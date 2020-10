Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2020) baden online über Musical "Ein wenig Farbe": Aus Klaus wird Helena

Das Theater Baden Alsace präsentierte das Ein-Personen-Musical "Ein wenig Farbe" mit Camilla Kallfass in der Regie von Diana Zöller. Das Thema Transgender wird einfühlsam behandelt.

21. Oktober 2020

» Kronen Zeitung über Steiermark: Sexuelle Diskriminierung in einem Jahr verdoppelt!

712 Anfragen aufgrund von mutmaßlicher Diskriminierung sind im Jahr 2019 bei der Antidiskriminierungsstelle (AD) Steiermark eingegangen, 540 Mal hat die Servicestelle interveniert. Die Fälle von Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität haben sich fast verdoppelt, so Daniela Grabovac, die Leiterin der Stelle. Vor allem Transgender-Personen sind viel Hass ausgesetzt.

» Tagesspiegel über queeren Barbershop: "Haare kennen kein Geschlecht"

Sara ONeill und Eileen John haben in Neukölln einen Barbershop eröffnet. Im Interview erklären sie, wie sie das hetero-maskuline Image der Szene durchbrechen wollen.

» evangelisch.de: Trans* und Kirche

Reicht es aus, wenn Sexualethik und Pastoral sich nur auf das biologische Geschlecht fokussieren? Die AG Schwule Theologie e.V. versuchte mit ihrer Jahrestagung 2020 den Blick zu weiten.

» KONTEXT:Wochenzeitung über Queer-Politik in Baden-Württemberg: Poesie und Akzeptanz

Für kein anderes gesellschaftliches Feld gilt das Versprechen der Grünen aus dem Jahr 2011 "Der Wechsel beginnt" so sehr wie für den Umgang mit LSBTTIQ.

» MDR über Transgender in Ungarn: "Hier bin ich ein Freak"

Ungarn verbietet gesetzlich, sein Geschlecht auf Dokumenten zu ändern. Das hat schwere Folgen für Transmenschen im Land. Die homophobe Stimmung im Land verschärft sich zunehmend.

» BR.de: Wie man jemanden beleidigt und trotzdem politisch korrekt bleibt

"Dumm", "behindert", "schwul": Viele Beleidigungen in der deutschen Sprache werden auf Kosten bestimmter Gruppen gemacht. Wozu das führt und wie man stattdessen beleidigen sollte, erklärt Autorin und Kolumnistin Seyda Kurt.

» nd über "Liebig34": Kollektives Trauma

Auch nach der Räumung des anarcha-queerfeministischen Hausprojekts kehrt keine Ruhe im Friedrichshainer Nordkiez ein. Die ehemaligen Bewohner*innen ziehen eine kritische Zwischenbilanz.

» WAZ aus Witten: Wie ein Schwuler die Nazi-Zeit erlebte

Weil er schwul war, kam Gustav Niessen aus Witten ins KZ. Nach dem Krieg erhielt er nie eine Entschädigung. Ein Vortrag über die Vergangenheit.

Bezahltes Probeabo nötig

» Ems-Zeitung: Papenburger planen Treff für Nicht-Heterosexuelle im Emsland

Im Emsland gibt es viel mehr nicht heterosexuelle Menschen als bislang sichtbar ist, sagt Bettina Kruthaup. Die Papenburgerin möchte einen "Regenbogen-Treff" für Leute anbieten, die sich als "queer" bezeichnen.

» taz über Netflix-Film "Rebecca": Böse Frau, gute Frau

Nach Hitchcock hat Ben Wheatley den Roman Rebecca für Netflix verfilmt mit queerem Subtext und altbackenen Frauenbildern.

» Nau: Vermeintlich schwuler Bundesliga-Spieler meldet sich wieder

Lange Zeit herrschte Funkstille um seinen Twitter-Account. Jetzt hat ein vermeintlich homosexueller Bundesliga-Profi wieder etwas gepostet.

20. Oktober 2020

» BuzzFeed: 15 Dinge, die dich asexuelle Menschen wissen lassen möchten

Asexuelle existieren. Wir sind echte Menschen.

» RND über Angriff auf lesbisches Paar in Pinneberg: "Wir haben wir immer noch Angst"

Zwei Frauen werden in Pinneberg zusammengeschlagen, nachdem sie Händchen halten. Das lesbische Paar ist immer noch geschockt und hat Angst, auf die Straße zu gehen. Dennoch möchten die beiden Frauen ihre Liebe weiter öffentlich zeigen, wofür sie große Unterstützung bekommen. S.a.: Homophobe Attacke in Pinneberg (13.10.2020)

» Jungle World: "Reproduktive Autonomie ist ein Menschenrecht"

Ein Gespräch mit den Schweizer Autorinnen Barbara Bleisch und Andrea Bühler über Kinderwunsch und Fortpflanzungstechnologien

» Abendblatt-Podcast: Kein Sex für ein Jahr – Wieso Schwule kaum Blut spenden

Im Podcast "Das Geschlecht der Anderen" wirbt Falko Droßmann, Chef des Bezirksamts Mitte, für neue Regelungen

» Heute.at: "Bin erste Lesbe mit Fluchterfahrung, die rappt"

Die Rap-Newcomerin Gazal Köpf spricht nach ihrem ersten großen Rap "Wien Oida" in "Heute" über die intensive Liebe zu ihrer Stadt und Migration.

» Kleine Zeitung: Drei Regenbogenbänke für Klagenfurt

Bunte Bänke als Zeichen der Vielfalt: In der Landeshauptstadt wurden drei Regenbogenbänke aufgestellt.

Registrierung erforderlich

» Gloria Viagra im Tagesspiegel: "Berlin soll eine basisdemokratische, ökologische Mega-City werden"

Deutschlands bekannteste Drag Queen wünscht sich für die Zukunft mehr Miteinander in der Stadt und wieder mehr Berliner Schnauze, statt nörgelnder Intoleranz.

19. Oktober 2020

» Märkische Allgemeine: Treff für Regenbogenfamilien lädt nach Wiesenburg

Mit einem gemeinsamen Frühstück möchte das Familienzentrum Wiesenburg Regenbogenfamilien der Region zum Austausch einladen.