Lisa Eckhart Witze über Juden machen, Serdar Somuncu das N-Wort benutzen? Humor steht auf dem Prüfstand. Roderich Fabian fasst Thesen und Antithesen für uns zusammen.

» Deutschlandfunk Kultur: Schwul, Single – und Kinderwunsch?

Stefan möchte Vater werden, doch als schwuler Single ist das kompliziert. Comedy-Autorin Lena Liebkind diskutiert mit Caro über Feminismus. Und Tilmann Bemm weiß, warum man sich nicht einfach die Zitronen aus dem Einkaufswagen nehmen lassen sollte.

» Tagesspiegel: Die Liebig34 wird ideologisch überfrachtet – und Berlin immer enger

Nach der Räumung der Liebig34 in Friedrichshain drängt für die Berliner die Frage: Freiräume, ja aber was können sie sein und für wen? Ein Kommentar.

» IWWIT-Blog: Kaey for Solidarity – "Wonder Woman" will wieder singen

Seit Kurzem fühlt sich Kaey wie Wonder Woman: unbesiegbar! Zumindest das Coronavirus kann der Berlinerin wohl so schnell nichts mehr anhaben.