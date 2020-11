Ausgewählter Artikel:

» (03.11.2020) watson: Vox plant neues bisexuelles Dating-Format, ProSieben zeigte "Queen of Drags" – Wie TV-Sender jetzt das Thema Diversität für sich nutzen

"Im nächsten Jahr kommt 'Princess Charming' und bei Vox mit 'The Undateables' ein Format, in dem Menschen im Mittelpunkt stehen, denen die Suche nach der großen Liebe aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung besonders schwerfällt."

03. November 2020

» inforadio interviewt Anastasia Biefang: Die Transgender-Kommandeurin

Anastasia Biefang hat als Soldatin Geschichte geschrieben. Sie gehört nicht nur zu den wenigen Frauen mit Führungsverantwortung in der Bundeswehr, sie leitete auch als erste transsexuelle Soldatin ein ganzes Bataillon im märkischen Storkow. Michel Nowak hat sich mit ihr unterhalten.

» LSVD Baden-Württemberg: Wahlcheck der Community zur OB-Wahl in Stuttgart am 8.11.2020

Am 8. November 2020 wählt Stuttgart eine*n neue*n Oberbürgermeister*in. Die Vereine und Institutionen der queeren Community haben sich zusammengetan und alle Kandidierenden um die Beantwortung eines gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalogs gebeten.

» Weser-Kurier zum Streit um Alexander Neu: Linker Abgeordneter wirft Kollegen "faktenfreie Propaganda" vor

Die Linke debattiert über Russland. Moskau werde zu sehr geschont, kritisiert Matthias Höhn – und attackiert scharf Äußerungen aus dem linken Parteiflügel.

» nordbayern: Ärger um fehlendes drittes Geschlecht – Ist die VAG nicht divers genug?

Seit knapp zwei Jahren gibt es auch rechtlich nicht mehr nur Mann und Frau, sondern zusätzlich das Geschlecht "divers". Solch eine dritte Option existiert aber noch nicht überall, etwa bei Nürnbergs Verkehrsbetrieben. Die Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer nennt das "diskriminierend" – und fordert in einem offenen Brief endlich Reformen. Die VAG widerspricht den Vorwürfen.

» MTV: Die Dating-Gerüchte mit Camila Cabello haben Lauren Jauregui traumatisiert

Zu Fifth Harmony-Zeiten waren Lauren Jauregui und Camila Cabello unzertrennlich. So sehr sogar, dass einige Fans nicht mehr an eine simple Freundschaft glaubten und Dating-Gerüchte in Umlauf brachten. Eine romantische Beziehung zwischen den zwei Ladies gab's zwar nicht, Lauren outete sich allerdings später als "sexuell offen". Genau deshalb waren die Gerüchte, dass sie und Camila mehr als nur Freunde sind, auch so traumatisierend für sie.

» Noizz: Liebes Deutsch, wir brauchen endlich ein geschlechtsneutrales Pronomen!

In unserer normativ zweigeschlechtlichen Gesellschaft drücken wir uns immer wieder davor, geschlechtlicher Vielfalt mit mehr Akzeptanz entgegenzukommen. Daran könnte sich aber in Zukunft etwas ändern, denn der Innenausschuss des Bundestags will über das "Transsexuellengesetz" und "normanliegenden Operationen" bei intersex-Personen beraten. Obwohl der Ausschuss sich nicht direkt mit Sprache befassen wird, fällt dabei auf: Wir brauchen endlich ein geschlechtsneutrales Pronomen im Deutschen. Wie wir sprechen hat nämlich Einfluss darauf, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Ein offener Brief.

» Berliner Zeitung: Berlin entwickelt sich zum Hotspot des polnischen Widerstands

Das polnische Verfassungsgericht verschärfte das Abtreibungsverbot. Dagegen protestieren zahlreiche Polen in Berlin, unter ihnen viele Künstler.

» Tagesspiegel: Das sagen LGBT-Institutionen in Berlin zum Lockdown – Der Safe Space fehlt schon wieder

"Wir stellen uns auf harte Jahre ein": Auch queere Einrichtungen in Berlin trifft der zweite Lockdown hart. Eine Umfrage.

02. November 2020

» Nau: Léa Seydoux fühlt sich wie ein Mann

Die französische Schauspielerin Léa Seydoux offenbart, manchmal das Gefühl zu haben, ein "schwuler Mann" zu sein.

» Zeit Campus über queere Menschen in Belarus: "Sie sagten mir, wie ekelhaft und hässlich ich sei"

Sie wurden angefeindet, verhaftet und gefoltert. Drei queere Menschen berichten von ihren Erfahrungen bei den Protesten in Belarus.

» NZZ Bellevue: "Mein Sohn will pinkfarbene Schuhe – soll ich sie ihm kaufen?"

Ist es okay, wenn ein Knabe mit Mädchenschuhen herumläuft? Oder ist dem Kind mehr gedient, wenn die Eltern es mit den Konventionen vertraut machen?

» taz spricht mit Männerforum-Vorstand über Geschlechterrollen: "Stereotype machen unglücklich"

Das Bundesforum Männer wird zehn Jahre alt und kämpft um Geschlechtergerechtigkeit. Ein Gespräch mit dem Vorsitzenden Thomas Altgeld.

» der Freitag: Was Männer krank macht

Die gesundheitlichen Risiken der Männerrolle geraten nur langsam in den Blick

» Tagesspiegel interviewt Masha Gessen: Amerikas fehlerhafte Idee von Demokratie

Warum blinder Glaube an die Institutionen gefährlich ist und Trumps Versprechungen für viele seiner Landsleute attraktiv erscheinen: Schrifsteller*in Sasha Marianna Salzmann spricht mit Autor*in Masha Gessen.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität im Eishockey: Die Geschichte von Jon Lee-Olsen

Im männlichen Profisport wird Homosexualität nach wie vor verleugnet. Viele der Sportler verkünden erst nach ihrem Karriereende, dass sie schwul sind. So lange wollte der dänische Eishockeyprofi Jon Lee-Olson nicht warten. S.a.: Eishockey-Profi outet sich als schwul (08.10.2019)

01. November 2020

» RND-Interview: Transfrau in Trumps Amerika – "Wir können buchstäblich sterben"

Marceline Crow lebt als Transfrau im erzkonservativen South Carolina. Ihre Geschlechts­umwandlung hatte sie während der Präsidentschaft von Donald Trump, der immer wieder auch gegen LGBTQ-Rechte vorgeht. In die Zeit nach der Wahl blickt sie vorsichtig optimistisch und ruft nach einem radikalen Wandel der Politik.

» tip berlin: "(T)Raumschiff Surprise" ist rassistisch, frauenfeindlich, homophob

"(T)Raumschiff Surprise – Periode 1" ist ein Erfolgsfilm. Und vor allem: rassistisch, frauenfeindlich, homophob.Unser Autor hat ihn nochmal angeschaut.

» familie.de: "Outing ist heilsam, aber setzt eure Kinder nie unter Druck" – YouTouber Tommy Toalingling im Gespräch

Tommy Toalingling weiß, wie sich ein Coming Out anfühlt und hat für Eltern einfühlsame Tipps, wie wir unsere queeren Kindern beim Outing begleiten können.

» Tagesspiegel interviewt Historikerin: "Frauen- und Männerfußball sind im Grunde zwei Sportarten"

Seit 50 Jahren ist es Frauen in Deutschland erlaubt, Fußball zu spielen. Historikerin Linne über die Anfänge, Ressentiments und Homosexualität im Frauenfußball.