Ausgewählter Artikel:

» (25.11.2020) FR über schwulen Schriftsteller Yukio Mishima: Bis zur Selbstvernichtung

Vor 50 Jahren brachte sich der japanische Schriftsteller Yukio Mishima durch Seppuku um.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. November 2020

» FAZ über lesbisches Pastorinnen-Paar: "Dieses traditionelle Bild der Kirche kennen wir aus der Praxis nicht"

Stefanie und Ellen Radtke sind ein Paar, frischgebackene Mütter und Pastorinnen. Wie fühlt es sich an, sich in einer Institution wie der Kirche zu outen?

Kostenloses Probeabo nötig

» evangelisch.de: Wie viel Vielfalt gibt es noch in Europa?

Kommunen und Kreise in Polen erklären sich zu "LGBT-freien Zonen", Ungarn schreibt die Diskriminierung von Queers in der Verfassung fest – und die EU-Kommission veröffentlicht eine "Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen". Zugleich versuchen Polen und Ungarn durch ihr Veto zum EU-Haushalt Sanktionen wegen Verletzung grundlegender Rechtsstaatsprinzipien zu verhindern. Kann die EU-Kommission Vielfalt, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit überhaupt noch garantieren -. oder hat sie die "Seele Europas" längst schon verkauft?

» Heute.at: Peter Kraus ist Wiens erster schwuler Stadtrat

Start für die rot-pinke Koalition in Wien: Gestern wurden der neue Gemeinderat und die Stadtregierung angelobt darunter der erste schwule Stadtrat.

» n-tv über Freddie Mercurys letzte Geste: Elton John weinte wie ein Kind

Fast 30 Jahre ist Queen-Sänger Freddie Mercury nun schon tot. Doch die Erinnerung an ihn lebt noch immer. Auch bei seinem einstigen Freund Elton John. Er berichtet jetzt von einem ganz besonderen Moment, den ihm der verstorbene Kollege schenkte.

» FR über schwulen Schriftsteller Yukio Mishima: Bis zur Selbstvernichtung

Vor 50 Jahren brachte sich der japanische Schriftsteller Yukio Mishima durch Seppuku um.

» Tagesspiegel: Warum Jens Spahns Hauskauf privat ist – und politisch

Der Erwerb einer Villa wäre keine größere Debatte wenn der Politiker sie uneingeschränkt zuließe. Aber dazu fehlt ihm etwas: Großzügigkeit. Ein Kommentar.

24. November 2020

» Tagesspiegel: Trotz Klagen des Ministers – Grundbuchamt nennt Kaufpreis für Spahns Millionen-Villa in Berlin-Dahlem

Der CDU-Politiker hat im Corona-Sommer ein Baudenkmal in Bestlage erworben. Der Preis dafür kann kein Geheimnis bleiben auch wenn Spahn es gerne so hätte.

» Tagesspiegel: "Traditionelle Geschlechterbilder werden im Sport immer noch befördert"

Bei der BundesNetzwerkTagung kommen jährlich queere Sportvereine aus Deutschland zusammen. Das Format findet diesmal virtuell statt. Ein Interview.

» Welt: Wilhelms II. schwule Freunde erschütterten das Kaiserreich

Mit einem subtilen Artikel eröffnete der Publizist Maximilian Harden im November 1906 eine Kampagne gegen die homosexuelle Kamarilla um Wilhelm II. Das wuchs sich zu einem der größten Skandale des Kaiserreichs aus.

» Tagesspiegel über Gewalt gegen queere Frauen: "Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld sehr groß ist"

Das Berliner Antigewaltprojekt L-Support unterstützt queere Frauen. Projektleiterin Sabine Beck im Gespräch über Gewalt im Alltag und die Arbeit in der Pandemie.

» Welt interviewt Jo Weil und Lennart Betzgen: Das vielleicht unglaublichste Serien-Comeback des Jahres

Die Adels-Soap Verbotene Liebe kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Warum – und was ist davon zu erwarten? Jo Weil, als Olli einer der größten Stars der Soap, im Doppelinterview mit seinem neuen Serienpartner Lennart Betzgen.

» derStandard.at: Nach 52 Jahren – IBM entschuldigt sich für Entlassung von Transfrau

» Abendzeitung: Eric Schroth privat – Hat der Moderator einen Freund?

Durch DSDS wurde Eric Schroth als der sexy 'Anmeldeboy' bekannt. Mittlerweile moderiert er verschiedene Formate für den Streaming-Dienst TVNOW. Wie tickt er privat? Ist er Single oder hat er einen Freund?

» zentralplus: Mitte-links – Die Stadt Luzern enttäuscht in Sachen LGBTQ

Bereits vor gut zwei Jahren wurde die Stadt Luzern dazu aufgefordert, sich mehr für die Thematisierung LGBTQ-Belangen in der Schule einzusetzen und aktiv zu handeln. Bisher ist aber nicht viel geschehen. Deswegen will Mitte-links dem Stadtrat nun Beine machen.

» Märkische Allgemeine: Schwule Senioren-WG in Falkensee – Deshalb scheiterte das Projekt in der Villa

Der DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig erklärt, warum es vorerst keine schwule Senioren-WG in Falkensee geben wird. Das Projekt sei aber nicht gescheitert. Unterstützung kommt jetzt von der Falkenseer SPD.

» Sächsische.de: Nach Messerattacke – Sorgen ums Gedenken

Dresden soll einen Gedenkort für den islamistischen Messerangriff im Oktober bekommen. Das Ziel ist klar, der Weg noch nicht. Es gibt Befürchtungen.

23. November 2020

» Stuttgarter Nachrichten u.a. über schwule Sauna: Im Kampf ums Überleben sollen Stammgäste mit Spenden helfen

Alle Zeichen stehen auf Verlängerung des Teil-Lockdowns. Damit wird der Kampf ums Überleben noch härter. Können Stammgäste Betriebe retten? Zwei Beispiele aus Stuttgart: Der Club Romantica und die Viva-Sauna bitten um Spenden.

» Deutschlandfunk über Tagung queerer Sportverbände: "Trans- und Interfeindlichkeit im Sport an der Tagesordnung"

Seit 2018 vernetzen sich queere Sportverbände mit den klassischen Sportverbänden, um Vielfalt zu fördern. Conny-Hendrik Kempe-Schälicke, Vorstandsmitglied des queeren Vereins "Seitenwechsel", lobt den Austausch und prangert die Diskriminierung von Trans- und Intersexuellen an.

» tagesschau.de über Ungarns LGBT-Gemeinde: "Wir sind der neue Feind Nummer eins"

Ungarns rechte Regierung will mit Gesetzesänderungen Homosexuelle und Transmenschen in ihren Rechten beschneiden. Diese haben den Eindruck, der Regierung sei das sogar wichtiger als der Kampf gegen Corona.

» NDR über SCHLAU Niedersachsen: Engagement für Vielfalt

SCHLAU Niedersachsen ist ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu den Themen geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung.