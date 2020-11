Ausgewählter Artikel:

» (10.11.2020) rbb24 über LGBT im Profi-Fußball: "Wir brauchen stärkere Diversität"

Die Frage, von welchem Geschlecht man sich angezogen fühlt, bedarf keiner Rechtfertigung. Das sollte selbstverständlich sein. Doch im Sport weht häufig ein anderer Wind. Die Initiative "Gay Players Unite" will das mit Strategien wie einem "Gruppen-Comingout" ändern.

10. November 2020

» nd über LGBT in Polen: Die Botschaft ist klar – "Wir sind hier nicht erwünscht"

In Polen grassiert Homo- und Transfeindlichkeit: Gut ein Drittel der Städte und Gemeinden haben sich inzwischen zur "LGBT-freien-Zone" erklärt. Ein Atlas des Hasses zeigt, wie gespalten das Land ist.

» Belltower.News interviewt "Information Center for LGBTI Refugees" des LSVD Sachsen

Der LSVD Sachsen und das Information Center for LGBTI Refugees sind für den Sächsischen Förderpreis für Demokratie der Amadeu Antonio Stiftung nominiert.

09. November 2020

» 54books: Queere Literatur ist politische Literatur [Queering Literaturbetrieb]

Queering Literaturbetrieb In den letzten Jahren ist ein Trend queerer Literatur auszumachen, in Übersetzung feiern Autor*innen wie Ocean Vuong, Maggie Nelson oder Edouard

» RTL: Coming-out mit nur 9 Jahren – Paula ist transgender

"Im falschen Körper zu leben ist für mich, als wäre man in einer Zwangsjacke gefesselt": So beschreibt Paula ihre Gefühle. Die 13-Jährige wurde als Junge geboren – fühlt sich aber, seit sie sich erinnern kann, als Mädchen. Mit nur neun Jahren outete sie sich vor ihrer Familie als Transgender.

» NZZ interviewt trans Zattoo-Gründerin: "Man muss sich irgendwann stellen"

Mit 45 Jahren beschloss Bea Knecht, endlich die zu werden, die sie ist. Die Zattoo-Gründerin änderte ihr Geschlecht. Transgender zu sein, war das schwierigste Rätsel, das ihr Hirn ihr gestellt hatte.

» FR über Polen: Katholische Kirche hetzt gegen LGBTQ und will den Missbrauchsskandal in den eigenen Reihen vertuschen

In Polen hetzten Regierung und katholische ganz offen gegen Menschen aus der LGBTQ-Community, der Erzbischof von Krakau bezeichnete sie sogar als Regenbogenplage.

» GrenzEcho aus Belgien: Regierung De Croo peilt Registrierung des dritten Geschlechtes an

Die Regierung von Alexander De Croo (Open VLD) wird während ihrer Amtszeit daran arbeiten, es einer Person zu ermöglichen, sich als X zu registrieren. Das berichten die Zeitungen der Mediahuis-Gruppe am Montag auf der Grundlage einer Grundsatzerklärung von Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

» Merkur: Als Rex Gildo in Aßling wohnte – Haushälterin erlebte "Fiesta Mexicana"-Sänger ganz privat

In glänzenden Limousinen fuhr die Münchner Schickeria hinaus aufs Land. Auf einen kleinen Hof nahe Aßling, wo der Schlagerstar Rex Gildo (Fiesta Mexicana) lebte. Seine Haushälterin erinnert sich an bewegte Zeiten.

» Blick aus der Schweiz: Geheimgutachten gefährdet "Ehe für alle"

Sie stand schon kurz vor der Ziellinie. Doch nun könnte die "Ehe für alle" wieder in weite Ferne rücken. Grund dafür sind ein geheimes Gutachten und Ständeräte, die sich damit vor den Karren der Gegner spannen liessen.

» TAG24: Instagram-Beef – Sexy Josimelonie kämpft gegen Diskriminierung und legt sich mit KuchenTV an

Reality-Darstellerin Josimelonie und der YouTuber KuchenTV haben einen öffentlichen Streit begonnen. Bei dem Beef steht der Transphobie-Vorwurf im Raum.

» Spiegel spricht mit Popstar Sam Smith über Zwangsstörungen: "Ich gehe sehr offen mit meiner Therapie um"

Ein Bond-Song brachte den Durchbruch: Mit Anfang 20 stieg Sam Smith zu einem der größten Popstars der Welt auf dann fiel er in ein tiefes Loch. Ein Gespräch über Hoffnung und Heilung.

» nd über "RuPaul's Drag Race": Wie werde ich zum Bild meiner eigenen Imagination?

"Wenn du dich selbst nicht liebst, wie zum Teufel willst du einen anderen Menschen lieben?" Diese Frage am Ende jeder Folge ist die Essenz der Sendung "RuPaul's Drag Race". Es geht um Selbstliebe. Eine rare Eigenschaft in dieser egozentrischen, kapitalistischen, selbstzerstörerischen Gesellschaft.

» rbb24 interviewt Transgender-Kommandeurin Anastasia Biefang: "Vorurteile haben mich angespornt"

Anastasia Biefang leitete als erste transsexuelle Soldatin ein Bataillon im märkischen Storkow. Ihre nächste Station führt sie als Referatsleiterin nach Bonn. Im Interview spricht sie über den langen Weg zu ihrem Coming-out und Aufklärungsarbeit bei der Bundeswehr.

08. November 2020

» Kurier interviewt Kerstin Ott: Ein Regenbogen am Schlagerhimmel

Sie ist lesbisch und entspricht auch sonst nicht dem gängigen Bild eines Schlagerstars: Kerstin Ott im Gespräch.

07. November 2020

» Sumikai: Gunma will als Japans dritte Präfektur LGBT-Paare akzeptieren

Auch wenn sich die japanische Zentralregierung mit der Gleichstellung von LGBT-Paaren immer noch quer stellt, öffnen immer mehr Gemeinden in Japan

» Tages-Anzeiger: Mein Sohn ist schwul – und ich bin überfordert

Selbst aufgeschlossene Eltern müssen das Outing des eigenen Kindes erst verarbeiten. Wie reagieren? Wir haben bei der LGBTIQ-Community nachgefragt.

» Kölner Stadt-Anzeiger über queere Web-Serie aus Köln: Das ehrenamtliche Projekt "Kuntergrau" hat weltweit Zuschauer

Die Kommentare bei Youtube sind sich einig. Und wann ist das in Internet-Kommentarspalten jemals der Fall gewesen? "Beste Web-Serie", "wow, was für eine dramatische Wendung", "bitte weitere Staffeln" steht unter der vierten Folge der zweiten Staffel, in der Jan verzweifelt bei seinem Ex-Freund vor der Tür steht und Marcel seinem Partner gesteht, dass er HIV-positiv ist.

» Deutschlandfunk Nova: Die katholische Kirche und Homosexualität

In der neuen Dokumentation "Francesco" spricht Papst Franziskus sich indirekt für die Anerkennung homosexueller Partnerschaften aus. Etwas um die Ecke zwar, aber er geht mit dem Satz "Was wir benötigen, ist ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft ermöglicht" ein Stück auf die LGBTQI*-Community zu.

» gofeminin: Identität definieren – Warum wir auf Queere Labels nicht verzichten sollten

In der LGBTIQ-Community wimmelt es nur so von Bezeichnungen für verschiedene Identitäten. Sind diese vielen Labels wirklich notwendig? Ricarda Hofmann vom Podcast "Busenfreundin" erklärt, warum der Buchstabensalat hilfreich ist.