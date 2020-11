Ausgewählter Artikel:

» (18.11.2020) Welt: Vater, Mutter, Kind? Familien sehen doch längst auch anders aus

Das Konstrukt Familie muss neu gedacht werden, findet unsere Autorin. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, warum es keine intakten Familien gibt und warum Freundschaften einen höheren Stellenwert verdienen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. November 2020

» hpd über Studie: Kein Gott für moralisches Handeln erforderlich

Eine Studie im Auftrag des Pew Research Centers belegt, dass mit nur wenigen Ausnahmen viele Regionen auf der Erde immer säkularer werden. Selbst in Staaten, die gemeinhin als stark religiös gelten, wie etwa die Türkei oder die USA, zeichnet sich ein Trend ab, wonach immer weniger Menschen den Glauben an Gott als Bedingung für moralisches Handeln ansehen. Mehrere Faktoren liefern jeweils einen Teil der Erklärung hierfür.

» Welt über neuen Chef der Weltweiten Evangelikalen Allianz: Papst aus der Provinz

Der Bonner Bischof Thomas Schirrmacher wird zum zweitmächtigsten Führer der christlichen Welt. Er streitet für 600 Millionen Evangelikale und gegen das Klischee vom reaktionären Gläubigen.

» taz über islamische Theologie an Berliner Uni: "Eine offene Haltung anbieten"

An der Humboldt-Uni wird seit einem Jahr Islamische Theologie gelehrt. Der Islam soll reflektiert und hinterfragt werden, sagt Professorin Tuba Ik.

» Stuttgarter Nachrichten: Ein Mann verlässt nach 20 Ehejahren seine Frau – Jetzt liebt er Leonardo

Thomas führt 20 Jahre lang ein Kleinstadtleben mit Ehefrau, zwei Kindern und klassischer Rollenverteilung.Dann gesteht er sich und seiner Familie ein, dass er homosexuell ist.

Kostenloses Probeabo nötig

» Express über Joao Zorzetti: Mit "falscher Person" Händchen gehalten – Kölner TV-Darsteller auf Straße angefeindet

Joao Zorzetti spielt in der RTLZWEI Serie Köln 50667 den homosexuellen Paco Martin. Auch Joao steht auf Männer, wurde deshalb bereits auf der Straßen angefeindet.

» evangelisch.de: Letzte Landeskirche entscheidet über Segnung homosexueller Paare

Als letzte der 20 evangelischen Landeskirchen wird die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe am Samstag endgültig über die Möglichkeit der Segnung für gleichgeschlechtliche Paare entscheiden.

» Welt: Vater, Mutter, Kind? Familien sehen doch längst auch anders aus

Das Konstrukt Familie muss neu gedacht werden, findet unsere Autorin. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, warum es keine intakten Familien gibt und warum Freundschaften einen höheren Stellenwert verdienen.

» Zeit Online über Meinungsfreiheit: Querdenken am Limit

Eine Studie sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr. Natürlich darf man weiter fast alles sagen. Aber Fortschritt bedeutet, über manches nicht mehr diskutieren zu müssen.

» Märkische Allgemeine: DRK scheitert mit Heimprojekt für schwule Senioren in Falkensee

Ein Seniorenheim für schwule Männer wollte das DRK in der Villa am See in Falkensee etablieren. Doch das ambitionierte Projekt ist am Widerstand im Umfeld gescheitert.

Bezahltes Probeabo nötig

» ANF News: Anlässlich des Todestages von Leslie Feinberg

Leslie Feinberg zählt neben Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson zu einer der bekanntesten Figuren der US-amerikanischen Trans-Liberation- und LGBT-Bewegung. Am 15. November jährte sich ihr Todestag. Leo Norus nahm dies zum Anlass, Feinberg zu gedenken.

» Sport1: Das wurde aus Martina Navratilova

Martina Navratilova beendete heute vor 26 Jahren ihre Karriere – scheinbar. Bis heute hält sie unzählige Rekorde und ist eine präsente Figur geblieben.

17. November 2020

» Passauer Neue Presse aus Bad Reichenhall: Aktivist will Regenbogenfahne bei Rathaus hissen – darf aber nicht

Justin Lorenz kämpft für Homosexuelle im Berchtesgadener Land. Der 19-Jährige will am Bad Reichenhaller Rathausplatz die Regenbogen-Fahne hissen. Oberbürgermeister Dr. Christoph Lung lehnt ab.

Registrierung erforderlich

» Horstson interviewt Bambi Mercury: "Ich bin eine Kunstfigur entstanden aus dem Querschnitt meiner Jugend"

Dragqueen, Vater, kreatives Mastermind – Bambi Mercury im Interview: Ein Gespräch über den Status Quo der schwulen Community in Deutschland und Rollatoren.

» Berliner Zeitung: Arab queer – Coming out in Berlin between state protection and death threats

Berlin is a beacon for LGBTQ+ people in the Arab world. A gay Lebanese man told us about the violence he experienced from family members right here.

» SRF: Chopin war schwul – und niemand sollte davon erfahren

Eine Recherche von SRF legt nahe: Der polnische Komponist Frédéric Chopin liebte Männer. Ein Dorn im Auge Polens.

» VICE: Die geheime Welt von Männern, die unter Essstörungen leiden

Muskelsucht ist ein gefährlicher Zwang, über den zu wenig gesprochen wird.

» nd: Regenbogen-Rettungsschirm

Viele queere Menschen trifft die Coronakrise besonders: Beratungsstellen und Schutzräume werden geschlossen, OPs verschoben. Aktivist*innen fordern deshalb einen queeren Rettungsschirm. Auch die Linksfraktion hat einen Antrag eingereicht. S.a.: Linke fordert Schutz queerer Menschen und Infrastrukturen (14.11.2020)

» Basler Zeitung zur Ehe für alle: Schade, dass die Gegner nicht zu ihrer Meinung stehen

Bei der Ehe für alle geben sich manche Parlamentarier öffentlich liberal, stimmen aber in der Kommission anders.

» Liechtensteiner Vaterland über fehlende Ehe für alle: "Deutlicher lässt sich die Diskriminierung nicht betonen"

Der Liechtensteinische Staatsgerichtshof sieht keine rechtlichen Bedenken im Verwehren der Ehe für alle.

Registrierung erforderlich

» Sumikai: Japans Geschlechter-Angabe in Bewerbungen sorgt für massive Diskriminierungen

Bei einer Bewerbung in Japan ist es meistens die Norm, neben dem Namen und anderen Daten auch sein Geschlecht anzugeben sowie ein Foto anzuheften. Das ist im internationalen Vergleich ein ziemliches veraltetes Vorgehen, das immer wieder zu Diskriminierungen führt. Nur langsam gibt es bei japanischen Unternehmen ein Umdenken und Anpassungen der Bewerbungen.