» (25.10.2020) Deutschlandfunk: Transgender im Kinder- und Jugendbuch – "Auf die Seele kommt es an"

Julian will eine Meerjungfrau sein. Leo trägt gern Zöpfe und Kleider und irritiert damit seinen Vater. Jason nervt seine Familie mit einer Mädchenfrisur. Drei Kinder- und Jugendbücher für verschiedene Altersstufen erzählen von der Sehnsucht nach Veränderung und der Suche nach sexueller Identität.

25. Oktober 2020

» Ruhrbarone über Mord in Dresden: Bis zum nächsten Anschlag

Dresden. Berüchtigt als die Stadt des rechten Gedankenguts, der Selbstmitleidsfestivals im Februar, hat die sächsische Metropole dennoch weiterhin Besucher, so auch ein in tiefer Liebe verbundenes schwules Paar aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden bummeln am 4. Oktober durch die Stadt, als ein junger Mann von hinten auftaucht und brutal mit einem Messer auf sie einsticht. Einer der beiden stirbt.

» Die Presse: Der Papst und die eingetragene Partnerschaft

Ein großes Missverständnis oder eine große Wende? Irgendwie beides. Was hat er wirklich gesagt, und was hat er dabei wohl im Blick?

» Berliner Zeitung über gleichgeschlechtliche Pärchen: Ihr Alten und eure Schubladen

Strukturen lösen sich auf, aber was ist mit den Vorurteilen? Julia Haak spricht mit ihrer Tochter über sexuelle Orientierung.

» PC Games über LGBTI*Q in Spielen: Liebe Videospielindustrie, traut euch mehr Vielfalt zu!

LGBTI*Q-Personen sind in Videospielen stark unterrepräsentiert. Warum eigentlich? PCG-Mitarbeiterin Stefanie meint, dass Games vielfältiger werden müssen.

» n-tv über transsexuelle Frauen im Sport: Darf sie das oder ist das unfair?

Sie hat 30 Jahre lang Rugby gespielt, zuletzt bei den Frauen – aber vorher bereits 20 Jahre bei den Männern. Caroline Layt ist eine Transfrau. Dass eine Frau wie sie auch in Zukunft im Frauenrugby antreten darf, will der Rugby-Weltverband jetzt verbieten.

24. Oktober 2020

» nd über Hass auf trans Menschen: Gefangen im System der Double Binds

Eine Stoßrichtung des Hasses auf transidente Personen ist das Ausspielen von Frauen und Männern gegenüber Nichtbinären: Sie gelten als die personifizierte Kontrolllosigkeit, die sich lieber Geschlechter ausdenken, als einfach "normal" zu sein.

» TAG24: Benutzt dieses Land perverse Methoden, um herauszufinden, ob jemand homosexuell ist?

Die Organisation für Menschenrechte "Human Rights Watch" kritisiert die Behörden in Sri Lanka stark. Diese sollen Anal-Untersuchungen durchführen.

» FR zum Paritätsgesetz: Nur aufgeschoben

Die Brandenburger Verfassungsrichter:innen haben das Paritätsgesetz kassiert und damit sowohl den Gleichstellungsauftrag der Landesverfassung als auch auch des Grundgesetzes missachtet. Ein Kommentar.

» bz: Jetzt äussert sich die Polizei zu den Vorfällen – Homosexuelles Paar wird in Basler Bar verprügelt

"Ich muss vorher schauen, wo genau ich hingehe. Ich muss alle Online-Bewertungen der Bars durchlesen. Gibt es keine, werde ich hellhörig", sagt der US-Amerikaner Erich Mynock. Mynock ist schwul und lebt mit seinem Partner, Thomas Mathis, seit zwei Jahren in Basel. Er traue sich nicht mehr, in eine unbekannte Bar zu gehen, sagt er. Der Hintergrund: Er und sein Partner wurden vor drei Wochen angegriffen.

» RND: Sie wollen Väter sein – Schwules Pinguinpaar klaut lesbischen Artgenossen das Nest

Zwei schwule Pinguine aus den Niederlanden sind fest entschlossen, Väter zu werden. Sie stehlen deshalb das komplette Nest eines lesbischen Paares. Die Chancen auf Nachwuchs stehen allerdings nicht gut.

» BR24: Queer sein und fromm – Was sagen Juden und Muslime?

Beim "AusARTen"-Festival in München kommen Vertreter aus Judentum und Islam zusammen, um über die Haltung ihrer Glaubensgemeinschaften zum Thema Homosexualität zu debattieren. Und über die Erfahrung, zu einer doppelten Minderheit zu gehören.

» Deutschlandfunk Kultur: Zwei schwule Pfarrer verändern die Kirche – "Wir sind Familie"

Jörg Zabka und Alexander Brodt kämpfen für eine kirchliche Trauung, ein Leben unter einem Dach und für ihre Liebe. Oliver Urbanskis Großvater erfindet sein Leben neu. Und Marcus Richter macht Herbstputz auf dem Smartphone.

» katholisch.de befragt Moraltheologe: Dialogverweigerung beim Thema Homosexualität aufgehoben

Papst Franziskus spricht sich für eine rechtliche Absicherung homosexueller Partnerschaften aus. Der Moraltheologe Martin M. Lintner erkennt darin ein Umdenken des Lehramts und ist gespannt, zu welchen Folgen diese Aussagen innerhalb der Kirche führen werden – auch beim Thema Segen.

» NOIZZ: Papst befürwortet homosexuelle Ehen – Queers aus religiösen Familien erzählen NOIZZ, was das Statement für sie bedeutet

Papst Franziskus hat sich für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ausgesprochen. Und auch wenn das für das Jahr 2020 wie ein gerade zu lächerlich reaktionäres Statement wirkt, wird es als Revolution in der katholischen Kirche gesehen. Wir haben drei queere Menschen aus religiösen Familien gefragt, was sie von der ganzen Sache halten.

» Saarbrücker Zeitung kommentiert: Überfällige Worte des Papstes mit Knalleffekt

Die Erde ist eine Kugel und dennoch gibt es Menschen, die immer noch von ihrer Flachheit ausgehen. So ähnlich verhält es sich in der katholischen Kirche mit Verantwortlichen, die sich nach wie vor gegen ein Lebenspartnerschaftsgesetz für gleichgeschlechtliche Paare wehren.

» Focus: "Hier spricht Papst Franziskus" – Homosexueller Familienvater bekommt Anruf aus dem Vatikan

Der 54-jährige Andrea Rubera ließ das Telefon erst zweimal klingeln, bevor er abnahm. Als er hörte, wer ihn da anrief, konnte er es kaum glauben: Es war der Papst höchstpersönlich.

23. Oktober 2020

» Tagesspiegel über queeren Volleyball-Profi Benjamin Patch: Nicht schwul, nicht hetero – aber offen für alles

Der US-Amerikaner Benjamin Patch ist in Berlin glücklich, auch weil der Spieler der BR Volleys hier einfach er selbst sein kann.

» Main-Post über Stadion-Dialog: 'Du schwule Sau!' – 'Ja, bitte?'

Der schwul-lesbische FCN-Fanclub 'Norisbengel' erlebt Akzeptanz und Ablehnung. Warum es ein homosexueller Fußball-Fan leichter hat, als es ein Spieler je wird haben können.

» ze.tt interviewt Podcaster Fabian Hart: "Männer sollten die Angst überwinden, unmännlich zu wirken"

Traditionelle Männlichkeit trifft alle, sagt Podcaster Fabian Hart, egal ob Frauen, schwule Männer oder Männer mit Behinderung. Er will männliche Stereotype überwinden.