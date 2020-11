Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2020) Börsenblatt: Verleger Helmut Lotz gestorben

Nach langer Krankheit ist der Verleger der Edition diá Helmut Lotz am Samstagmorgen gestorben.

04. November 2020

» Süddeutsche über Regenbogenflagge beim Frauenstreik: Warschau, 15 Uhr

Die Geschichte eines Fotos von den Frauenstreiks in Polen, das sich über Instagram weltweit verbreitet hat

» evangelisch.de über Badische Landeskirche: Diskriminierung wird verboten und fortgesetzt

Nach wie vor tun sich evangelische Landeskirchen schwer damit, Diskriminierung Grenzen zu setzen, wenn es um antihomosexuelle Einstellungen geht. Das wird besonders deutlich beim Umgang mit Pfarrer*innen, die sich weigern, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Die Synode der Badischen Landeskirche hat dazu nun eine Neuregelung verabschiedet. Doch diese steckt voller Widersprüche und Halbherzigkeiten.

» Thuner Tagblatt über Justin Fashanu: Einer der mutigsten Fussballer der Welt

Justin Fashanu wagt vor 30 Jahren als erster Profispieler sein öffentliches Coming-out. Seine Geschichte endet tragisch.

» katholisch.de: Erfurter Theologe begrüßt Papst-Aussagen zu Homosexuellen

Die Äußerung von Papst Franziskus zu homosexuellen Partnerschaften hat viel Zustimmung und Kritik hervorgerufen. Während der Vatikan jüngst betont hat, dass die kirchliche Lehre dadurch nicht verändert werde, lobt nun ein Erfurter Theologe den Papst.

» Spiegel: Meine Mütter, mein Spenderpapa und ich

Bis Sandra, Luise und ihre Kinder offiziell als Familie galten, brauchte es Termine bei Ärzten, Ämtern und vor Gericht. Was macht die Stiefkindadoption mit den Beteiligten?

» Blick zur Trennung von Tamynique: "Sie haben einer ganzen Generation junger Frauen gezeigt, wie Liebe auch aussehen kann"

Mit Tamynique ist das berühmteste Frauenpaar der Schweiz Geschichte. Doch was Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser für die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Liebe getan haben, rechnen ihnen LGBT-Prominente hoch an.

» nd: Vorschrift ist halt Vorschrift – Bezirksamt Mitte bremst lesbisches Wohnprojekt

Seit über einem Jahrzehnt kämpft eine Berliner Initiative für ein Wohnhaus für ältere lesbische Frauen. Der Baustart in Mitte war in greifbarer Nähe – und musste abermals verschoben werden, weil das zuständige Amt sich quer stellte.

» Radioszene: lulu.fm erhält Lizenz für Sublokales Radio in Köln

Auf ihrer Sitzung letzte Woche hat die Medienkommission der Düsseldorfer Landesanstalt für Medien NRW dem lesbisch-schwulen Radiosender lulu.fm die Zulassung für ein Sublokalradio in Köln erteilt.

03. November 2020

» duesseldorf-queer über einen Mord vor 25 Jahren: Homofeindliche Bluttat

Das Messerattentat auf ein schwules Paar aus Krefeld am 4. Oktober in Dresden hat fassungslos gemacht. Es erinnert an eine Tat in Düsseldorf vor 25 Jahren. Damals wurde Siegfried Strukmeier im Hofgarten brutal ermordet. Das Motiv – damals wie heute: Hass auf Homosexuelle.

» inforadio interviewt Anastasia Biefang: Die Transgender-Kommandeurin

Anastasia Biefang hat als Soldatin Geschichte geschrieben. Sie gehört nicht nur zu den wenigen Frauen mit Führungsverantwortung in der Bundeswehr, sie leitete auch als erste transsexuelle Soldatin ein ganzes Bataillon im märkischen Storkow. Michel Nowak hat sich mit ihr unterhalten.

