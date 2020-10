Ausgewählter Artikel:

» (20.10.2020) Gloria Viagra im Tagesspiegel: "Berlin soll eine basisdemokratische, ökologische Mega-City werden"

Deutschlands bekannteste Drag Queen wünscht sich für die Zukunft mehr Miteinander in der Stadt und wieder mehr Berliner Schnauze, statt nörgelnder Intoleranz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Oktober 2020

» Kleine Zeitung: Drei Regenbogenbänke für Klagenfurt

Bunte Bänke als Zeichen der Vielfalt: In der Landeshauptstadt wurden drei Regenbogenbänke aufgestellt.

19. Oktober 2020

» Märkische Allgemeine: Treff für Regenbogenfamilien lädt nach Wiesenburg

Mit einem gemeinsamen Frühstück möchte das Familienzentrum Wiesenburg Regenbogenfamilien der Region zum Austausch einladen.

» 54 Books: Cool for you? – Die "coole" Lesbe in der Literatur [Queering Literaturbetrieb]

In den letzten Jahren ist ein Trend queerer Literatur auszumachen, in Übersetzung feiern Autor*innen wie Ocean Vuong, Maggie Nelson oder Edouard Louis große Erfolge. Dennoch haben queere Autor*innen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, aber auch im Literaturbetrieb, immer noch zu wenig Präsenz und Mitspracherecht. Diskriminierung, Sexismus, LGBTIQ+-Feindlichkeiten und Ignoranz gehören leider weiterhin zum Alltag.

» NDR: Pinnepride – Vielfalt auch jenseits der Hamburger Grenze

Ein gewaltsamer Angriff auf ein Frauenpaar vergangenes Wochenende hat die kleine Community erschüttert.

» derStandard.at über Queeres Museum für Wien: Museum andersrum

Eine Künstlergruppe arbeitet am Aufbau des ersten Queeren Museums in Wien. Bei der Stadtpolitik findet die Idee Anklang

» katholisch.de interviewt Pfarrer: Würde mir Segnung homosexueller Paare nicht verbieten lassen

Dresdens Bischof Heinrich Timmerevers hat sich kürzlich für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ausgesprochen. Wie solche Segnungsfeiern aussehen könnten, erklärt Pfarrer Christoph Behrens im katholisch.de-Interview. Der Homosexuellen-Seelsorger sagt auch, warum er keine Angst vor Konsequenzen hat.

» Welt über Antrag aus Hamburg: SPD und Grüne wollen Blutspenden von Schwulen zulassen

Derzeit dürfen homosexuelle Männer nur Blut Spenden, wenn sie zuvor ein Jahr auf Sex verzichtet haben. Diesen diskriminierenden Umstand wollen Hamburgs Regierungsfraktionen ändern. Nun soll ein anderer Maßstab angewendet werden.

» Deutsche Welle: Alleinerziehende Väter in Russland nach Leihmutterschaft unter Verdacht

Die Behörden suchen gezielt nach Daten alleinstehender Männer und verhören sie wegen angeblichen Kinderhandels. Betroffene sprechen von einem Angriff auf schwule Väter, die eine Leihmutterschaft in Anspruch nahmen. S.a.: Leihmutterschaft: Russland will schwule Väter verhaften lassen (01.10.2020)

» BaselLive interviewt trans Fotografin Lucia Hunziker: Queereinsteigerin

Die Baslerin Lucia Hunziker hat sich mit ihren kunstvollen Porträts von prominenten Persönlichkeiten einen grossen Namen gemacht. Auch ihre private Biografie ist aussergewöhnlich. Als Mann geboren, lebt sie nun seit zwei Jahren als Frau.

» Westfälischer Anzeiger: Riccarda wird zu Ray – Der lange Weg zum richtigen Körper

Ray F. ist 31 Jahre alt, arbeitet als Kraftfahrer und ist insgesamt ein selbstbewusster, sportlicher Typ. Wer ihn kennenlernt, kann kaum glauben, welch ein harter Weg hinter und auch noch vor ihm liegt.

» Merkurist: Unimedizin – Warum dürfen homo- und bisexuelle Männer kein Blut spenden?

Blutspende-Aktivist Adam ist bisexuell und wollte in der Mainzer Unimedizin Blut spenden – trotz Erfüllung der 2016 veränderten Blutspende-Richtlinie wurde er lebenslang ausgeschlossen.

» kath.ch: Katholischer Seelsorger organisiert Queer-Gebet – Reformierte nicht dabei

Sind Katholiken bei Homo-Themen plötzlich fortschrittlicher als die Reformierten? Der katholische Seelsorger Meinrad Furrer hat den "Spirit Day" organisiert. Der Tag erinnert an Jugendliche, die sich

18. Oktober 2020

» Merkur: Trainer Dario Casola liebt einen Mann – "Ich wollte mich niemals outen"

Dario Casola hatte Angst, dass er alles verliert. Seine Freunde, seine Familie und das Wichtigste in seinem Leben: Fußball. Ein Trainer, der einen Mann liebt? Undenkbar! Seine schlimmste Vorstellung war, dass ein Spieler sagt: "Was willst du noch hier, du Schwuchtel?"

» MDR über CSD Thüringen: Bunte Demo in Weimar gegen Diskriminierung und für Sichtbarkeit

Weimar hat am Samstag den Christopher Street Day Thüringen gefeiert. Das Motto der Veranstalter, vier CSD-Gruppen aus Thüringen: "Akzeptanz. Respekt. Vielfalt – Unser buntes Thüringen.

» ze.tt: "Ich habe es gehasst" – Was trans Männer in einer gynäkologischen Praxis erleben

Fragende Blicke im Wartezimmer, als Frau statt Herr aufgerufen werden ein Termin bei Gynäkolog*innen kann für viele trans Männer belastend sein. Einige gehen deshalb nicht mehr hin.

» rbb24: Der Berliner Darkroom-Mörder

Frühjahr 2012: Berlin erlebt eine Serie von Todesfällen – die in keinem Zusammenhang zu stehen scheinen. Mehrere homosexuelle Männer sind scheinbar ohne Gewalteinwirkung verstorben. Doch es gibt eine Verbindung. Folge 3 des rbb

» zentralplus über lesbisches Paar: "Unsere Hochzeit wird der schönste Tag – wie auch immer wir feiern werden"

Heiraten in Coronazeiten? Die Planung mag zwar turbulent sein, doch die Vorfreude lässt sich ein Luzerner Brautpaar deswegen nicht nehmen. Auch wenn notfalls das Jawort in Mundschutzmasken gehaucht

» Thüringer Allgemeine: Transsexualität – Das Innere entscheidet

Anne-Marie Pätzold hat ihre komplette Angleichung gemeistert und bietet nun anderen Betroffenen ihre Hilfe an.

» Fudder fragt Dragqueen Betty BBQ: Wie geht's und wie geht's jetzt weiter?

Wie verbringen die Menschen in Freiburg die Krise? Was macht es mit ihnen und wie lenken sie sich ab? fudder fragt bei Studierenden, Sportlern und Selbstständigen nach. Folge 19: Dragqueen Betty BBQ.