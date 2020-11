Ausgewählter Artikel:

» (22.11.2020) Noizz: Blowjobs fürs Patriarchat

Feminismus und Blowjobs passen echt nur so semi-geil zusammen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. November 2020

» RTL: Pam Pengco bringt mit ihrer Comedy-Nummer die "Supertalent"-Jury zum Lachen

Pam Pengco hat schon mehrfach bewiesen, dass sie ein unglaublich vielseitiges Talent ist – und jetzt ist sie auch noch verdammt lustig!

» Tagesspiegel über Rassismus und Homophobie beim Staatsballett: Schwanensee überschminkt

Die Ballerina Chloé Lopes Gomes erhebt schwere Vorwürfe gegen das Staatsballett Berlin. In der Kompanie erzeugten Rassismus und Homophobie ein Klima der Angst.

» Top Online: Kanton Thurgau will keine Hate-Crime-Statistik

Vorstösse in mehreren Kantonen fordern eine separate Erfassung von Angriffen und Straftaten, die sich gegen Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung richten. Die Thurgauer Kantonsregierung winkt ab.

21. November 2020

» Berner Zeitung über schwulen Aktivisten in der Schweiz: "Ich zahle Steuern, aber heiraten darf ich nicht"

Der Berner Daniel Frey kämpft seit 30 Jahren denselben Kampf: Er setzt sich für Rechtsgleichheit und Akzeptanz queerer Menschen ein.

» FDP-Politiker im Spiegel über Islamismus und Homophobie: Das laute Schweigen über den Hass

Der islamistische Messeranschlag in Dresden wurde als "Touristenmord" abgetan – tatsächlich war sein Motiv wohl Homophobie. Religiös motivierte homo- und transfeindliche Hasskriminalität muss endlich klar benannt werden.

» FR über transfeindlichen Angriff auf der Zeil: Der Schock sitzt tief

In Frankfurt gibt es viele unsichere Orte für queere Menschen. Die Dunkelziffer an queerfeindlichen Übergriffen ist offenbar sehr hoch.

» FR: Queere Community – Drag Queens müssen nicht trans* sein

Was bedeutet LGQTBI und wo trifft sich die Community in Frankfurt, wir klären Sie auf?

» FR aus Frankfurt: Gedenken an Opfer von transphober Gewalt

Eine Woche nach dem Angriff auf eine queere Person auf der Zeil in Frankfurt versammeln sich rund 100 Leute an der Hauptwache

» Cosmopolitan über Regenbogenfamilie: "Unser Sohn ist unser größtes Glück"

Mama, Papa, Kind – so sah Familie im traditionellen Sinn aus. Heute ist sie vielfältiger, und das feiern wir mit Menschen, die mit der alten Gleichung brechen. Zum Auftakt: ein Regenbogen-Trio, das fürs Glück viel durchmachen musste.

» Süddeutsche.de über Eloy de Jong: Hauptberuf heterosexueller Mädchenschwarm

Als Mitglied der Boyband "Caught in the Act" brach Eloy de Jong viele Mädchenherzen. Der Grund: Er verliebte sich in einen anderen Sänger.

» Mario Lindner auf Kontrast.at: Rückzüge, Umfaller, Ausreden – die Gleichstellungsbilanz von Schwarz-Grün

Das "Beste aus beiden Welten" wurde uns Anfang des Jahres von der neuen schwarz-grünen Regierung versprochen. Die gestrige Weigerung, simplen Protest gegen die geplante Verankerung von Homo- und Transphobie in der ungarischen Verfassung einzulegen, reiht sich aber in eine lange, traurige Reihe von Umfallern und Rückzügen und zeigt, dass nicht nur bei Sozialem und Gerechtigkeit, sondern auch in der Frage von Menschenrechten und Vielfalt von dieser Regierung nichts zu erwarten ist.

» mittelhessen über "Queer Altern" in Gießen: Damit Verstecken nicht mehr nötig ist

Das eigene Älterwerden wird gerne verdrängt. Vor allem wenn es mit Pflegebedürftigkeit einhergeht, kommen oft noch Schamgefühle hinzu. Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans-, intergeschlechtliche und queere Menschen stellt eine solche Situation vor besondere Herausforderungen.

» Weser-Kurier: "Es hat viel Mut gekostet" – Sam Smith spricht über Spott nach dem Outing als nicht-binäre Person

Für das Outing als nicht-binäre Person musste Sam Smith jede Menge Spott über sich ergehen lassen. Im Interview spricht der Star nun über die schwere Zeit nach dem Outing.

» Husumer Nachrichten: Hauke wird Heike – Wie es ist, erst als Rentnerin offen als Frau zu leben

Die gelernte Elektronikerin Heike lebt ihre Liebe zur Technik auch im Rentnerdasein aus auch im Minirock.

» taz interviewt Bundesverband Trans*: Aktivist:in über Gewalt gegen Trans*: "Ganz oben steht Selbstbestimmung"

Am Transgender Day of Remeberance wird den Opfern trans*feindlicher Gewalt gedacht. Offiziell wurden im vergangenen Jahr 350 Morde erfasst.

20. November 2020

» FAZ: Innenstädte können für queere Menschen gefährlich sein

Können sich Menschen, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen, in Innenstädten sicher fühlen? Nach einem Vorfall auf der Frankfurter Zeil mehren sich Zweifel.

» buten un binnen zum Prozess gegen Olaf Latzel: "Es geht nicht um die Auslegung der Bibel, sondern um eine Straftat"

Der Bremer Pastor Olaf Latzel steht wegen Volksverhetzung vor Gericht. Mit seinen Äußerungen störe er den öffentlichen Frieden, meint Redakteur Jochen Grabler. "Gehört er bestraft? Ja!"

» Journal Frankfurt spricht mit Aidshilfe über queerfeindliche Gewalt: "Das Gefühl der Unsicherheit findet sich in keiner Statistik wieder"

Vergangenen Samstagabend kam es auf der Zeil zu einem Angriff auf eine transexuelle Person. Vorfälle wie dieser seien jedoch kein Einzelfall, sagt Jessica Purkhardt von der Aidshilfe Frankfurt. Gerade die Konstablerwache sei ein Ort, an dem sich viele unsicher fühlten.

» Welt: Als Hölderlin vor der Homosexualität in den Wahnsinn floh

Hölderlin gilt als einer der typischen deutschen Untergeher. Aber sein Wahnsinn, der wohl gar keiner war, hatte Gründe. Und die lagen vor allem in den Menschen, die ihn umgaben. Auch in Bad Homburg.