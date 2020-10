Ausgewählter Artikel:

» (29.10.2020) seriesly podcAZt Staffel 2: #Q wie Queer

Was bedeutet eigentlich "queer" und wofür steht die Abkürzung LGBTIQ+ nochmal? Warum ist es wichtig, dass Queerness in Serien sichtbar ist und welche positiven – und auch negativen – Beispiele für queere Charaktere in Serien gibt es? Diesen Fragen versuchen wir uns in der neuen Folge unseres "seriesly PodcAZt" anzunähern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Oktober 2020

» ze.tt über Clubkultur während Corona: "Ohne queere Orte sind wir wie Wale in Aquarien – eingesperrt"

Seit Corona sind Partys tabu. Dabei sind gerade queere Clubs und Bars viel mehr als reine Partylocations. Vier junge Menschen erzählen, warum.

» seriesly podcAZt Staffel 2: #Q wie Queer

Was bedeutet eigentlich "queer" und wofür steht die Abkürzung LGBTIQ+ nochmal? Warum ist es wichtig, dass Queerness in Serien sichtbar ist und welche positiven – und auch negativen – Beispiele für queere Charaktere in Serien gibt es? Diesen Fragen versuchen wir uns in der neuen Folge unseres "seriesly PodcAZt" anzunähern.

» jetzt über ägyptische Lesbe: "Ich wusste, dass ich nach meinem Outing Freund*innen verlieren würde"

Dina*, 34, ist Ägypterin. Mit 30 Jahren merkte sie, dass sie auf Frauen steht – und hat jetzt endlich richtig guten Sex.

» katholisch.de: Künftiger Kardinal irritiert über Papstworte zu Homosexuellen

"Der Papst kann nicht etwas sagen, was gegen die Lehre der Kirche steht." Die Ehe von Mann und Frau sei "eine göttliche Einrichtung, keine menschliche Erfindung". Und was Gott eingerichtet habe, könne man nicht ändern, so Erzbischof Antoine Kambanda.

» SWR: Zwischen Outing und Anonymität – homosexuell mit Migrationshintergrund

In Deutschland ist zwar erlaubt, seine sexuelle Orientierung frei zu leben, trotzdem haben junge Menschen mit Migrationshintergrund oft mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen – vor allem, wenn sie aus einem religiös konservativen Umfeld kommen.

» Zeit Online: "Homosexuelle sind Kinder Gottes"

Papst Franziskus befürwortet die Homo-Ehe. Doch die Weltreligionen tun sich weiterhin schwer mit der Toleranz.

» Westfalenpost kommentiert: Schiedsrichter outet sich – Fußball bleibt eine Männerwelt

Die Welt ist bunt und vielfältig, nur im Männer-Fußball bleibt Homosexualität ein Tabu. Deswegen müssen Vorbilder Zeichen setzen. Ein Kommentar.

28. Oktober 2020

» Deutschlandfunk über rechte Christen: Wahn! Wahn! Überall Wahn!

Genderforschung gilt als Irrsinn, Homosexualität wird bekämpft, mehr als zwei Geschlechter gibt es nicht: Solche Thesen werden im Namen des Christentums vertreten, oft verbunden mit dem Vorwurf, aufrechte konservative Gläubige würden unterdrückt. Dabei finden sie stets neue Verbreitungswege.



(mp3, 17.72 MB, 19min)



» Süddeutsche.de über Przemysaw Czarnek: Polens Bildungsminister mit Feindbildern

Przemysaw Czarnek will Frauen das Studium erschweren und hält LGBT für ähnlich gefährlich wie den Nationalsozialismus.

» Welt: Als Mann Pornos noch lesen musste

In den 1850ern begann das British Museum in London obszöne Bücher wegzuschließen. Sie verschwanden im Private Case. Nun wurde die Sammlung digitalisiert. Sie gibt einen Einblick in die Pornografie vergangener Jahrhunderte.

