Ausgewählter Artikel:

» (24.11.2020) Märkische Allgemeine: Schwule Senioren-WG in Falkensee – Deshalb scheiterte das Projekt in der Villa

Der DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig erklärt, warum es vorerst keine schwule Senioren-WG in Falkensee geben wird. Das Projekt sei aber nicht gescheitert. Unterstützung kommt jetzt von der Falkenseer SPD.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. November 2020

» Tagesspiegel über Gewalt gegen queere Frauen: "Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld sehr groß ist"

Das Berliner Antigewaltprojekt L-Support unterstützt queere Frauen. Projektleiterin Sabine Beck im Gespräch über Gewalt im Alltag und die Arbeit in der Pandemie.

» Welt interviewt Jo Weil und Lennart Betzgen: Das vielleicht unglaublichste Serien-Comeback des Jahres

Die Adels-Soap Verbotene Liebe kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Warum – und was ist davon zu erwarten? Jo Weil, als Olli einer der größten Stars der Soap, im Doppelinterview mit seinem neuen Serienpartner Lennart Betzgen.

» derStandard.at: Nach 52 Jahren – IBM entschuldigt sich für Entlassung von Transfrau

» Abendzeitung: Eric Schroth privat – Hat der Moderator einen Freund?

Durch DSDS wurde Eric Schroth als der sexy 'Anmeldeboy' bekannt. Mittlerweile moderiert er verschiedene Formate für den Streaming-Dienst TVNOW. Wie tickt er privat? Ist er Single oder hat er einen Freund?

» zentralplus: Mitte-links – Die Stadt Luzern enttäuscht in Sachen LGBTQ

Bereits vor gut zwei Jahren wurde die Stadt Luzern dazu aufgefordert, sich mehr für die Thematisierung LGBTQ-Belangen in der Schule einzusetzen und aktiv zu handeln. Bisher ist aber nicht viel geschehen. Deswegen will Mitte-links dem Stadtrat nun Beine machen.

» Sächsische.de: Nach Messerattacke – Sorgen ums Gedenken

Dresden soll einen Gedenkort für den islamistischen Messerangriff im Oktober bekommen. Das Ziel ist klar, der Weg noch nicht. Es gibt Befürchtungen.

23. November 2020

» Stuttgarter Nachrichten u.a. über schwule Sauna: Im Kampf ums Überleben sollen Stammgäste mit Spenden helfen

Alle Zeichen stehen auf Verlängerung des Teil-Lockdowns. Damit wird der Kampf ums Überleben noch härter. Können Stammgäste Betriebe retten? Zwei Beispiele aus Stuttgart: Der Club Romantica und die Viva-Sauna bitten um Spenden.

» Deutschlandfunk über Tagung queerer Sportverbände: "Trans- und Interfeindlichkeit im Sport an der Tagesordnung"

Seit 2018 vernetzen sich queere Sportverbände mit den klassischen Sportverbänden, um Vielfalt zu fördern. Conny-Hendrik Kempe-Schälicke, Vorstandsmitglied des queeren Vereins "Seitenwechsel", lobt den Austausch und prangert die Diskriminierung von Trans- und Intersexuellen an.

» tagesschau.de über Ungarns LGBT-Gemeinde: "Wir sind der neue Feind Nummer eins"

Ungarns rechte Regierung will mit Gesetzesänderungen Homosexuelle und Transmenschen in ihren Rechten beschneiden. Diese haben den Eindruck, der Regierung sei das sogar wichtiger als der Kampf gegen Corona.

» NDR über SCHLAU Niedersachsen: Engagement für Vielfalt

SCHLAU Niedersachsen ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu den Themen geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung.

» TAG24 aus Barcelona: "Du Monster" – Transsexuelle Jugendliche wird von Angreifern geschlagen und getreten

Wüste Beschimpfungen und ein blutverschmiertes Gesicht: Das transsexuelle Instagram-Model Eva Vildosola wurde in Barcelona Opfer einer transphoben Attacke.

22. November 2020

» RTL: Pam Pengco bringt mit ihrer Comedy-Nummer die "Supertalent"-Jury zum Lachen

Pam Pengco hat schon mehrfach bewiesen, dass sie ein unglaublich vielseitiges Talent ist – und jetzt ist sie auch noch verdammt lustig!

» Noizz: Blowjobs fürs Patriarchat

Feminismus und Blowjobs passen echt nur so semi-geil zusammen.

» Tagesspiegel über Rassismus und Homophobie beim Staatsballett: Schwanensee überschminkt

Die Ballerina Chloé Lopes Gomes erhebt schwere Vorwürfe gegen das Staatsballett Berlin. In der Kompanie erzeugten Rassismus und Homophobie ein Klima der Angst.

» Top Online: Kanton Thurgau will keine Hate-Crime-Statistik

Vorstösse in mehreren Kantonen fordern eine separate Erfassung von Angriffen und Straftaten, die sich gegen Menschen mit einer bestimmten sexuellen Orientierung richten. Die Thurgauer Kantonsregierung winkt ab.

21. November 2020

» Berner Zeitung über schwulen Aktivisten in der Schweiz: "Ich zahle Steuern, aber heiraten darf ich nicht"

Der Berner Daniel Frey kämpft seit 30 Jahren denselben Kampf: Er setzt sich für Rechtsgleichheit und Akzeptanz queerer Menschen ein.

» FDP-Politiker im Spiegel über Islamismus und Homophobie: Das laute Schweigen über den Hass

Der islamistische Messeranschlag in Dresden wurde als "Touristenmord" abgetan – tatsächlich war sein Motiv wohl Homophobie. Religiös motivierte homo- und transfeindliche Hasskriminalität muss endlich klar benannt werden.

» FR über transfeindlichen Angriff auf der Zeil: Der Schock sitzt tief

In Frankfurt gibt es viele unsichere Orte für queere Menschen. Die Dunkelziffer an queerfeindlichen Übergriffen ist offenbar sehr hoch.

» FR: Queere Community – Drag Queens müssen nicht trans* sein

Was bedeutet LGQTBI und wo trifft sich die Community in Frankfurt, wir klären Sie auf?