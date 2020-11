Ausgewählter Artikel:

» (20.11.2020) Bayerische Staatszeitung interviewt Thomas Hermanns: "Nicht nur für die Industrie studieren"

Comedian Thomas Hermanns über das Geheimnis seines Erfolgs, Diversität im Beruf, den Druck der Optimierungsgesellschaft und Künstlerhilfen in der Corona-Krise

20. November 2020

» Journal Frankfurt spricht mit Aidshilfe über queerfeindliche Gewalt: "Das Gefühl der Unsicherheit findet sich in keiner Statistik wieder"

Vergangenen Samstagabend kam es auf der Zeil zu einem Angriff auf eine transexuelle Person. Vorfälle wie dieser seien jedoch kein Einzelfall, sagt Jessica Purkhardt von der Aidshilfe Frankfurt. Gerade die Konstablerwache sei ein Ort, an dem sich viele unsicher fühlten.

» Welt: Als Hölderlin vor der Homosexualität in den Wahnsinn floh

Hölderlin gilt als einer der typischen deutschen Untergeher. Aber sein Wahnsinn, der wohl gar keiner war, hatte Gründe. Und die lagen vor allem in den Menschen, die ihn umgaben. Auch in Bad Homburg.

» StZ Magazin über Transmenschen in Baden-Württemberg: Angekommen – und nun?

Das Recht aller Menschen, selbst über ihr Geschlecht zu entscheiden, ist kaum noch umstritten. Aber wie geht das Leben für Transmenschen weiter, wenn sie ihr Ziel erreicht haben?

» nd interviewt Bundesverband Trans*: "Sicher leben können wir auch hier nicht"

Transfeindlichkeit tötet: Zum heutigen Transgender Day of Remembrance wird der ermordeten trans Personen gedacht. Mindestens 350 waren es im vergangenen Jahr. In Wahrheit dürfte die Zahl aber noch um einiges höher liegen.

» Spiegel: Ricky Martin hat noch "ein paar Embryos" auf Lager

Vier Kinder haben Ricky Martin und sein Ehemann bereits – nach Wunsch des Musikers könnten es aber ruhig noch mehr werden. Vorgesorgt haben die beiden offenbar.

» Die Freiheitsliebe: Uns vertreibt ihr nicht aus dem Stadtbild!

"Beethovens Bunte" ist ein queeres Straßenfest, bei dem Kinder Regenbögen auf Tassen malen, und Erwachsene zu Aufklärungsständen gehen, um die Freiwilligen wiederum aufzuklären, dass die Probleme von LGBTQ+ Menschen schon lange gelöst seien.

19. November 2020

» Spiegel über Proteste in Polen: "Die Regierung versucht, Sexualerziehung zu kriminalisieren"

Polen will Abtreibung faktisch verbieten. Seit Wochen gehen in dem Land deshalb Menschen auf die Straßen. Hier erzählen Frauen von ihrer Wut und darüber, was der Beschluss für ihr Leben bedeutet.

» Sumikai: Fast die Hälfte der LGBTQ-Teenager in Japan erfahren Mobbing in der Schule

In Japan bemühen sich mittlerweile viele Gemeinden darum sexuelle Minderheiten rechtlich gleichzustellen und zu schützen. Allerdings mangelt es weiterhin an nationalen Gesetzen und LGBTQ-Personen sind weiterhin Diskriminierungen ausgesetzt. Besonders in der Schule sind LGBTQ-Teenager Mobbing ausgesetzt, wie eine neue Umfrage zeigt.

» NZZ: Schwulenhass, Islamismus und linke Realitätsverweigerung in Berlin-Neukölln

Gewalt gegen Homosexuelle hat in Berlin in den letzten Jahren stark zugenommen. Der kulturelle Hintergrund dieser Taten wird gerne verdrängt – weil er mit Islamismus und Migration zu tun hat. Ein Augenschein in Neukölln.

» taz-Interview zu Forderung nach queerem Rettungsschirm: "Jetzt muss es um Taten gehen"

Queere Events und Projekte brauchen staatliche Hilfen, um die Corona-Krise zu überleben, sagt Alain Rappsilber, Organisator des Folsom-Festivals.

» Deutschlandfunk Kultur über Coronavirus und HIV: "Für Aids hat sich am Anfang keiner interessiert"

Ein Virus verändert unser Leben – nicht zum ersten Mal: Vor Covid-19 hatte die Aids-Krise die Gesellschaft im Griff. Zwischen den Pandemien gibt es Gemeinsamkeiten – aber vor allem auch viele Unterschiede, die der Publizist Peter Rehberg beschreibt.

» Deutschlandfunk Kultur über nigerianischen Superstar Burna Boy: Zu Hause auch mal homophob

Fürs internationale Publikum verbrüdert er sich mit queeren Stars. Für seine Fans in Nigeria hat er homophobe Parolen parat. Der afrikanische Popkünstler Burna Boy dreht sein Fähnchen gern nach dem Wind, beobachtet Musikkritiker Jens Balzer.

» evangelisch.de über Queers und Corona: Sanftes Sausen in anstrengenden Zeiten

Für die durch Corona gefährdete queere Community werden Rettungsschirme gefordert. Doch wie steht es um die seelische Gesundheit des Einzelnen? An "Denk positiv"-Belehrungen ist kein Mangel. Aber es geht auch anders. Gedanken und Impulse zur Erzählung von Elia am Berge Horeb.

» Schwäbische: Geboren im falschen Körper – Wie Gianina Maissen schon früh zu sich gefunden hat

Die 21-Jährige ist transsexuell. Sie ist in instabilen Familienverhältnissen groß geworden, hat um Akzeptanz oft kämpfen müssen. Wie sie sich auf ihrem Weg von der Schweiz nach Tuttlingen durchgeschlagen hat.

18. November 2020

» hpd über Studie: Kein Gott für moralisches Handeln erforderlich

Eine Studie im Auftrag des Pew Research Centers belegt, dass mit nur wenigen Ausnahmen viele Regionen auf der Erde immer säkularer werden. Selbst in Staaten, die gemeinhin als stark religiös gelten, wie etwa die Türkei oder die USA, zeichnet sich ein Trend ab, wonach immer weniger Menschen den Glauben an Gott als Bedingung für moralisches Handeln ansehen. Mehrere Faktoren liefern jeweils einen Teil der Erklärung hierfür.

» Welt über neuen Chef der Weltweiten Evangelikalen Allianz: Papst aus der Provinz

Der Bonner Bischof Thomas Schirrmacher wird zum zweitmächtigsten Führer der christlichen Welt. Er streitet für 600 Millionen Evangelikale und gegen das Klischee vom reaktionären Gläubigen.

» taz über islamische Theologie an Berliner Uni: "Eine offene Haltung anbieten"

An der Humboldt-Uni wird seit einem Jahr Islamische Theologie gelehrt. Der Islam soll reflektiert und hinterfragt werden, sagt Professorin Tuba Ik.

» Stuttgarter Nachrichten: Ein Mann verlässt nach 20 Ehejahren seine Frau – Jetzt liebt er Leonardo

Thomas führt 20 Jahre lang ein Kleinstadtleben mit Ehefrau, zwei Kindern und klassischer Rollenverteilung.Dann gesteht er sich und seiner Familie ein, dass er homosexuell ist.

» Express über Joao Zorzetti: Mit "falscher Person" Händchen gehalten – Kölner TV-Darsteller auf Straße angefeindet

Joao Zorzetti spielt in der RTLZWEI Serie Köln 50667 den homosexuellen Paco Martin. Auch Joao steht auf Männer, wurde deshalb bereits auf der Straßen angefeindet.