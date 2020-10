Ausgewählter Artikel:

» (13.10.2020) Husumer Nachrichten: Husumer Tanzschule von Irina Prinz bietet Kurse für schwule und lesbische Paare an

In der Tanzschule Dance & Fun werden nun auch Kurse für gleichgeschlechtliche Paare und Ballett Brazil angeboten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Oktober 2020

» Jüdische Allgemeine: Rabbiner veröffentlicht Ratschläge für Umgang mit Homosexuellen

Benjamin Lau hat eine umfassende und durchaus überraschende Textsammlung herausgegeben

» ze.tt über Coming-out im Job: "Ein paar meiner Kolleg*innen haben schwul als Schimpfwort benutzt"

LGBTIQA-Menschen zögern, sich am Arbeitsplatz zu outen. Woran liegt das? Und wie ergeht es denen, die es doch tun? Sechs junge Menschen erzählen.

» Tages-Anzeiger interviewt schwulen Polizisten: "In unserem Korps haben sich viele geoutet"

Der Präsident von Pink Cop Zürich sagt, wie Zürcher Polizisten auf das Thema LGBT sensibilisiert werden.

» Sumikai: Japanischer Politiker entschuldigt sich nach Protesten für LGBT-Kommentar

Der 78 Jahre alte Politiker, der Mitglied der Bezirksversammlung von Adachi, Tokyo ist, wird sich laut Vorsitzenden nächste Woche am 20. Oktober entschuldigen

» TAG24: "Miss Germany"-Kandidatin Josimelonie geht sehr mutigen Schritt

Miss-Germany-Kandidatin Josimelonie aus Mainz veröffentlichte am Montagabend einen sehr privaten und sehr emotionalen Moment in mehreren Instagram-Storys.

» derStandard.at: Die eintönige Welt der Kinderbücher

Nicht die Rede von "sexueller Orientierung" und "Gender-Identität" ist für Kinder zu viel, sondern wenn ihnen das Gefühl vermittelt wird, keine "perfekte Familie" zu haben.

» Tages-Anzeiger über fünf Religionen in Zürich: Sie beten für die Opfer sexueller Diskriminierung

Liberale Exponenten widmen homosexuellen Menschen, die ihre Diskriminierung nicht mehr ausgehalten haben, eine Feier in der Wasserkirche.

» BR.de interviewt Mona El-Omari: LGBTIQ* leben nicht sicher in unserer Gesellschaft – aber unter dem Druck, ihre Sexualität preisgeben zu müssen

Am Sonntag war internationaler Coming-out-Tag. Sozialpädagogin und Empowerment-Trainerin Mona El-Omari sagt, in Deutschland sei der Druck, sich als queer zu outen recht groß. Aber warum muss man über seine Sexualität überhaupt Rechenschaft ablegen?

» Tagesspiegel über queeres Theaterstück "Complex of Tensions": Fremde Blicke und eigene Bilder

Das Stück "Complex of Tensions" verhandelt das Leben als queerer schwarzer Mann. Es ist eine vielstimmige Collage voller literarischer Verweise.

» SRF über Coming-out des Partners: "Ich war den Mann los, habe den Freund und Vater aber behalten"

Bei "Schlussendlich Schwul*Lesbisch" erinnern sich die Ex-Partner Marcus und Christine an die Zeit, in der Marcus seine Homosexualität auszuleben begann.

» Weser-Kurier: Ehemaliges Kulturzentrum "Dete"Eigentümer macht Hausbesetzerinnen in der Neustadt Angebot

Linke Aktivistinnen besetzen seit vergangenem Freitag das ehemalige Kulturzentrum Dete in der Bremer Neustadt. Nun macht der Eigentümer den Besetzerinnen ein Angebot.

» Kurier: Tamara Mascara & Dimitar Stefanin über Dancing Stars – "Wir sind kein Experiment"

Die Dragqueen und der Profitänzer sprechen über ihr Show-Aus, die Jury und Schiebungsvorwürfe.

» FR erinnert an Marielle Franco: Nichts ist gefährlicher, als zu verstummen

2006: Marielle Franco kämpfte für jene, die in Brasiliens Politik keine Stimme haben. Sie kannte das Risiko – und machte trotzdem weiter.

12. Oktober 2020

» Welt interviewt schwulen Soldaten: "Meine Mutter sagte: 'Dir ist klar, dass du es niemandem sagen darfst'"

Anfangs hielt Sven Bäring seine Homosexualität bei der Bundeswehr mit einem Lügenkonstrukt geheim. Als er das änderte, konnten nicht alle seine Vorgesetzten damit umgehen. Eine Gruppe aber, sagt er, habe es noch viel schwerer.

» k.at: Demi Lovato über den Moment, in dem sie realisierte, dass sie queer ist

In einem Interview verriet Demi Lovato, welche Filmszene ihr klarmachte, dass sie auch auf Frauen steht.

» Spiegel: Justizministerium schreibt Gesetzentwurf in weiblicher Form

Es geht um "Gläubigerinnen" und "Inhaberinnen": Das Justizministerium hat einen Gesetzentwurf im generischen Femininum verfasst. Das Innenministerium zeigt sich wenig begeistert.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit LSVD über "Prince Charming": Schwules Leben sichtbar machen

Markus Ulrich vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland begrüßt den Start der zweiten Staffel der Gay-Datingshow "Prince Charming". Es gehe um die Sichtbarkeit schwuler Sexualität in der Gesellschaft, sagt er – auch mit Blick auf Friedrich Merz.

» Neue Westfälische: Bayrisch, katholisch, schwul – Bielefelds Corona-Krisenstabschef über sein Coming out

Ingo Nürnberger macht einen starken Job im Kampf gegen die Pandemie. Jetzt zeigte er sich von der privaten Seite – und der Auftritt war nicht minder eindrucksvoll.

» Sumikai: Japans sexuelle Minderheiten müssen weiterhin für ihre Rechte kämpfen

In den letzten Jahren hat sich viel für sexuelle Minderheiten in Japan geändert. Teilweise werden ihre Partnerschaften akzeptiert und es gibt Gesetze gegen Diskriminierungen. Trotzdem ist die Lage weiter angespannt und noch immer müssen sie für ihre Rechte kämpfen, die für andere Japaner ganz selbstverständlich sind. Besonders beim Thema Partnerschaft ist die Lage weiterhin kompliziert.