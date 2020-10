Ausgewählter Artikel:

» (12.10.2020) OnlineMarketing.de: Facebook feiert den Coming Out Day 2020 mit neuen Tools und Guides

Neue Sticker, Ratgeber für das Outing gegenüber der Familie und Freunden sowie eine neue Facebook Watch Show mit Sängerin Demi Lovato und Queer Eye Star Tan France: So feiert Facebook dieses Jahr die LGBTQ Community.

12. Oktober 2020

» Neue Westfälische: Bayrisch, katholisch, schwul – Bielefelds Corona-Krisenstabschef über sein Coming out

Ingo Nürnberger macht einen starken Job im Kampf gegen die Pandemie. Jetzt zeigte er sich von der privaten Seite – und der Auftritt war nicht minder eindrucksvoll.

Kostenloses Probeabo nötig

» Sumikai: Japans sexuelle Minderheiten müssen weiterhin für ihre Rechte kämpfen

In den letzten Jahren hat sich viel für sexuelle Minderheiten in Japan geändert. Teilweise werden ihre Partnerschaften akzeptiert und es gibt Gesetze gegen Diskriminierungen. Trotzdem ist die Lage weiter angespannt und noch immer müssen sie für ihre Rechte kämpfen, die für andere Japaner ganz selbstverständlich sind. Besonders beim Thema Partnerschaft ist die Lage weiterhin kompliziert.

» taz über queerfeministische Hausbesetzung in Bremen: Kulturzentrum wieder eröffnet

Queerfeminist*innen haben das ehemalige Dete in der Bremer Neustadt besetzt. Sie beziehen sich auf die geräumte Liebig 34 in Berlin.

» Deutschlandfunk über Kampf gegen Homophobie im Sport: US-amerikanische Liga setzt Standards

Ein schwuler Spieler der San Diego Loyal wurde während eines Spiels von einem Gegenspieler homophob beleidigt. Seine Mannschaft hat den Platz verlassen, die United Soccer League mit Maßnahmen reagiert. Der Umgang mit dem Vorfall hat Vorbildcharakter, sagt eine Sportsoziologin. S.a.: Fußballer nach homophober Beschimpfung bestraft (07.10.2020)

» Saarbrücker Zeitung: Die Pfalz als Lebensort für Vielfalt

Das Zweibrücker Stadtmuseum hat eine Wanderausstellung eröffnet, die sich unter dem Titel "Nanu?" mit der geschlechtlichen Vielfalt in der Pfalz beschäftigt.

» Stuttgarter Nachrichten über Transidentität bei Minderjährigen: Wer ist Flo?

Auch in Baden-Württemberg suchen immer mehr Jugendliche Hilfe, die sich im falschen Körper fühlen. Die einen sprechen von einer längst fälligen Enttabuisierung, die anderen vom gefährlichen "Trans-Trend". Ein Spannungsfeld, das auch Familien trifft, in denen sich ein Kind als transident outet.

Kostenloses Probeabo nötig

11. Oktober 2020

» nord24: So feiert das Netz den Coming Out Day 2020

Der Coming Out Day wird seit 1988 am 11. Oktober jedes Jahres begangen. Es werden verschiedene Ziele rund um das Thema Coming-out verfolgt.

» Noizz: Die 11 besten LGBTQ-Outings in Filmen und TV-Serien

Sich zu outen, ist oftmals nicht einfach. Aber es ist immer ein Grund zum Feiern! Hier findest du eine Liste der 11 besten LGBTQ-Szenen in Filmen und Serien.

» Futter: Filmtipps zum internationalen Coming Out Day

Am Sonntag ist Coming Out Day! Genau passend dazu liefern wir euch eine Reihe an ganz besonderen Filmtipps.

» Berliner Morgenpost über "Hitlers Ziege" im DT: Den Nazi-Spuk ins Klo spülen

Rosa von Praunheims lustvoll-provokanter Führer-Exorzismus in den DT-Kammerspielen: "Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs".

» FIFA.com über lesbische Fußballerin: Janelly Farías und die bedingungslose Liebe

Janelly Farías hatte Probleme, als Lesbe akzeptiert zu werden. Anlässlich des Coming Out Day erzählt sie ihre Geschichte, um anderen in ähnlicher Situation zu helfen.

» taz über Aufwachsen in Regenbogenfamilien: "Wir sind kein Experiment"

Es gibt immer mehr Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Wie lebt es sich als Regenbogenfamilie? Drei Kinder und ihre Eltern erzählen.

» nordbayern: Nürnberger Initiativen stiften Denkmal für homosexuelle KZ-Opfer

Es ist eine schlichte Stele in Dreiecksform aus Dolomitstein: Sie erinnert an homosexuelle Opfer des Konzentrationslagers Flossenbürg. Doch die Verfolgung ging auch noch lange nach dem Ende der NS-Zeit weiter. s.a.: Gedenkstätte Flossenbürg: Claudia Roth weiht Denkmal zur Erinnerung an homosexuelle KZ-Häftlinge ein (02.10.2020)

» yahoo: Diese Promis hatten ein spätes Coming-outp

Am 11. Oktober ist internationaler Coming-out-Tag. Wir zeigen Ihnen aus diesem Anlass, welche Stars sich erst spät zu ihrer Sexualität bekannt haben.

» Spiegel über LGBT+ in der Juristerei: Nur Regenbogen reicht nicht

Bei der Aktion "Gesicht zeigen" outen sich erstmals 40 LGBT+-Juristinnen und -Juristen. Dabei hat die Initiative mehr als zehnmal so viele Mitglieder. Warum es in der Branche noch immer so schwer ist, offen zu sein.

» tagesschau.de: Wie J.K. Rowling polarisiert

Ist J.K. Rowling transfeindlich? Darüber wird in Großbritannien gestritten. Längst aber geht es nicht mehr nur um die "Harry Potter"-Autorin. Es ist eine Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit. Von Imke Köhler.

» Budapester Zeitung: Gehört Märchenland wirklich allen?

Ein Buch sorgt derzeit in Ungarn für Streit. Von einigen wird es bejubelt, von anderen verteufelt und sogar öffentlich geschreddert. Nun könnte man denken, dass es sich um eine hochbrisante politische Streitschrift handeln muss. Doch dem ist nicht so. Stattdessen ist ein Märchenbuch für Kinder Stein des Anstoßes. Dessen Helden entstammen gesellschaftlichen Randgruppen. S.a.: Orbán zeigt Verständnis für homofeindliche Aktion einer Rechtsradikalen (04.10.2020)

10. Oktober 2020

» Süddeutsche.de: Was es heißt, in Polen zur LGBTQ-Gemeinde zu gehören

Netzwerke berichten von immer mehr tätlichen Angriffen, von Selbstmorden Verzweifelter und von einer Polizei, die nicht hilft, sondern droht.

» inforadio: Corona-Krise trifft LGBTQ+-Community besonders hart

Besonders die LGBTQ+-Community ist nach Ansicht der Bundesstiftung Magnus-Hirschfeld schwer von der Corona-Krise getroffen. Wie kann ihnen geholfen werden? Außerdem: Portrait eines schwulen Imams, der homosexuelle Muslime berät.