» LSVD Baden-Württemberg: Wahlcheck der Community zur OB-Wahl in Stuttgart am 8.11.2020

Am 8. November 2020 wählt Stuttgart eine*n neue*n Oberbürgermeister*in. Die Vereine und Institutionen der queeren Community haben sich zusammengetan und alle Kandidierenden um die Beantwortung eines gemeinsam erarbeiteten Fragenkatalogs gebeten.

» Weser-Kurier zum Streit um Alexander Neu: Linker Abgeordneter wirft Kollegen "faktenfreie Propaganda" vor

Die Linke debattiert über Russland. Moskau werde zu sehr geschont, kritisiert Matthias Höhn – und attackiert scharf Äußerungen aus dem linken Parteiflügel.

» watson: Vox plant neues bisexuelles Dating-Format, ProSieben zeigte "Queen of Drags" – Wie TV-Sender jetzt das Thema Diversität für sich nutzen

"Im nächsten Jahr kommt 'Princess Charming' und bei Vox mit 'The Undateables' ein Format, in dem Menschen im Mittelpunkt stehen, denen die Suche nach der großen Liebe aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung besonders schwerfällt."

» nordbayern: Ärger um fehlendes drittes Geschlecht – Ist die VAG nicht divers genug?

Seit knapp zwei Jahren gibt es auch rechtlich nicht mehr nur Mann und Frau, sondern zusätzlich das Geschlecht "divers". Solch eine dritte Option existiert aber noch nicht überall, etwa bei Nürnbergs Verkehrsbetrieben. Die Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer nennt das "diskriminierend" – und fordert in einem offenen Brief endlich Reformen. Die VAG widerspricht den Vorwürfen.

» MTV: Die Dating-Gerüchte mit Camila Cabello haben Lauren Jauregui traumatisiert

Zu Fifth Harmony-Zeiten waren Lauren Jauregui und Camila Cabello unzertrennlich. So sehr sogar, dass einige Fans nicht mehr an eine simple Freundschaft glaubten und Dating-Gerüchte in Umlauf brachten. Eine romantische Beziehung zwischen den zwei Ladies gab's zwar nicht, Lauren outete sich allerdings später als "sexuell offen". Genau deshalb waren die Gerüchte, dass sie und Camila mehr als nur Freunde sind, auch so traumatisierend für sie.

» Noizz: Liebes Deutsch, wir brauchen endlich ein geschlechtsneutrales Pronomen!

In unserer normativ zweigeschlechtlichen Gesellschaft drücken wir uns immer wieder davor, geschlechtlicher Vielfalt mit mehr Akzeptanz entgegenzukommen. Daran könnte sich aber in Zukunft etwas ändern, denn der Innenausschuss des Bundestags will über das "Transsexuellengesetz" und "normanliegenden Operationen" bei intersex-Personen beraten. Obwohl der Ausschuss sich nicht direkt mit Sprache befassen wird, fällt dabei auf: Wir brauchen endlich ein geschlechtsneutrales Pronomen im Deutschen. Wie wir sprechen hat nämlich Einfluss darauf, wie wir andere Menschen wahrnehmen. Ein offener Brief.

» Berliner Zeitung: Berlin entwickelt sich zum Hotspot des polnischen Widerstands

Das polnische Verfassungsgericht verschärfte das Abtreibungsverbot. Dagegen protestieren zahlreiche Polen in Berlin, unter ihnen viele Künstler.

» Tagesspiegel: Das sagen LGBT-Institutionen in Berlin zum Lockdown – Der Safe Space fehlt schon wieder

"Wir stellen uns auf harte Jahre ein": Auch queere Einrichtungen in Berlin trifft der zweite Lockdown hart. Eine Umfrage.

02. November 2020

» Nau: Léa Seydoux fühlt sich wie ein Mann

Die französische Schauspielerin Léa Seydoux offenbart, manchmal das Gefühl zu haben, ein "schwuler Mann" zu sein.