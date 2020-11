Ausgewählter Artikel:

» (17.11.2020) Berliner Zeitung: Arab queer – Coming out in Berlin between state protection and death threats

Berlin is a beacon for LGBTQ+ people in the Arab world. A gay Lebanese man told us about the violence he experienced from family members right here.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. November 2020

» Passaurer Neue Presse aus Bad Reichenhall: Aktivist will Regenbogenfahne bei Rathaus hissen – darf aber nicht

Justin Lorenz kämpft für Homosexuelle im Berchtesgadener Land. Der 19-Jährige will am Bad Reichenhaller Rathausplatz die Regenbogen-Fahne hissen. Oberbürgermeister Dr. Christoph Lung lehnt ab.

» Horstson interviewt Bambi Mercury: "Ich bin eine Kunstfigur entstanden aus dem Querschnitt meiner Jugend"

Dragqueen, Vater, kreatives Mastermind – Bambi Mercury im Interview: Ein Gespräch über den Status Quo der schwulen Community in Deutschland und Rollatoren.

» SRF: Chopin war schwul – und niemand sollte davon erfahren

Eine Recherche von SRF legt nahe: Der polnische Komponist Frédéric Chopin liebte Männer. Ein Dorn im Auge Polens.

» VICE: Die geheime Welt von Männern, die unter Essstörungen leiden

Muskelsucht ist ein gefährlicher Zwang, über den zu wenig gesprochen wird.

» nd: Regenbogen-Rettungsschirm

Viele queere Menschen trifft die Coronakrise besonders: Beratungsstellen und Schutzräume werden geschlossen, OPs verschoben. Aktivist*innen fordern deshalb einen queeren Rettungsschirm. Auch die Linksfraktion hat einen Antrag eingereicht. S.a.: Linke fordert Schutz queerer Menschen und Infrastrukturen (14.11.2020)

» Basler Zeitung zur Ehe für alle: Schade, dass die Gegner nicht zu ihrer Meinung stehen

Bei der Ehe für alle geben sich manche Parlamentarier öffentlich liberal, stimmen aber in der Kommission anders.

» Liechtensteiner Vaterland über fehlende Ehe für alle: "Deutlicher lässt sich die Diskriminierung nicht betonen"

Der Liechtensteinische Staatsgerichtshof sieht keine rechtlichen Bedenken im Verwehren der Ehe für alle.

» Sumikai: Japans Geschlechter-Angabe in Bewerbungen sorgt für massive Diskriminierungen

Bei einer Bewerbung in Japan ist es meistens die Norm, neben dem Namen und anderen Daten auch sein Geschlecht anzugeben sowie ein Foto anzuheften. Das ist im internationalen Vergleich ein ziemliches veraltetes Vorgehen, das immer wieder zu Diskriminierungen führt. Nur langsam gibt es bei japanischen Unternehmen ein Umdenken und Anpassungen der Bewerbungen.

» hpd über Mexiko: Bundesstaat Puebla legalisiert gleichgeschlechtliche Ehe

Als vierzehnter Bundesstaat von Mexiko hat Puebla am 4. November das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe im Kongress verabschiedet und dazu zehn Paragraphen des Zivilgesetzbuches gestrichen, welche die Ehe als Verbindung nur zwischen Mann und Frau beschrieben. Ein großer Schritt im katholisch-konservativen Mexiko. Aktivist*innen mahnen jedoch, dass noch weitere Menschenrechte zum Beispiel in Bezug auf Adoption oder Abtreibung zu erkämpfen seien.

» Frankenpost kommentiert: Kleiner Sieg für Asiens Transgender

Jahrhundertelang waren sie wichtiger Teil der Kultur Südasiens. Doch heute führen Transgender-Personen dort eine Existenz am Rand der Gesellschaft. Eine neue – konservative – Schule könnte das nun ändern. S.a.: "Hijras sind auch ein Teil der Schöpfung Allahs" (07.11.2020)

16. November 2020

» FAZ über "Prince Charming" bei Vox: Zwanzig Männer sind natürlich besser als einer

Die einzige Datingshow mit Grimme-Preis: Prince Charming, die schwule Version des Bachelor, will Vorurteile aufbrechen zumindest ein bisschen.

» MDR: Warum schwule Paare in Deutschland keine Leihmutter engagieren dürfen

Den Wunsch nach einem eigenen Kind haben viele Paare. Bei schwulen Paaren kommt zur biologischen Hürde aber auch noch eine gesetzliche hinzu.

» Passauer Neue Presse: Regenbogenfarben am Rathausplatz

Aktivist Justin Lorenz kämpft gegen die Diskriminierung homosexueller Menschen im Landkreis Berchtesgadener Land

» katholisch.de interviewt Seelsorger: Wir dürfen liebenden Menschen den Segen nicht verweigern

In der Kirche wird weiter über Segensfeiern für homosexuelle Paare und wiederverheiratete Geschiedene diskutiert. Der Pallottiner Siegfried Modenbach wagt in seinem neuen Buch einen praktischen Ansatz: Er hat liturgische Vorschläge verfasst. Im katholisch.de-Interview erläutert er sie.

» 20 Minuten: Schwuler Mormone (26) führt jahrelang ein Doppelleben

Sebastijan Gec (26) rutschte im Austauschjahr in Amerika in eine homophobe Freikirche. Er beginnt ein Doppelleben: In der Kirche der perfekte Mormone und nebenbei datet er heimlich Männer.

» FR über Queers im Lockdown: Allein, allein

Sich im Kino verabreden, feiern oder schön essen gehen – all das geht gerade nicht. Junge und queere Leute haben aber Ideen, was gegen die Einsamkeit zutun ist.

» Deutschlandfunk Kultur: Aufstand der Alphamänner

Legt die Natur unsere Geschlechterrollen fest? Publizisten polemisieren in den USA und Deutschland mit kruden Thesen gegen ein liberales Menschenbild. Das sei fachlich haltlos und politisch gefährlich, warnt die Philosophin Rebekka Hufendiek.

15. November 2020

» taz spricht mit Lisa Eckhart über Cancel-Culture: "Das Publikum hält mir den Spiegel"

Antisemitismus, Rassismus, Homophobie Lisa Eckhart wurde vieles vorgeworfen. Fest steht: Gecancelt wurde die Kabarettistin nicht. Ein Gespräch.

» Cicero interviewt Amed Sherwan: "Allah ist schwul"

Amed Sherwan wuchs in Irakisch-Kurdistan als strenggläubiger Muslim auf. Mit 14 kehrte er sich öffentlich vom Glauben ab und wurde dafür gefoltert. In Deutschland fand er 2017 Asyl, doch auch hier wird er bedroht, seit er sich gegen Islamismus einsetzt. S.a.: Ein queeres "Flüchtlingsgesicht" und seine Lust an der Provokation (17.10.2020)

