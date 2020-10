Ausgewählter Artikel:

» (26.10.2020) FAZ kommentiert: Der Papst drückt sich

Franziskus muss den Katechismus ändern. Andernfalls können alle Dokumentarfilme dieser Welt nichts mehr daran ändern, dass er ein Papst der barmherzigen Unverbindlichkeit bleibt.

26. Oktober 2020

» halloherne über LWL-Transgenderexpertin Dr. Agnes Grohnfeldt: Immer mehr Kinder und Jugendliche suchen Hilfe

"Ich fühle mich gefangen im falschen Körper", diesen Satz hört Dr. Agnes Grohnfeldt häufig. Die Fachärztin arbeitet in der Coesfelder Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). 150 junge Menschen, die sich mit dem ihnen von Geburt an zugewiesenen Geschlecht unwohl fühlen, sogenannte Transgender, hat sie schon beraten und teilweise therapeutisch begleitet.

» Main-Post-Kommentar: Die Karikatur einer Männerwelt lebt beim Fußball weiter

Im Fußballsport bedarf es leider einer Rechtfertigung für Anderssein. Warum sich die Strukturen an der Basis durch eine Initialzündung aus dem Profibereich wandeln könnten.

» Perspektive Online: IS-Anhänger greift schwules Paar an – was wir tun können, statt auf rechte Parolen reinzufallen

In Dresden hat ein bekannter Anhänger des Islamistischen Staats ein schwules Paar angegriffen, einen der Männer tödlich verletzt. Kevin Kühnert fordert, dass "die politische Linke" ihr Schweigen zum islamistischen Terror bricht. Nicht wenige fallen auf rechte Behauptungen rein. Kommentar von Olga Wolf

» Berliner Kurier interviewt Jim Parsons: Schwule sind noch immer Menschen zweiter Klasse

In seinem neuen Film "The Boys in the Band" sieht der Schauspieler eine Hommage an homosexuelle Generationen, denen es noch schlechter ging.

» nordbayern über "Prince Charming": Mehr als nur schwules Reality-TV

"Prince Charming", die schwule Variante des "Bachelor"-Formats, ist mehr als nur eine Kuppel-Show. Sie funktioniert zwar nach den Mustern den Genres, überlässt Homosexuellen aber die große Bühne. Am Montag startet die zweite Staffel im Free TV. Eine Einordnung.

» Nau über "Prince Charming": Zürcher will schwulen Albanern ein Vorbild sein

Swissness-Alarm beim "Gay-Bachelor" in Deutschland: Leon aus Zürich will bei "Prince Charming" seine grosse Liebe finden. Doch nicht nur das.

» Spiegel interviewt Norbert Bisky: "Ich fühle mich an die dunkelsten DDR-Zeiten erinnert"

Norbert Bisky ist einer der wichtigsten deutschen Maler. Hier spricht er über das schwule Nachtleben in Berlin und die neue Leere durch die Schutzmaßnahmen.

» BR24: Katholiken ringen mit Papst-Wort zu Homo-Ehe

In einer neuen Doku über das Kirchenoberhaupt äußert sich Papst Franziskus wohlwollend über Homosexuelle. Aber nicht alle sehen darin die Forderung nach zivilen Lebenspartnerschaften. Die Kirche ist einmal mehr gespalten – auch in Deutschland.

» FAZ: Viele Bischöfe schweigen zu Papst-Aussage

In einem Dokumentarfilm befürwortet Papst Franziskus zum ersten Mal eine eingetragene Partnerschaft von Homosexuellen. Die Mehrheit der deutschen Bischöfe will sich dazu aber nicht äußern.

25. Oktober 2020

» Deutschlandfunk über Südafrika: Neue Regelung für gleichgeschlechtliche Eheschließungen

In Südafrika ist eine neue Regelung in Kraft getreten, die homosexuelle Lebensgemeinschaften betrifft. Präsident Ramaphosa unterzeichnete gestern ein entsprechendes Gesetz.

» Domradio: Wurden Aussagen von Franziskus aus dem Zusammenhang gerissen?

Ist der Papst zum Verfechter eines homosexuellen Lebenswandels geworden? Das Medienecho auf seine jüngsten Worte erweckt teilweise diesen Eindruck. Derweil kommt Kritik an der Machart des Films auf, aus dem die Aussagen stammen.

» Welt kommentiert: Ein Satz, der wie ein Blitz aus dem Vatikan kam

Papst Franziskus tastet sich mit seiner Bemerkung, Homosexuelle hätten als Kinder Gottes genauso das Recht auf eine eigene Familie, auf ein besonders heikles Terrain vor. Wird damit ein alter Irrtum korrigiert?

» Der Postillon-Sonntagsfrage: Was sagen Sie dazu, dass sich der Papst für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgesprochen hat?

Paukenschlag im Vatikan: Nachdem Papst Franziskus in einem Dokumentarfilm ein Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare forderte, weht ein Hauch der 68er durch die heiligen Hallen in Rom. Beginnt jetzt die Revolution der Liebe? Oder ändert sich am Ende wieder für die nächsten 500 Jahre doch nix? In dieser Woche möchte der LGBTillon (unterstützt durch Fundamentalist Control) von Ihnen wissen:

» Jüdische Allgemeine über Batwoman: Die jüdische Superheldin

Sie gehörte schon immer zu den spannendsten Figuren in der Comic-Literatur. Doch erst langsam wird deutlich, wie viel sie zur Sichtbarmachung von queer-jüdischen Frauen beigetragen hat

» Ruhrbarone über Mord in Dresden: Bis zum nächsten Anschlag

Dresden. Berüchtigt als die Stadt des rechten Gedankenguts, der Selbstmitleidsfestivals im Februar, hat die sächsische Metropole dennoch weiterhin Besucher, so auch ein in tiefer Liebe verbundenes schwules Paar aus Nordrhein-Westfalen. Die beiden bummeln am 4. Oktober durch die Stadt, als ein junger Mann von hinten auftaucht und brutal mit einem Messer auf sie einsticht. Einer der beiden stirbt.

» Deutschlandfunk: Transgender im Kinder- und Jugendbuch – "Auf die Seele kommt es an"

Julian will eine Meerjungfrau sein. Leo trägt gern Zöpfe und Kleider und irritiert damit seinen Vater. Jason nervt seine Familie mit einer Mädchenfrisur. Drei Kinder- und Jugendbücher für verschiedene Altersstufen erzählen von der Sehnsucht nach Veränderung und der Suche nach sexueller Identität.

» Die Presse: Der Papst und die eingetragene Partnerschaft

Ein großes Missverständnis oder eine große Wende? Irgendwie beides. Was hat er wirklich gesagt, und was hat er dabei wohl im Blick?

» Berliner Zeitung über gleichgeschlechtliche Pärchen: Ihr Alten und eure Schubladen

Strukturen lösen sich auf, aber was ist mit den Vorurteilen? Julia Haak spricht mit ihrer Tochter über sexuelle Orientierung.

» PC Games über LGBTI*Q in Spielen: Liebe Videospielindustrie, traut euch mehr Vielfalt zu!

LGBTI*Q-Personen sind in Videospielen stark unterrepräsentiert. Warum eigentlich? PCG-Mitarbeiterin Stefanie meint, dass Games vielfältiger werden müssen.