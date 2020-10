Ausgewählter Artikel:

16. Oktober 2020

» t-online interviewt Riccardo Simonetti: "Es ist nicht einfach als schwuler Mann"

Er setzt sich ein für das Gute, kämpft gegen das Böse und unterstützt die, denen es schlecht geht. Dennoch stößt Riccardo Simonetti im Netz immer wieder auf Kritik, wie er im Interview mit t-online verraten hat.

» taz: Der queere Hang zum Mythos

Dass Queers Horoskope lieben, ist ein Klischee. Oder könnte es daran liegen, dass der Tierkreis eine Utopie ist? Esoterische Spekulationen.

» VICE: Tipps für Frauen, die merken, dass sie auch auf Frauen stehen

Wenn du generell deine Heterosexualität infrage stellst oder gerade bemerkst, dass du vielleicht auf Frauen stehst: Hier bist du richtig.

» NZZ am Sonntag: Der endlose Kampf um die Deutungshoheit

In der Debatten um Gleichberechtigung und gesellschaftliche Ungerechtigkeit geht es auch darum, die moralische Macht zu besitzen. Dabei wird es jetzt auch für weisse, heterosexuelle Frauen langsam eng.

» taz spricht mit schwulem Priester über sexualisierte Gewalt in der Kirche: "Brutal und verletzend"

Alf Spröde hat lange als katholischer Priester gearbeitet, bevor er als schwuler Mann diskriminiert wurde. Als Kind erfuhr er sexualisierte Gewalt durch einen Priester.

» taz: Queers im Sternenhimmel

Star Trek galt immer als progressiv, dabei gab es fast keine queeren Figuren. Das ändert sich in der dritten Staffel Star Trek: Discovery. S.a.: Vielfältiger Weltraum: "Discovery" erhält eine trans und eine nichtbinäre Figur (03.09.2020)

» nd über schwulen DDR-Künstler Jürgen Wittdorf: "Etwas Vergleichbares hat es im Westen nicht gegeben"

Klassisch, modern, schwul – in der DDR: Wie aus einer anderen Zeit und doch zeitlos wirken die Arbeiten des Künstlers Jürgen Wittdorf. In Berlin werden seine Arbeiten gezeigt. S.a.: Bilder für die Schwulen der DDR (28.08.2020)

» nd über "Rosarote Zora" in Bremen: Senat einigt sich mit Besetzern

CDU und FDP kritisieren Verhandlungen scharf

» nd über queerfeindliche Polizei-Spezialeinheit in Nigeria: Lizenz zum Töten

Die Polizei in Nigeria ist für ihre Brutalität bekannt. Jetzt fordern Menschen lautstark ein Ende der staatlichen Gewalt.

» Deutschlandfunk: Lesben, Schwule und trans Menschen in Japan fordern die rechtliche Gleichstellung

Angehörige sexueller Minderheiten in Japan dringen auf eine gesetzliche Gleichstellung. Zusammen mit Menschenrechtsaktivisten haben sie eine Petition gestartet.

» Tagesspiegel: Das SO36 kämpft ums Überleben

Der legendäre Club SO36 wird zur Trinkhalle – und kämpft wegen Sperrstunde und ausbleibender Fördergelder um die Existenz. Ein Interview.

15. Oktober 2020

» Märkische Oderzeitung: Adrian Saraç aus Mühlenbeck will bei "Prince Charming" schwulen Türken Mut machen

Er ist der Muskelberg mit Herz: Der angehende Lehrer Adrian Saraç (25), aufgewachsen in Mühlenbeck, nimmt an der Datingshow "Prince Charming" teil. Er kämpft für mehr Selbstakzeptanz schwuler Männer mit türkischen Wurzeln.

» Lübecker Nachrichten: Drei Stolpersteine erinnern an Homosexuelle

Ein Andenken für die Angehörigen und ein konkretes Schicksal für Junge Menschen: Stolpersteine machen die Lübecker Geschichte auf Schritt und Tritt erfahrbar. Nun sind drei weitere Steine hinzu gekommen.

» Gießener Anzeiger: Schwul, lesbisch, queer – Regenbogentour in Gießen

Kirchenplatz, Oswaldsgarten und Evangelische Studierendengemeinde sind zentrale Schauplätze der schwulen, lesbischen und queeren Bewegung in Gießen. Das war nun bei einer Regenbogentour zu erfahren.

» Tageblatt: Luxemburg und die Blutspenden von homosexuellen Männern

In Luxemburg dürfen homo- und bisexuelle Männer bis dato kein Blut spenden. Sie gelten als Risikogruppe, weil sie einer höheren Gefahr ausgesetzt sind, sich mit dem HIV zu infizieren.

» katholisch.de kommentiert: In der Kirche braucht es die Mutigen!

Immer mehr Geistliche, auch Bischöfe, wehren sich gegen Ansichten der kirchlichen Moral, die sie nicht teilen, beobachtet Pater Max Cappabianca. Die Meinung der Gläubigen sei da geteilt – doch es brauche gerade diesen Mut.

» brand eins: Die HIV-Schere

HIV-Infektionen gelten als behandel-, aber unheilbar. Bislang. Wissenschaftler verschiedener Institute testen nun ein neues Verfahren.

» Deutschlandfunk Kultur: Warum Minderheiten diskriminiert werden

Wolfgang Benz ist Autor einiger Klassiker seines Fachs: Er forscht über Antisemitismus, Nationalsozialismus und Vorurteile. In seinem neuen Buch zieht er die Summe seiner Beschäftigung mit Feindbildern anhand aktueller und historischer Beispiele.

14. Oktober 2020

» Spiegel: Gesetz von Ministerin Lambrecht nun doch in "männlicher" Form

Das Justizministerium sorgte mit einem Gesetzentwurf für Diskussionen, weil er im generischen Femininum verfasst war. Das Kabinett hat er nun aber mit den üblichen männlichen Formulierungen passiert.

» ze.tt: Wie dieses Hebammenkollektiv trans und queeren Menschen beim Elternwerden hilft

Ein Mann, der ein Kind gebiert, eine Familie, die aus drei Eltern besteht: Auch queere und trans Paare gründen Familien. Nicht alle Geburtshelfer*innen sind sensibel für ihre Bedürfnisse. Ein Interview