» Abendzeitung: Schwere Vorwürfe! Nina Queer rechnet mit Désirée Nick ab

18 Jahre lang war Dragqueen Nina Queer mit Kabarettistin Désirée Nick befreundet. Man erlebte gemeinsam heitere Momente, demonstrierte kollegiale Verbundenheit und hegte öffentlich Sympathien für die jeweils andere. Doch die Freundschaft liegt mittlerweile in Scherben, wie die AZ erfahren hat.

» NZZ: Schüler, die nichts über Homosexuelle hören wollen oder sich weigern, eine Kirche zu betreten, gibt es in Frankreich seit Jahren

Der grausame Lehrermord in Frankreich hat an die Öffentlichkeit gespült, womit Pädagogen im Land seit langem kämpfen: Angriffe auf ihren Unterricht und auf ihre Person. Sie beklagen eine Schweigekultur und die unzureichende Zeit, die sie für Themen wie Laizität oder Meinungsfreiheit haben.

Registrierung erforderlich

» katholisch.de: Wie das Naturrecht zur moralischen Allzweckwaffe der Kirche wurde

Die Vorstellung eines natürlichen Gesetzes, das alle Menschen bindet, reicht bis in die Antike zurück. Für die kirchliche Lehre ist sie bis heute prägend – vor allem in Fragen der Sexualmoral. Doch seit geraumer Zeit regt sich auch in den eigenen Reihen Widerspruch.

» n-tv interviewt queere Künstlerin Ulrike Müller: "Nicht der Zeitpunkt zu gehen"

Ulrike Müller ist eine der wichtigsten Vertreterinnen der queer-feministisch Kunst, wenn auch nicht auf den ersten Blick. Dafür wurde die in New York lebende Österreicherin jetzt in Bremen ausgezeichnet. Über den Preis und das Leben in New York spricht sie mit ntv.de. S.a.: Hohe Auszeichnung für queere Kunst (15.10.2020)

» MUCBOOK: Gayze Spaces – Eine digitale Stadtkarte für queere Orte in München

Auf der Webseite gayze.de gibt es eine digitale Stadtkarte für queere Orte in München und macht die unterdrückte Teilöffentlichkeit sichtbar.

» Domradio spricht mit schwulem Theoloen über Papstaussagen: "Ein kleines Erdbeben"

Papst Franziskus hat sich für eine zivilrechtliche Lebenspartnerschaft homosexueller Menschen ausgesprochen. Brian Müschenborn zeigt sich überrascht. Der Theologe lebt mit seinem Mann und Kindern in Köln. Wie erlebt er die Entwicklungen?

» hessenschau.de aus Weiterstadt: Regenbogenflagge am Rathaus feiert queeres Filmfest

Eine bunte Flagge am Rathaus, diverse Filme in den Kinos: In Weiterstadt läuft das 24. Queer Filmfest – das älteste und größte seiner Art im Rhein-Main-Gebiet. Es trage zu Toleranz und Lebensqualität bei, sagt der Bürgermeister.

» nordbayern aus Erlangen: Ausstellung zu Sexualität will Vorurteile abbauen

Die Ausstellung "Come Stand 4 Diversity" zeigt viele Facetten persönlicher Identität und Sexualität. Zu sehen ist sie in der Erlanger Stadtbibliothek bis zum 24. November.

» ze.tt über Intersexualität im Sport: "Sportverbände können intersexuelle Personen nicht länger ausschließen"

Der Sport kennt nur zwei Kategorien: Mann und Frau. Bei intersexuellen Menschen stoßen diese Kategorien jedoch an ihre Grenzen, sagt der Soziologe Dennis Krämer.

27. Oktober 2020

» L'essentiel über Intersexualität in Luxemburg: "Gesunde Babys zu operieren, ist inakzeptabel"

Intersexualität ist in der Gesellschaft immer noch ein Tabu. Im Großherzogtum soll nun ein Gesetz auf den Weg gebracht werden.