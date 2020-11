Ausgewählter Artikel:

» (06.11.2020) Die Freiheitsliebe zu Alexander Neu: Für Internationalismus von unten!

Die Frage der Haltung der deutschen Linken (der politischen Linken insgesamt, aber auch der Partei DIE LINKE) zu Russland und dem Putinschen Regime ist ein Dauerthema. Jüngst wurde sie wieder entfacht, durch ein Interview mit Alexander Neu zum Thema hier auf Die Freiheitsliebe, das auf einige empörte Reaktionen stieß. So zum Beispiel beim Webportal queer.de.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. November 2020

» katholisch.de: Halík über Homosexuelle – Papst vollzieht Revolution der Barmherzigkeit

Nach Ansicht des tschechischen Theologen Tomáš Halík verändert Papst Franziskus das Leben der Kirche von innen her – auch ohne offizielle Korrekturen der kirchlichen Lehre. Das zeige sich einmal mehr an seinen Äußerungen über homosexuelle Paare.

» Donau 3 FM: Offener Brief an die Stadt – Forderungen zum 30. Todestag von Rafael Blumenstock

Am 4. November 1990 wurde Rafael Blumenstock auf brutale Art auf dem Münsterplatz ermordet. Am gestrigen Mittwoch hat die Tat sich zum 30. Mal gejährt. Zu diesem Anlass wendet sich ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen mit einem Offenen Brief an die Gemeinderatsmitglieder und den Oberbürgermeister der Stadt Ulm.

» Die Freiheitsliebe zu Alexander Neu: Für Internationalismus von unten!

» blue News: Neue Chefredaktorin für "Femina"

"Sie wolle die Zeitschrift in Zukunft etwas 'feministischer', aber auch offener gegenüber der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBT)) ausrichten, so Savary."

» FAZ über Asexuellen-Stammtisch: Glücklich ohne Lust

Kein Sex und trotzdem zufrieden? Das ist für asexuelle Menschen möglich. Doch wegen ihres Empfindens werden sie häufig diskriminiert. Bei einem Stammtisch können sich asexuelle Frankfurter austauschen.

05. November 2020

» VICE: Wieso es wichtig ist, Homofeindlichkeit als Motiv von Gewalttaten zu nennen

Ein schwules Paar wird angegriffen, einer der Männer stirbt. Es ist fatal, dass die Behörden über die sexuelle Orientierung der Opfer schweigen.

» magazin.hiv über Sexarbeit: Wider die Ausweitung der Verbotszone

Gegner_innen der Sexarbeit instrumentalisieren die Corona-Krise und werben für ein bundesweites Sexkaufverbot. Dabei gehören Sexarbeiter_innen eh schon zu den besonders hart Getroffenen.

» taz über Haltung im Öffentlich-Rechtlichen: Bias? Bullshit!

BBC-Mitarbeiter*innen sollen sich mit politischen Statements in Sozialen Medien zurückhalten. Auch die Teilnahme an LGBT-Umzügen stand zur Debatte.

» taz über Feminismus und Trans* Frauen: Vereinigt euch!

Trans* Rechte gefährden keine Frauenrechte. Tatsächlich machen ihre Perspektiven nicht nur den Feminismus, sondern die Welt besser.

» blue News: Pink-Panorama Filmfestival Luzern bietet Queer-Porn eine PlattformNews:

Zum 19. Mal zeigt das Filmfestival Pink-Panorama in Luzern queer Filme aus aller Welt. Die diesjährige Ausgabe des Festivals im November nimmt auch Bezug auf die «Black Lives Matter»-Bewegung und will mit Queer-Porn den heterosexuell-männlich dominierte Blick auf Sexualität erweitern.

» Zeit Online über Homosexualität in der katholischen Kirche: Lovestory

Zwei Männer verlieben sich, kein Problem. Zwei katholische Priester verlieben sich, Katastrophe. Oder nicht? Die Geschichte eines langen Weges

» Zeit Online: Deutschlandkarte Gleichgeschlechtliche Ehen

Die Karte zeigt, wo die meisten solcher Ehen geschlossen wurden. Die Städte führen vor den ländlichen Kreisen.

» Domradio zum Dokumentarfilm über Franziskus: Das Bild vom guten Papst

Ein Dokumentarfilm über Franziskus sollte den Papst in positivem Licht zeigen. Für den Vatikan wurde er zum medialen Rohrkrepierer. Mitarbeiter ziehen Vergleiche zum Propaganda-Apparat der Sowjetunion.

» Berliner Kurier: Warum die "Princess Charming" nicht lesbisch sondern bisexuell sein wird

Nach dem Erfolg der schwulen Love-Reality-Show Prince Charming will die RTL-Gruppe nun auch eine Prinzessin an den Start bringen. Die ist jedoch nicht lesbisch, sondern bisexuell. S.a.: TVNOW plant bisexuelle Datingshow "Princess Charming" (19.10.2020)

» Refinery 29: Sarah McBride hat gerade Geschichte geschrieben – als erste trans US-Senatorin. Ein Interview

Sie ist die 1. trans US-Senatorin: Vor der Wahl unterhielt sich Sarah McBride mit R29 darüber, wie sie Gewalt an transgender Personen verhindern will & was echte Repräsentation in der Regierung eigentlich bedeutet. S.a.: Bundesstaat Delaware wählt erste trans Senatorin (04.11.2020)

04. November 2020

» Süddeutsche über Regenbogenflagge beim Frauenstreik: Warschau, 15 Uhr

Die Geschichte eines Fotos von den Frauenstreiks in Polen, das sich über Instagram weltweit verbreitet hat

» Börsenblatt: Verleger Helmut Lotz gestorben

Nach langer Krankheit ist der Verleger der Edition diá Helmut Lotz am Samstagmorgen gestorben.

» evangelisch.de über Badische Landeskirche: Diskriminierung wird verboten und fortgesetzt

Nach wie vor tun sich evangelische Landeskirchen schwer damit, Diskriminierung Grenzen zu setzen, wenn es um antihomosexuelle Einstellungen geht. Das wird besonders deutlich beim Umgang mit Pfarrer*innen, die sich weigern, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen. Die Synode der Badischen Landeskirche hat dazu nun eine Neuregelung verabschiedet. Doch diese steckt voller Widersprüche und Halbherzigkeiten.

» Thuner Tagblatt über Justin Fashanu: Einer der mutigsten Fussballer der Welt

Justin Fashanu wagt vor 30 Jahren als erster Profispieler sein öffentliches Coming-out. Seine Geschichte endet tragisch.

» katholisch.de: Erfurter Theologe begrüßt Papst-Aussagen zu Homosexuellen

Die Äußerung von Papst Franziskus zu homosexuellen Partnerschaften hat viel Zustimmung und Kritik hervorgerufen. Während der Vatikan jüngst betont hat, dass die kirchliche Lehre dadurch nicht verändert werde, lobt nun ein Erfurter Theologe den Papst.