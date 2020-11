Ausgewählter Artikel:

» (14.11.2020) Hildesheimer Allgemeine Zeitung: Franz Karl Diestel ist 87 Jahre alt – und ein bekennender Schwuler

Franz Karl Diestel aus Diekholzen hat drei Leben geführt: Als Single, als Ehemann an der Seite einer Frau und seit bald 30 Jahren als bekennender Schwuler.

Kostenloses Probeabo nötig

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. November 2020

» NOIZZ: Und wieder spielt ein heterosexueller Superstar eine queere Person: Warum dich das stören sollte!

Selena Gomez wird in einer neuen Filmbiografie die lesbische Bergsteigerin Silvia Vasquez-Lavado spielen. Was das für die LGB­T­QI*-Community bedeutet, warum Gomez in Halle Berrys Fußstapfen treten sollte und warum du ihre neue Rolle kritisch hinterfragen musst.

» NOIZZ: Roma, schwul, Opa mit 42 – Gianni Jovanovic im Interview über seinen Befreiungskampf

Gianni Jovanovic wurde mit 14 zwangsverheiratet, kurz darauf Vater und ist heute ein bekannter LGBTQ*-Aktivist. Wie schaffte er es, sich von den Traditionen seiner Roma-Familie zu befreien? Und warum zeigt er sogar Verständnis dafür, was ihm damals angetan wurde? Das verriet er im NOIZZ-Interview.

» Hildesheimer Allgemeine Zeitung: Franz Karl Diestel ist 87 Jahre alt – und ein bekennender Schwuler

Franz Karl Diestel aus Diekholzen hat drei Leben geführt: Als Single, als Ehemann an der Seite einer Frau und seit bald 30 Jahren als bekennender Schwuler.

Kostenloses Probeabo nötig

» nd über Räumung des Berliner Tuntenhauses vor 30 Jahren: Die Avantgarde-Tunten

Mit brutaler Polizeigewalt wurden vor 30 Jahren 13 besetzte Häuser in der Mainzer Straße in Berlin-Friedrichshain geräumt. Darunter auch das Haus der schwulen Autonomen und Punks im Fummel. Drei Ex-Besetzer erinnern sich an ihre Zeit im Tuntenhaus.

» BR24 zu umstrittener Studie über Meinungsfreiheit: Wo endet die Toleranz?

Jetzt melden sich die Kritiker zu Wort: Zwei Forscher hatten bei vielen Frankfurter Studenten "Intoleranz" festgestellt. Fachkollegen widersprechen und halten die Unis für "vielfältiger und diverser" denn je und setzen auf "Lust an der Provokation".

» Süddeutsche.de über menschenfeindliche Positionen vs. Meinungsfreiheit an der Uni: "Wir haben nur einen Schnappschuss gemacht"

Die Soziologen haben untersucht, wie tolerant linke Studenten gegenüber Menschen sind, deren Haltung sie ablehnen. Das Ergebnis überrascht.

» Deutsche Welle über Kommunalwahl in Brasilien: So viele Trans-Kandidaturen wie nie

Am Sonntag wählt Brasilien neue Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte. Es haben sich dreimal so viele Trans-Menschen als Kandidaten aufgestellt wie noch 2016. Es gibt es auch mehr nicht-weiße Kandidaten.

» Tagesspiegel: Biden und Harris wollen LGBT-Rechte stärken

Hoffnung für die queere Community in den USA: Joe Biden und Kamala Harris haben LGBT-Themen ganz oben auf ihre politische Agenda gesetzt.

» watson: Ständerats-Kommission will "Ehe für alle" auch auf Gesetzesweg einführen

Die Rechtskommission des Ständerats hat mit einer knappen Mehrheit von 7:6 Stimmen "Ja" zur "Ehe für alle" auf dem Gesetzesweg gesagt.

» TAG24: "Penisneid" bei Désirée Nick? Irrer Diven-Beef geht in nächste Runde!

Der momentan skurrilste Promi-Streit Deutschlands: Desiree Nick vs. Nina Queer

13. November 2020

» t-online: Outing einer Geflüchteten – "Sie sahen mich als Schande"

Sie wurde im falschen Körper und im falschen Land geboren: Deshalb ist die junge Afghanin nach Deutschland geflüchtet. Doch dort ging die Diskriminierung weiter - bis sie in Kiel Hilfe fand.

» moviepilot: Marvel und DC versagen – The Boys zeigt, wie queere Figuren richtig gehen

Die Amazon-Serie The Boys brilliert beim Schreiben von queeren Figuren. Im Podcast erfahrt ihr, warum Marvel und DC sich eine Scheibe abschneiden sollten.

» watson aus der Schweiz: Ständeräte sagen heute, was sie von der "Ehe für alle" halten – das sind die Szenarien

Wie geht es weiter mit der "Ehe für alle"? Heute geben die Ständeräte der Rechtskommission bekannt, wie sie sich entscheiden.

» Abendzeitung München spricht mit Stadtrat Thomas Niederbühl über die Corona-Auswirkungen auf die queere Szene: "Man merkt, dass viel fehlt"

Thomas Niederbühl von der Rosa Liste spricht über die Sorge vor dem Sterben schwuler Gastronomie, blickt zurück auf ein schwieriges Jahr für die Szene – und sagt, was die Stadt unbedingt weiter finanzieren muss.

» ze.tt: Warum immer mehr trans Menschen Ungarn verlassen

Ungarn beschneidet zunehmend die Rechte von trans Menschen. Adél verließ deshalb das Land Erik will bleiben, um andere trans Personen zu unterstützen.

» taz: Über Leiden sprechen – Spaß ist nur die halbe Geschichte

Die Krise erlaubt als Outlet nur Positive Thinking. Dabei können gesellschaftliche Problem nur gelöst werden, wenn man sie auch laut äußert.

» Süddeutsche.de über Attila Hildmann, Volker Beck und die Justiz: Mein Mampf

Gegen den Koch Attila Hildmann gibt es Dutzende Anzeigen. Doch die Staatsanwaltschaft macht fast nichts. Warum eigentlich nicht? S.a.: Noch immer keine Anklage gegen Attila Hildmann (22.08.2020)

Kostenloses Probeabo nötig

» FR zum Rücktritt von Greg Clarke: Bärendienst von einem Betonkopf

Der vormalige Chef des englischen Fußballverbandes, Greg Clarke, muss aus guten Gründen zurücktreten.

» Saarbrücker Zeitung zur LGBTI-Strategie der EU: Gegen jede Diskriminierung

Im polnischen Wahlkampf im Juni hatte der spätere Sieger und heutige Präsident Andrzej Duda über Lesben, Schwule, Bi- und Intersexuelle sowie Transgender gesagt: Man versucht uns einzureden, dass das Menschen sind.

» FAZ u.a. über LGBTI in Afrika: This time we are young!

Afrika ist extrem jung fast die Hälfte aller Bewohner ist unter 18 Jahre alt. Die ugandische Fotografin Esther Ruth Mbabazi wollte wissen, was ihre Erwartungen, Ängste und Perspektiven sind.