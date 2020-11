Ausgewählter Artikel:

» (07.11.2020) Kurier aus Österreich: Expertenhearing zum Verbot von homosexuellen Blutspendern

Gemeinsame Vorgangsweise aller Parteien beschlossen

07. November 2020

» Tages-Anzeiger: Mein Sohn ist schwul – und ich bin überfordert

Selbst aufgeschlossene Eltern müssen das Outing des eigenen Kindes erst verarbeiten. Wie reagieren? Wir haben bei der LGBTIQ-Community nachgefragt.

» Kölner Stadt-Anzeiger über queere Web-Serie aus Köln: Das ehrenamtliche Projekt "Kuntergrau" hat weltweit Zuschauer

Die Kommentare bei Youtube sind sich einig. Und wann ist das in Internet-Kommentarspalten jemals der Fall gewesen? "Beste Web-Serie", "wow, was für eine dramatische Wendung", "bitte weitere Staffeln" steht unter der vierten Folge der zweiten Staffel, in der Jan verzweifelt bei seinem Ex-Freund vor der Tür steht und Marcel seinem Partner gesteht, dass er HIV-positiv ist.

» Deutschlandfunk Nova: Die katholische Kirche und Homosexualität

In der neuen Dokumentation "Francesco" spricht Papst Franziskus sich indirekt für die Anerkennung homosexueller Partnerschaften aus. Etwas um die Ecke zwar, aber er geht mit dem Satz "Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht" ein Stück auf die LGBTQI*-Community zu.

» gofeminin: Identität definieren – Warum wir auf Queere Labels nicht verzichten sollten

In der LGBTIQ-Community wimmelt es nur so von Bezeichnungen für verschiedene Identitäten. Sind diese vielen Labels wirklich notwendig? Ricarda Hofmann vom Podcast "Busenfreundin" erklärt, warum der Buchstabensalat hilfreich ist.

» 20 Minuten: "Mama, ich bin schwul"

Wie Lars vom Youngster mit Sprachfehler zur schlagfertigen Gay-Sexbomb wurde.

» SRF über trans Mann bei "True Life": "Die Transition war das Beste in meinem Leben"

Suad (27) erzählt bei "True Life", wie es sich anfühlt, jahrelang im falschen Körper zu leben.

» Augsburger Allgemeine: Kein Blutspende-Verbot für schwule Männer!

Blutspenden werden dringend gebraucht. Doch schwule Männer sind fast komplett vom Spenden ausgeschlossen. Das ist diskriminierend. Das zu ändern, würde allen helfen.

06. November 2020

» nd über LGBTIQ in Polen: "Wir wurden um 15 Jahre zurückgeworfen"

Yga Kostrzewa hat in Polen die ersten Pride Parades organisiert. Seit über 20 Jahren ist sie in der queeren Community aktiv. Plötzlich fahren Hass-Trucks durchs Land, LGBTIQ-Aktivist*innen müssen ins Gefängnis. Kostrzewa sieht viele Errungenschaften verschwinden.

» Deutschlandfunk interviewt Theologe Stephan Goertz: "Die katholische Kirche fügt Homosexuellen Leid zu"

Papst Franziskus spricht sich in einem Film für die zivilrechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften aus. Der Vatikan stellt klar: Die Lehre, wonach praktizierte Homosexualität Sünde ist, verändert sich dadurch nicht. Der Theologe Stephan Goertz sagt: Sie muss sich ändern, um ethisch zu sein.

» rlp.de über polnische Partnerregion: Ministerpräsidentin Malu Dreyer begrüßt klares Votum gegen Diskriminierung

Am 27. Oktober hat das Oppelner Regionalparlament, der Sejmik, mit absoluter Mehrheit eine Petition abgelehnt, mit der die Einrichtung einer LGBT-freien Zone in der rheinland-pfälzischen Partnerregion angestrebt wurde. Wir begrüßen das klare Signal aus Oppeln gegen die Diskriminierung von Minderheiten und sind stolz auf unsere Partnerschaft mit der liberalen und weltoffenen Woiwodschaft Oppeln", so die Ministerpräsidentin.

» SZ Magazin über deutsch-türkisches schwules Paar: "Ich wollte in absoluter Freiheit leben"

Melih kam vor acht Jahren aus der Türkei zum Studium nach Deutschland. Als er Tilmann kennenlernte, lebte der in einer offenen Beziehung. Nun sind die beiden ein Paar und planen eine Familie.

» katholisch.de: Halík über Homosexuelle – Papst vollzieht Revolution der Barmherzigkeit

Nach Ansicht des tschechischen Theologen Tomáš Halík verändert Papst Franziskus das Leben der Kirche von innen her – auch ohne offizielle Korrekturen der kirchlichen Lehre. Das zeige sich einmal mehr an seinen Äußerungen über homosexuelle Paare.

» Donau 3 FM: Offener Brief an die Stadt – Forderungen zum 30. Todestag von Rafael Blumenstock

Am 4. November 1990 wurde Rafael Blumenstock auf brutale Art auf dem Münsterplatz ermordet. Am gestrigen Mittwoch hat die Tat sich zum 30. Mal gejährt. Zu diesem Anlass wendet sich ein Zusammenschluss mehrerer Gruppen mit einem Offenen Brief an die Gemeinderatsmitglieder und den Oberbürgermeister der Stadt Ulm.

» Die Freiheitsliebe zu Alexander Neu: Für Internationalismus von unten!

Die Frage der Haltung der deutschen Linken (der politischen Linken insgesamt, aber auch der Partei DIE LINKE) zu Russland und dem Putinschen Regime ist ein Dauerthema. Jüngst wurde sie wieder entfacht, durch ein Interview mit Alexander Neu zum Thema hier auf Die Freiheitsliebe, das auf einige empörte Reaktionen stieß. So zum Beispiel beim Webportal queer.de.

» blue News: Neue Chefredaktorin für "Femina"

"Sie wolle die Zeitschrift in Zukunft etwas 'feministischer', aber auch offener gegenüber der Gemeinschaft der Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender (LGBT)) ausrichten, so Savary."

» FAZ über Asexuellen-Stammtisch: Glücklich ohne Lust

Kein Sex und trotzdem zufrieden? Das ist für asexuelle Menschen möglich. Doch wegen ihres Empfindens werden sie häufig diskriminiert. Bei einem Stammtisch können sich asexuelle Frankfurter austauschen.

05. November 2020

» VICE: Wieso es wichtig ist, Homofeindlichkeit als Motiv von Gewalttaten zu nennen

Ein schwules Paar wird angegriffen, einer der Männer stirbt. Es ist fatal, dass die Behörden über die sexuelle Orientierung der Opfer schweigen.

» magazin.hiv über Sexarbeit: Wider die Ausweitung der Verbotszone

Gegner_innen der Sexarbeit instrumentalisieren die Corona-Krise und werben für ein bundesweites Sexkaufverbot. Dabei gehören Sexarbeiter_innen eh schon zu den besonders hart Getroffenen.

» taz über Haltung im Öffentlich-Rechtlichen: Bias? Bullshit!

BBC-Mitarbeiter*innen sollen sich mit politischen Statements in Sozialen Medien zurückhalten. Auch die Teilnahme an LGBT-Umzügen stand zur Debatte.