02. November 2020

» Zeit Campus über queere Menschen in Belarus: "Sie sagten mir, wie ekelhaft und hässlich ich sei"

Sie wurden angefeindet, verhaftet und gefoltert. Drei queere Menschen berichten von ihren Erfahrungen bei den Protesten in Belarus.

» NZZ Bellevue: "Mein Sohn will pinkfarbene Schuhe – soll ich sie ihm kaufen?"

Ist es okay, wenn ein Knabe mit Mädchenschuhen herumläuft? Oder ist dem Kind mehr gedient, wenn die Eltern es mit den Konventionen vertraut machen?

» taz spricht mit Männerforum-Vorstand über Geschlechterrollen: "Stereotype machen unglücklich"

Das Bundesforum Männer wird zehn Jahre alt und kämpft um Geschlechtergerechtigkeit. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Thomas Altgeld.

» Tagesspiegel interviewt Masha Gessen: Amerikas fehlerhafte Idee von Demokratie

Warum blinder Glaube an die Institutionen gefährlich ist und Trumps Versprechungen für viele seiner Landsleute attraktiv erscheinen: Schrifsteller*in Sasha Marianna Salzmann spricht mit Autor*in Masha Gessen.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität im Eishockey: Die Geschichte von Jon Lee-Olsen

Im männlichen Profisport wird Homosexualität nach wie vor verleugnet. Viele der Sportler verkünden erst nach ihrem Karriereende, dass sie schwul sind. So lange wollte der dänische Eishockeyprofi Jon Lee-Olson nicht warten. S.a.: Eishockey-Profi outet sich als schwul (08.10.2019)

01. November 2020

» RND-Interview: Transfrau in Trumps Amerika – "Wir können buchstäblich sterben"

Marceline Crow lebt als Transfrau im erzkonservativen South Carolina. Ihre Geschlechts­umwandlung hatte sie während der Präsidentschaft von Donald Trump, der immer wieder auch gegen LGBTQ-Rechte vorgeht. In die Zeit nach der Wahl blickt sie vorsichtig optimistisch und ruft nach einem radikalen Wandel der Politik.

» tip berlin: "(T)Raumschiff Surprise" ist rassistisch, frauenfeindlich, homophob

"(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" ist ein Erfolgsfilm. Und vor allem: rassistisch, frauenfeindlich, homophob.Unser Autor hat ihn nochmal angeschaut.

» familie.de: "Outing ist heilsam, aber setzt eure Kinder nie unter Druck" – YouTouber Tommy Toalingling im Gespräch

Tommy Toalingling weiß, wie sich ein Coming Out anfühlt und hat für Eltern einfühlsame Tipps, wie wir unsere queeren Kindern beim Outing begleiten können.

» Tagesspiegel interviewt Historikerin: "Frauen- und Männerfußball sind im Grunde zwei Sportarten"

Seit 50 Jahren ist es Frauen in Deutschland erlaubt, Fußball zu spielen. Historikerin Linne über die Anfänge, Ressentiments und Homosexualität im Frauenfußball.

31. Oktober 2020

» kobinet Nachrichten über Schwulen mit Behinderung: Der 19jährige Nils Bollenbach will in den nächsten Bundestag

"Ich bin schwul und habe eine Behinderung. Damit gehöre ich zu zwei Minderheiten, die im deutschen Bundestag bei Weitem nicht ausreichend repräsentiert sind. Ich möchte mich für diese Menschen stark machen, ihnen eine Stimme geben und für ihre und meine Rechte kämpfen. Deshalb bewerbe ich mich auf Listenplatz 6 der Landesliste von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl 2021."

» Berliner Morgenpost: 30 Jahre "Hafen" – Zum Geburtstag in den Lockdown

1990 öffnete die in der Schwulen- und Lesbenszene bekannte Tanzbar erstmals ihre Türen. Statt zu feiern, muss die Bar schließen.

» Goal spricht mit Kevin Kühnert u.a. über schwule Fußballer: "Deutschland braucht auf jeden Fall eine Portion SC Freiburg

Kevin Kühnert erklärt im Interview, warum er aus Trotz zum Arminia-Supporter wurde und welche Spielgemeinschaft ideal für Deutschlands Zukunft wäre.

» TAG24: Schnulzenromane gibt es viele! In ihren Büchern lieben sich schwule Paare

Liebesromane gibt es viele, doch Jona Dreyer schreibt ganz besondere Bücher. In ihren Geschichten werden Romanzen von schwulen Paaren erzählt.

» FDP fordert Merkel in der Welt zum Kampf gegen Homo- und Transfeindlichkeit auf: Treten Sie den Feinden der freien Gesellschaft entgegen!

Bislang wurde das Attentat in Dresden als Touristenmord verklausuliert. Verschwiegen wurde, dass der islamistische Gefährder ein homosexuelles Paar angriff: Ein Mann starb, sein Partner überlebte. Die FDP fordert ein angemessenes Gedenken.

» jetzt über trans Jugendliche: Wenn die Pubertät mit Medikamenten unterbrochen wird

Was die Einnahme von Pubertätsblockern für trans Jugendliche bedeutet

» jetzt: Hetero-Frauen, fühlt ihr euch von lesbischen Anmachen belästigt?

Was halten Hetero-Frauen davon, wenn lesbische Frauen sie anmachen?

30. Oktober 2020

» Siegessäule: Die Heteronormativität der schönen neuen Covid-Welt

Der November-Lockdown entblößt, wie sehr das Handeln der Regierenden von Heteronormativität und protestantischer Arbeitsethik bestimmt wird zu Lasten queerer Menschen.

» stol.it über Homophobie in Italien: Welle der Solidarität für junge Frau aus Genua

Camilla Cannoni ist 23 Jahre alt, die Krankenschwester lebt mit ihrer Freundin in einer Eigentumswohnung in Genua. Die Nachbarschaft stört sich am lesbischen Paar. Camilla hat ein verzweifeltes Video veröffentlicht, nachdem ihr Auto erneut beschädigt wurde. Inzwischen erlebt das junge Paar eine Welle der Solidarität, die Behörden ermitteln und über eine Anwältin läuft eine Spendensammlung. Das Geld soll an in die Hilfe für Corona-Patienten gehen, erklärt die Krankenschwester.

» nd über jungen Schwulen in Tunesien: Im Schatten des Umbruchs

Im Dezember feiert die tunesische Revolution ihren zehnten Geburtstag. Doch die Geschichte des jungen Homosexuellen Harun zeigt den Widerspruch, der das vermeintlich fortschrittlichste Land der arabischsprachigen Welt zu zerreißen droht.