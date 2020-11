Ausgewählter Artikel:

» (13.11.2020) Saarbrücker Zeitung zur LGBTI-Strategie der EU: Gegen jede Diskriminierung

Im polnischen Wahlkampf im Juni hatte der spätere Sieger und heutige Präsident Andrzej Duda über Lesben, Schwule, Bi- und Intersexuelle sowie Transgender gesagt: Man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind.

13. November 2020

» Süddeutsche.de über Attila Hildmann, Volker Beck und die Justiz: Mein Mampf

Gegen den Koch Attila Hildmann gibt es Dutzende Anzeigen. Doch die Staatsanwaltschaft macht fast nichts. Warum eigentlich nicht? S.a.: Noch immer keine Anklage gegen Attila Hildmann (22.08.2020)

» FR zum Rücktritt von Greg Clarke: Bärendienst von einem Betonkopf

Der vormalige Chef des englischen Fußballverbandes, Greg Clarke, muss aus guten Gründen zurücktreten.

» FAZ u.a. über LGBTI in Afrika: This time we are young!

Afrika ist extrem jung fast die Hälfte aller Bewohner ist unter 18 Jahre alt. Die ugandische Fotografin Esther Ruth Mbabazi wollte wissen, was ihre Erwartungen, Ängste und Perspektiven sind.

» Der Bund aus der Schweiz: Konservative wollen "Ehe für alle" erschweren

Viele Ständeräte sind gegen eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle und die Samenspende für lesbische Paare. Sie drängen auf eine Volksabstimmung dabei hilft ihnen ein umstrittenes Gutachten.

» Nau: Lucy Hellenbrecht über ihrer geschlechtsangleichende Operation

Vier Tage nach der geschlechtsangleichenden Operation durfte "GNTM"-Lucy zum ersten Mal das Ergebnis des Eingriffs sehen. Nun geht es ihr "so unfassbar gut".

» TAG24 über Josimelonie: Vom sexy Reality-Girl zur politischen Aktivistin?

Hass-Kommentare und Hater-Nachrichten gegen Transgender-Personen: Reality-Girl Josimelonie spricht über Miss Neuseeland Arielle Keil und ihr eigenes Leben.

12. November 2020

» TAG24 über Prince Charming: Homosexuelle senden Hater-Kritiken an Alex Schäfer

Homosexuelle Hater-Kritik an der zweiten Staffel der Show Prince Charming: Diese Antwort gibt Alexander Alex Schäfer via Instagram.

» evangelisch.de: Gläubig und queer in Ungarn

Judit Gyarfas ist Theologiestudentin und Assistenzpastorin der Gemeinde der Hungarian Evangelical Fellowship. Sie ist gläubig, christlich und queer. Sie ist eine von mehreren Personen, die in diesem Jahr die Jahrestagung des Europäischen Forums christlicher LSBT*-Gruppen in Budapest vorbereitet haben. Sie musste analog abgesagt werden. Im Oktober Fand die Tagung erfolgreich digital statt.

» Heute.at: Politiker gab sich online als schwuler Schwarzer aus

Der US-amerikanische Poliker Dean Browning hat sich auf Twitter einen Fauxpas geleistet und es so zu zweifelhaftem Weltruhm gebracht.

» FR: Mit Rat und Tat gegen den Hass

Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Lernlabor für alle und bekämpft mehr als Antisemitismus.

» Süddeutsche.de: Wenn es beim Spielen toxisch wird

Beim Gaming erleben Minderheiten oft rassistische und sexistische Beleidigungen. Doch es gibt auch mutige Gegenrede und Moderatoren, die einschreiten.

» MDR über Schutz vor HIV: Spritze statt Pille

In klinischen Studien hat sich ein Medikament zur HIV-Prävention als besonders wirksam erwiesen. Man muss es nur alle acht Wochen gespritzt bekommen, statt täglich eine Pille zu schlucken wie bei bisherigen Mitteln.

» Welt: Cancel Culture an Universitäten? Besser genauer hinschauen

Ein Drittel aller Studenten würde Bücher mit umstrittenen Thesen zu Genderfragen und zum Islam aus den Bibliotheken verbannen. Das hat eine Studie zur Meinungsfreiheit an einer deutschen Universität ergeben. Haben wir ein Problem?

11. November 2020

» derStandard.at: Der "Sex" der Dänen – abrufbar in der ARD-Mediathek

Die Kurzepisoden liefen im dänischen Fernsehen im Rahmen einer Aufklärungswoche – pädagogisch wertvoll, mit allem Für und Wider

» Zeit Campus: "'Hey, übrigens, ich bin schwul' würde ich jetzt nicht in eine E-Mail schreiben"

Coming-out am Arbeitsplatz

» MDR: Warum manchen Tieren das Geschlecht beim Sex egal ist

Forschende haben eine mögliche Erklärung für die Verbreitung von Homosexualität im Tierreich gefunden: Für einige Arten sei es aus evolutionärer Sicht sinnvoll, bei der Partnersuche nicht auf das Geschlecht zu achten.

» Volksstimme über CSD in Schönebeck: Für mehr Vielfalt

Christopher Street Day (CSD) soll im kommenden Jahr nach Schönebeck kommen.

» Mallorca Zeitung: Festnahme – Schweizer prügelt auf schwules Pärchen ein

Der Angreifer sah, wie sich die beiden Männer küssten. Das war für ihn offenbar Grund genug zuzuschlagen

» TAG24: GNTM-Lucy hatte Geschlechts-Op! So geht es ihr jetzt

Model Lucy Hellenbrecht wurde vor wenigen Tagen operiert! Die 21-Jährige hatte ihre geschlechtsangleichende Operation.