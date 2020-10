Ausgewählter Artikel:

» (18.10.2020) Fudder fragt Dragqueen Betty BBQ: Wie geht's und wie geht's jetzt weiter?

Wie verbringen die Menschen in Freiburg die Krise? Was macht es mit ihnen und wie lenken sie sich ab? fudder fragt bei Studierenden, Sportlern und Selbstständigen nach. Folge 19: Dragqueen Betty BBQ.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Oktober 2020

» zentralplus über lesbisches Paar: "Unsere Hochzeit wird der schönste Tag – wie auch immer wir feiern werden"

Heiraten in Coronazeiten? Die Planung mag zwar turbulent sein, doch die Vorfreude lässt sich ein Luzerner Brautpaar deswegen nicht nehmen. Auch wenn notfalls das Jawort in Mundschutzmasken gehaucht

» Thüringer Allgemeine: Transsexualität – Das Innere entscheidet

Anne-Marie Pätzold hat ihre komplette Angleichung gemeistert und bietet nun anderen Betroffenen ihre Hilfe an.

Kostenloses Probeabo nötig

» Fudder fragt Dragqueen Betty BBQ: Wie geht's und wie geht's jetzt weiter?

Wie verbringen die Menschen in Freiburg die Krise? Was macht es mit ihnen und wie lenken sie sich ab? fudder fragt bei Studierenden, Sportlern und Selbstständigen nach. Folge 19: Dragqueen Betty BBQ.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Linus Giese: Schweigen ist keine Option

Als Autor und Netzaktivist kämpft Linus Giese für die Rechte von Trans-Personen. Wie er selbst dazu kam, sich zu outen und endlich aussprechen zu können: "Ich bin Linus" davon berichtet er in seinem Buch.

17. Oktober 2020

» taz: Homofreundliche Katholiken

Das irische Fermoy hat die Partnerschaft mit Nowa Dba aufgekündigt, weil diese sich zur LGBT-freien Zone erklärte. Progressiver als deutsche Städte.

» Focus: Hamid war "Schwede des Jahres" – doch er hetzte heimlich gegen Juden und Homosexuelle

Hamid Zafar galt in Schweden als Musterbeispiel für gelungene Integration. Der gebürtige Afghane wurde gar zum "Schweden des Jahres" erklärt. Es folgten Auftritte in Radio und TV, er übernahm wichtige Ämter. Plötzlich ist Schluss damit. Denn seine dunkle Vergangenheit hat Zafar eingeholt.

» Kronen Zeitung über Tamara Mascara: "Wurde schon als Kind als 'schwul' beschimpft!"

Das Aus beim ORF-Erfolgsformat Dancing Stars kam für Drag-Queen Tamara Mascara überraschend. Im Netz war von Schiebung die Rede, vom homophoben ...

» n-tv: Warum uns mehr Sexpositivität guttut

Sexpositivität räumt mit Klischees und Stereotypen auf. Der Begriff, den viele eher dem Feminismus zuschreiben, ist aber viel mehr als eine Bewegung. Sexpositivität ist vor allem eine Frage der inneren Haltung. Wie sexpositiv sind Sie?

» Mannheimer Morgen über Queeres Zentrum: "Ohne Austausch kein Verständnis"

Initiative: Neugegründeter Verein Queeres Zentrum Mannheim sucht Räume für Aktivitäten / Corona-Krise verschärft Problematik

16. Oktober 2020

» t-online interviewt Riccardo Simonetti: "Es ist nicht einfach als schwuler Mann"

Er setzt sich ein für das Gute, kämpft gegen das Böse und unterstützt die, denen es schlecht geht. Dennoch stößt Riccardo Simonetti im Netz immer wieder auf Kritik, wie er im Interview mit t-online verraten hat.

» taz: Der queere Hang zum Mythos

Dass Queers Horoskope lieben, ist ein Klischee. Oder könnte es daran liegen, dass der Tierkreis eine Utopie ist? Esoterische Spekulationen.

» VICE: Tipps für Frauen, die merken, dass sie auch auf Frauen stehen

Wenn du generell deine Heterosexualität infrage stellst oder gerade bemerkst, dass du vielleicht auf Frauen stehst: Hier bist du richtig.

» NZZ am Sonntag: Der endlose Kampf um die Deutungshoheit

In der Debatten um Gleichberechtigung und gesellschaftliche Ungerechtigkeit geht es auch darum, die moralische Macht zu besitzen. Dabei wird es jetzt auch für weisse, heterosexuelle Frauen langsam eng.

Registrierung erforderlich

» taz spricht mit schwulem Priester über sexualisierte Gewalt in der Kirche: "Brutal und verletzend"

Alf Spröde hat lange als katholischer Priester gearbeitet, bevor er als schwuler Mann diskriminiert wurde. Als Kind erfuhr er sexualisierte Gewalt durch einen Priester.

» taz: Queers im Sternenhimmel

Star Trek galt immer als progressiv, dabei gab es fast keine queeren Figuren. Das ändert sich in der dritten Staffel Star Trek: Discovery. S.a.: Vielfältiger Weltraum: "Discovery" erhält eine trans und eine nichtbinäre Figur (03.09.2020)

» nd über schwulen DDR-Künstler Jürgen Wittdorf: "Etwas Vergleichbares hat es im Westen nicht gegeben"

Klassisch, modern, schwul – in der DDR: Wie aus einer anderen Zeit und doch zeitlos wirken die Arbeiten des Künstlers Jürgen Wittdorf. In Berlin werden seine Arbeiten gezeigt. S.a.: Bilder für die Schwulen der DDR (28.08.2020)

» nd über "Rosarote Zora" in Bremen: Senat einigt sich mit Besetzern

CDU und FDP kritisieren Verhandlungen scharf

» nd über queerfeindliche Polizei-Spezialeinheit in Nigeria: Lizenz zum Töten

Die Polizei in Nigeria ist für ihre Brutalität bekannt. Jetzt fordern Menschen lautstark ein Ende der staatlichen Gewalt.

» Deutschlandfunk: Lesben, Schwule und trans Menschen in Japan fordern die rechtliche Gleichstellung

Angehörige sexueller Minderheiten in Japan dringen auf eine gesetzliche Gleichstellung. Zusammen mit Menschenrechtsaktivisten haben sie eine Petition gestartet.

» Tagesspiegel: Das SO36 kämpft ums Überleben

Der legendäre Club SO36 wird zur Trinkhalle – und kämpft wegen Sperrstunde und ausbleibender Fördergelder um die Existenz. Ein Interview.