» (30.10.2020) Dresdner Neueste Nachrichten: Die katholische Kirche in Sachsen öffnet sich für Homosexuelle

Gemeindereferentin Carola Gans und Pfarrer Christoph Behrens arbeiten in Dresden. Sie wurden als Ansprechpartner für gleichgeschlechtlich Lebende beauftragt. Ein überraschender, wenngleich längst überfälliger Schritt.

30. Oktober 2020

» Siegessäule: Die Heteronormativität der schönen neuen Covid-Welt

Der November-Lockdown entblößt, wie sehr das Handeln der Regierenden von Heteronormativität und protestantischer Arbeitsethik bestimmt wird zu Lasten queerer Menschen.

» stol.it über Homophobie in Italien: Welle der Solidarität für junge Frau aus Genua

Camilla Cannoni ist 23 Jahre alt, die Krankenschwester lebt mit ihrer Freundin in einer Eigentumswohnung in Genua. Die Nachbarschaft stört sich am lesbischen Paar. Camilla hat ein verzweifeltes Video veröffentlicht, nachdem ihr Auto erneut beschädigt wurde. Inzwischen erlebt das junge Paar eine Welle der Solidarität, die Behörden ermitteln und über eine Anwältin läuft eine Spendensammlung. Das Geld soll an in die Hilfe für Corona-Patienten gehen, erklärt die Krankenschwester.

» nd über jungen Schwulen in Tunesien: Im Schatten des Umbruchs

Im Dezember feiert die tunesische Revolution ihren zehnten Geburtstag. Doch die Geschichte des jungen Homosexuellen Harun zeigt den Widerspruch, der das vermeintlich fortschrittlichste Land der arabischsprachigen Welt zu zerreißen droht.

» FIFA: Jeder soll sich im Fussball sicher und willkommen fühlen

Die FIFA hat konkrete Maßnahmen ergriffen, um die Vielfalt im Fussball zu fördern und Diskriminierung zu bekämpfen, insbesondere Diskriminierung, die auf der sexuellen Orientierung basiert.

» Südtirol News: Drag Queen und ethnische Minderheit – Taiwaner kämpfen für ihre Rechte

In dieser Bar in Taipei – der Hauptstadt von Taiwan – ist Vilian ein kleiner Star. Wenn die Drag Queen auf die Bühne kommt, stehen im Publikum die Fans. Wenige wissen, das Villian mit ihren Auftritten auch für ihre Rechte kämpfen will. Als Teil der LGBTQ+ Community und als Bunun, einer ethnischen Minderheit in Taiwan, muss der 28-Jährige oft gegen Diskriminierung kämpfen.

» tagesschau.de über Gewalt gegen LGBTQI in Griechenland: "Was Zak darstellte, löste Reflexe aus"

Ein griechischer Queer-Aktivist wird verprügelt – erst von Zivilisten, dann von der Polizei. Er stirbt. Nun kommt der Fall vor Gericht. Aufgearbeitet ist sein Tod damit nicht, sagen Aktivisten.

» Schwuler Spiegel-Korrespondent über seine Hochzeit: Liebe in Zeiten von Trump und Corona

Erst stand der Hass im Weg. Dann die Midlifekrise. Schließlich die Pandemie. Wie sie trotzdem noch zustande kam: US-Korrespondent Marc Pitzke über seine Hochzeit trotz Hindernissen.

» Süddeutsche.de über München: Die Regenbogen-Community ist jetzt Chefsache

Um die Arbeit der Koordinierungsstelle für Gleichstellung besser zu unterstützen, siedelt sie Oberbürgermeister Reiter direkt bei sich an.

» FR spricht mit Eltern eines trans Mädchens: "Wir wünschen uns ein freies Leben für unsere Tochter"

Ein Gespräch mit den Eltern eines trans Mädchens über Hürden ohne Sinn und Zweck, die Anhörung zum Selbstbestimmungsgesetz und Defizite in der politischen Debatte.

» GQ interviewt Völklinger Kreis: "Wir haben keinen geouteten DAX-Vorstand, aber die Menschen gibt es!"

Matthias Weber, Vorstand des Völklinger Kreises, einem Verband für schwule Führungskräfte, verrät im Interview, welche Vorteile Diversity in Unternehmen bringt ? und warum wir in Deutschland in Sachen Vielfalt hinterherhinken.

» Merkur über queere Wahlrede: Peinlicher Fauxpas! Trump-Tochter blamiert sich und Papa Donald bitterlich

Der jüngsten Tochter von Donald Trump unterläuft bei einer Wahlkampfveranstaltung ein peinlicher Buchstaben-Fehler. Ansonsten kämpft sie für eine weitere Amtszeit ihres Vaters.

» Heute.at: Virginia Ernst ärgert sich über "lesbische Sängerin"

Ein LGBT-Magazin nannte Virginia Ernst in einem Artikel eine "lesbische Sängerin". Ernst passte das nicht auf Facebook machte sie ihrem Ärger Luft.

» Ludwigsburger Kreiszeitung über schwulen Bürgermeister von Großharthau: Jens Krauße

"2010 bewirbt er sich um das Amt des Bischofswerdaer Oberbürgermeisters. Am Ende fehlen ihm nur wenige Stimmen, womöglich auch, weil ihn seine politischen Gegner im Wahlkampf outen und seine Homosexualität instrumentalisieren."

» Abendzeitung München über "Ein wenig Farbe" im Hofspielhaus: Die Frauwerdung des Vaters

Das Ein-Frau-Musical "Ein wenig Farbe" hat sich auf einer Minibühne bereits bewährt, jetzt befasst sich Hofspielhaus-Prinzipalin Christiane Brammer mit dem brisanten Stoff.

29. Oktober 2020

» ze.tt über Clubkultur während Corona: "Ohne queere Orte sind wir wie Wale in Aquarien – eingesperrt"

Seit Corona sind Partys tabu. Dabei sind gerade queere Clubs und Bars viel mehr als reine Partylocations. Vier junge Menschen erzählen, warum.

» seriesly podcAZt Staffel 2: #Q wie Queer

Was bedeutet eigentlich "queer" und wofür steht die Abkürzung LGBTIQ+ nochmal? Warum ist es wichtig, dass Queerness in Serien sichtbar ist und welche positiven – und auch negativen – Beispiele für queere Charaktere in Serien gibt es? Diesen Fragen versuchen wir uns in der neuen Folge unseres "seriesly PodcAZt" anzunähern.

» jetzt über ägyptische Lesbe: "Ich wusste, dass ich nach meinem Outing Freund*innen verlieren würde"

Dina*, 34, ist Ägypterin. Mit 30 Jahren merkte sie, dass sie auf Frauen steht – und hat jetzt endlich richtig guten Sex.

» katholisch.de: Künftiger Kardinal irritiert über Papstworte zu Homosexuellen

"Der Papst kann nicht etwas sagen, was gegen die Lehre der Kirche steht." Die Ehe von Mann und Frau sei "eine göttliche Einrichtung, keine menschliche Erfindung". Und was Gott eingerichtet habe, könne man nicht ändern, so Erzbischof Antoine Kambanda.

» SWR: Zwischen Outing und Anonymität – homosexuell mit Migrationshintergrund

In Deutschland ist zwar erlaubt, seine sexuelle Orientierung frei zu leben, trotzdem haben junge Menschen mit Migrationshintergrund oft mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen – vor allem, wenn sie aus einem religiös konservativen Umfeld kommen.