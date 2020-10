Ausgewählter Artikel:

» (23.10.2020) bz: Faustschläge fürs Tanzen – homosexuelles Paar in Basel attackiert

"Ich muss vorher schauen, wo genau ich hingehe. Ich muss alle Online-Bewertungen der Bars durchlesen. Gibt es keine, werde ich hellhörig", sagt der US-Amerikaner Erich Mynock. Mynock ist schwul und lebt mit seinem Partner, Thomas Mathis, seit zwei Jahren in Basel. Er traue sich nicht mehr in eine unbekannte Bar zu gehen, sagt er. Der Hintergrund: Er und sein Partner wurden vor drei Wochen angegriffen.

23. Oktober 2020

» Elle: Jeans ohne Gender – Diese Levi's-Kollektion ist unisex und unterstützt die LGBTQ+-Community

Diese Unlabeled-Kollektion von Levis rückt Jeans in einen inklusiven Kontext und unterstützt die LGBTQ+-Community.

» Der Westen über schwulen Kandidaten bei "First Dates": Mann wartet auf Date – und lästert fies über Gastgeber Roland Trettl

Bei diesem "First Dates"-Kandidaten vergisst Gastgeber Roland Trettl glatt den normalen Sendungsverlauf. Und alles nur, weil Marcel (22) sich gegenüber dem Vox-Star beweisen muss.

» derStandard.at: Wiederbetätigungsprozess gegen homosexuellen "Krypto-Nazi"

Ein 47 Jahre alter Angestellter soll ab 2015 in die Neonaziszene abgeglitten sein: inklusive einschlägiger E-Mail-Adressen, Tattoos und Devotionaliensammlung

» FR über Transgender in Russland: Im falschen Körper, im falschen Land

Russlands Transgender-Menschen werden in ihrer Heimat brutal unterdrückt. Viele wollen das Land deswegen verlassen.

» FR: Donald Trump tanzt zu YMCA – Kontroverse Tanzeinlage wird zum Internet-Hit

Am Ende seiner Rallys schwingt Donald Trump die Hüften. Seine Tanzeinlage zu YMCA findet im Internet viel Resonanz. Doch von Fans der Village People hagelt es Kritik.

» Deutsche Welle: Homosexualität, eine katholische Krux

Der Papst setzt sich für die Rechte Homosexueller ein und führt gleichzeitig die Diskriminierung innerhalb der Kirche fort. Warum Homosexualität für die katholische Kirche weiterhin ein Tabu bleibt. Eine Analyse.

» katholisch.de: Im Umgang mit Homosexuellen muss Papst Franziskus endlich aktiv werden

Papst Franziskus befürwortet zivile Lebenspartnerschaften für Homosexuelle. Das sei auch ein Statement für die Kirche, kommentiert Christoph Paul Hartmann. Der Pontifex habe einen Maßstab gesetzt, dem er nun auch selbst genügen müsse.

» derStandard.at über Papst und Homosexualität: Die Kirche bleibt im Dorf

Die päpstliche Forderung nach der Anerkennung homosexueller Partnerschaften ist eine kleine Sensation

» FR: Wie Italien auf Papst Franziskus Aussagen reagiert

Die Aussagen des Papstes zu homosexuellen Partnerschaften erregten in Italien große Aufmerksamkeit. Die Reaktionen blieben überwiegend gelassen und wohlwollend.

» Zeit Online über Papst Franziskus: Oberster Chaot vor dem Herrn

Das klingt nach einer Weltsensation: Das Oberhaupt der katholischen Kirche befürwortet gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Ändern wird das aber wenig.

» Süddeutsche.de: Der Papst muss nun Wort halten

Nie hatte sich ein Pontifex für eingetragene Lebenspartnerschaften ausgesprochen. Franziskus tut dies jetzt. Das allein reicht aber nicht.

» Tagesspiegel: Der Papst erkennt die Homo-Ehe an – Wird das eine Revolution?

Ungewohnte Worte, hinter die die Kirche nicht mehr zurückkommen wird. Die Konservativen werden den Papst zum Teufel wünschen. Ein Kommentar.

» Deutsche Welle kommentiert: Der Papst lockt mit süßen Worten

Papst Franziskus fordert ein Gesetz für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Es sind ganz neue Töne aus dem Vatikan, doch kirchenrechtlich werden sie ohne Wirkung verhallen, meint Silja Fröhlich.

» Abendzeitung: Gleichgeschlechtliche Partnerschaft – Pfarrer Schießler trinkt "ein Halleluja-Bier" auf den Papst

Pfarrer Schießler spricht über die Kehrtwende des Papstes in Sachen gleichgeschlechtlicher Partnerschaften – und er erklärt, warum es ein friedliches Miteinander braucht.

» watson: Schweizer Bistümer hadern mit der Homo-Charmeoffensive des Papstes

Papst Franziskus hat sich erstmals öffentlich für die gleichgeschlechtliche Partnerschaft ausgesprochen. Die Schweizer Bistümer hingegen reagieren verhalten.

» Deutschlandfunk Nova interviewt LGBT-Aktivistin: "Man müsste an diesen Katechismus ran"

Homosexuelle haben das Recht auf eingetragene Lebenspartnerschaften, hat der Papst gesagt. Die Aktivistin Veronika Gräwe versucht eine Deutung.

22. Oktober 2020

» Westdeutsche Zeitung interviewt queere Grünen-Politikerin Denise Frings: "Der Stadtrat muss jünger und weiblicher werden"

Denise Frings wurde Ende September zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen ernannt. Sie sitzt zwar nicht als jüngstes Mitglied, aber als jüngste Frau im Wuppertaler Stadtrat. Das Lehramtsstudium zog die 21-Jährige vor drei Jahren ins Bergische.

» DJane Ipek im Tagesspiegel: "Berlin kann noch bunter werden"

DJ Ipek wünscht sich, dass die Stadt ihren vielfältigen Charme behält. Multi- statt Monokultur ist ihre Devise. Außerdem sollen die Grünanlagen gepflegt werden.

» nordbayern: "Teufel austreiben" – Nürnberger Künstlerin spricht über erlebte Diskriminierung

Das erste Mal stieg Uwe Scherzer aus Spaß ins Kleid, doch daraus wurde eine Passion und ein Beruf: Als Dragqueen Uschi Unsinn kämpft er für die LGBTIQ-Community. Schon früh ist er mit Diskriminierung konfrontiert worden, musste als schwuler Mann seinen ursprünglichen Berufswunsch aufgeben. Und noch heute schlägt Uschi Unsinn mitunter offene Abneigung entgegen.