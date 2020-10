Ausgewählter Artikel:

» (15.10.2020) katholisch.de kommentiert: In der Kirche braucht es die Mutigen!

Immer mehr Geistliche, auch Bischöfe, wehren sich gegen Ansichten der kirchlichen Moral, die sie nicht teilen, beobachtet Pater Max Cappabianca. Die Meinung der Gläubigen sei da geteilt – doch es brauche gerade diesen Mut.

15. Oktober 2020

» Tageblatt: Luxemburg und die Blutspenden von homosexuellen Männern

In Luxemburg dürfen homo- und bisexuelle Männer bis dato kein Blut spenden. Sie gelten als Risikogruppe, weil sie einer höheren Gefahr ausgesetzt sind, sich mit dem HIV zu infizieren.

» brand eins: Die HIV-Schere

HIV-Infektionen gelten als behandel-, aber unheilbar. Bislang. Wissenschaftler verschiedener Institute testen nun ein neues Verfahren.

» Deutschlandfunk Kultur: Warum Minderheiten diskriminiert werden

Wolfgang Benz ist Autor einiger Klassiker seines Fachs: Er forscht über Antisemitismus, Nationalsozialismus und Vorurteile. In seinem neuen Buch zieht er die Summe seiner Beschäftigung mit Feindbildern anhand aktueller und historischer Beispiele.

14. Oktober 2020

» Spiegel: Gesetz von Ministerin Lambrecht nun doch in "männlicher" Form

Das Justizministerium sorgte mit einem Gesetzentwurf für Diskussionen, weil er im generischen Femininum verfasst war. Das Kabinett hat er nun aber mit den üblichen männlichen Formulierungen passiert.

» ze.tt: Wie dieses Hebammenkollektiv trans und queeren Menschen beim Elternwerden hilft

Ein Mann, der ein Kind gebiert, eine Familie, die aus drei Eltern besteht: Auch queere und trans Paare gründen Familien. Nicht alle Geburtshelfer*innen sind sensibel für ihre Bedürfnisse. Ein Interview

» hessenschau.de: Hessen würdigt lesbische Sichtbarkeit

Nach Berlin vergibt nun auch Hessen einen Preis für Lesbische Sichtbarkeit. Bei der Community kommt das gut an.

» evangelisch.de über diskriminierende Sprache: "Was darf man überhaupt noch sagen?"

"Was darf man überhaupt noch sagen", heißt es oft, wenn Menschen auf die diskriminierende Wirkung ihrer Sprache hingewiesen werden. Als Christ*innen können wir dieser Frage, wenn deren Intention aufrichtig ist, ruhig, gelassen und mit Liebe begegnen, wir müssen uns dabei nur an der Goldenen Regel orientieren, die uns Jesus Christus gibt.

» taz über das generische Femininum: Ästhetisch einwandfrei

Ein Gesetzesentwurf probte das generische Femininum. Doch die Männer aus dem Innenministerium fühlen sich nicht mitgemeint.

» FAZ über Gesetzentwurf der Justizministerin: Mutter, Mutter, Kind

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will lesbische Ehepaare mit Kindern heterosexuellen Paaren gleich stellen. Die Union hat gegen dieses Vorhaben aber Bedenken.

» Berliner Zeitung: Karl Heinrich Ulrichs schwule deutsche Einheit

Seit Jahren werden Straßenzüge nach Karl Heinrich Ulrichs umbenannt, der als Vorkämpfer der LGBT-Bewegung gilt. Aber Ulrichs' Projekt war größer: Es ging ihm um eine Werterevolution .

» BR24: Debatte um Segen für gleichgeschlechtliche Paare

Am Wochenende haben sie in München geheiratet: Schlagersänger Patrick Lindner und sein Lebensgefährte. Ein Pfarrer segnete anschließend die Eheringe, was bei manchen Katholiken für Aufregung sorgte. Auch anderswo kocht das Thema wieder hoch.

» Fuldaer Zeitung über Lesung von Pater Siegfried Modenbach: Kirche muss Sexualität aus der Dunkelkammer herausholen

Der Umgang mit Homosexualität, sexuelle Gewalt auch in der Kirche, die Frage nach der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare an schwierigen Themen fehlte es nicht bei der Veranstaltung mit Pater Siegfried Modenbach. Rund 60 Personen waren der Einladung der Kolping-Familie zur Lesung und Diskussion in die St.-Ulrich-Kirche gefolgt.

» Tagesspiegel Background: Coming-Out wird durch Diskriminierung erschwert

Noch immer werden lesbische, schwule, bi-, inter- und transsexuelle Menschen diskriminiert – auch im Gesundheitssystem. Das kann ein Coming-Out erschweren oder verhindern – was wiederum negative gesundheitliche Folgen haben kann.

» eSports.com: Fortnite-Star Ewok outet sich als Trans – und erfährt viel Liebe

Streaming- und Fortnite-Star Soleil "Ewok" Wheeler hat sich als Transgender geoutet – und die Community schenkt ihm viel Liebe.

13. Oktober 2020

» Jüdische Allgemeine: Rabbiner veröffentlicht Ratschläge für Umgang mit Homosexuellen

Benjamin Lau hat eine umfassende und durchaus überraschende Textsammlung herausgegeben

» ze.tt über Coming-out im Job: "Ein paar meiner Kolleg*innen haben schwul als Schimpfwort benutzt"

LGBTIQA-Menschen zögern, sich am Arbeitsplatz zu outen. Woran liegt das? Und wie ergeht es denen, die es doch tun? Sechs junge Menschen erzählen.

» Tages-Anzeiger interviewt schwulen Polizisten: "In unserem Korps haben sich viele geoutet"

Der Präsident von Pink Cop Zürich sagt, wie Zürcher Polizisten auf das Thema LGBT sensibilisiert werden.

» Sumikai: Japanischer Politiker entschuldigt sich nach Protesten für LGBT-Kommentar

Der 78 Jahre alte Politiker, der Mitglied der Bezirksversammlung von Adachi, Tokyo ist, wird sich laut Vorsitzenden nächste Woche am 20. Oktober entschuldigen

» Husumer Nachrichten: Husumer Tanzschule von Irina Prinz bietet Kurse für schwule und lesbische Paare an

In der Tanzschule Dance & Fun werden nun auch Kurse für gleichgeschlechtliche Paare und Ballett Brazil angeboten.

