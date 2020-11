Ausgewählter Artikel:

» (26.11.2020) BR24: Schwul, muslimisch und Imam – Ist das möglich?

Er ist der erste offen schwule Imam Deutschlands: Christian Hermann interpretiert den Koran nicht so, dass Homosexualität eine Sünde sei. Als Seelsorger führt er Gespräche mit Menschen aus ganz Deutschland Im Netz gab es aber schon Morddrohungen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. November 2020

» BR24: Schwul, muslimisch und Imam – Ist das möglich?

Er ist der erste offen schwule Imam Deutschlands: Christian Hermann interpretiert den Koran nicht so, dass Homosexualität eine Sünde sei. Als Seelsorger führt er Gespräche mit Menschen aus ganz Deutschland Im Netz gab es aber schon Morddrohungen.

» hessenschau: Wie eine Transfrau aus der Wetterau Diskriminierung erlebt hat

Lucy Deistler wurde als Junge erzogen, identifiziert sich aber als Frau. Dafür wurde sie immer wieder gemobbt und angepöbelt. Ihre Heimatstadt Butzbach hat sie deshalb verlassen.

» Welt über Transphobie beim "Guardian": "Was würden Sie tun, wenn 338 Kollegen Sie mobben?", fragt die Autorin verzweifelt

Der Streit um J.K. Rowling hat gezeigt, wie toxisch die Debatte um Geschlechteridentitäten ist. Nun hat Guardian-Autorin Suzanne Moore wegen angeblich transfeindlicher Artikel ihren Job verloren. Zuvor hatten sich Hunderte Mitarbeiter des Blattes gegen sie gestellt.

» FR zur Rehabilitierung homosexueller Soldat*innen: Nachbessern, bitte

Das Verteidigungsministerium hätte diskriminierte homosexuelle Soldatinnen und Soldaten früher und höher entschädigen sollen. Ein Kommentar.

» RND kommentiert: AKK und die Homosexuellen – Jenseits aller Klischees

Mit dem Entschädigungsgesetz für Diskriminierungen bei der Bundeswehr gibt Annegret Kramp-Karrenbauer eine Antwort auf eine seit Jahrzehnten offene Frage. Manche sagen jetzt: alles zu spät und zu wenig. Doch AKK verdient Lob dafür, in Zeiten des Rechtspopulismus Korrekturen zu Gunsten einer Minderheit durchzusetzen, meint Matthias Koch.

25. November 2020

» Welt: Schwere Extremismusvorwürfe gegen Bremer Feuerwehr

Teile der Bremer Feuerwehr sehen sich mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Es geht um Rechtsextremismus, Rassismus und Sexismus. Die Innenbehörde zeigt sich entsetzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

» Oberpfalz TV aus Amberg: Gedenktafel für Klaus-Peter Beer einstimmig beschlossen

Im September 1995 ist in Amberg der Homosexuelle Klaus-Peter Beer ermordet worden. Die Gewalttat wird als rechtsradikal motiviert angesehen. Schon lange wird in Amberg gefordert, dass eine Gedenktafel an den Ermordeten erinnern soll.

» FAZ über lesbisches Pastorinnen-Paar: "Dieses traditionelle Bild der Kirche kennen wir aus der Praxis nicht"

Stefanie und Ellen Radtke sind ein Paar, frischgebackene Mütter und Pastorinnen. Wie fühlt es sich an, sich in einer Institution wie der Kirche zu outen?

Kostenloses Probeabo nötig

» evangelisch.de: Wie viel Vielfalt gibt es noch in Europa?

Kommunen und Kreise in Polen erklären sich zu "LGBT-freien Zonen", Ungarn schreibt die Diskriminierung von Queers in der Verfassung fest – und die EU-Kommission veröffentlicht eine "Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen". Zugleich versuchen Polen und Ungarn durch ihr Veto zum EU-Haushalt Sanktionen wegen Verletzung grundlegender Rechtsstaatsprinzipien zu verhindern. Kann die EU-Kommission Vielfalt, Gleichberechtigung und Rechtsstaatlichkeit überhaupt noch garantieren -. oder hat sie die "Seele Europas" längst schon verkauft?

» Heute.at: Peter Kraus ist Wiens erster schwuler Stadtrat

Start für die rot-pinke Koalition in Wien: Gestern wurden der neue Gemeinderat und die Stadtregierung angelobt darunter der erste schwule Stadtrat.

» n-tv über Freddie Mercurys letzte Geste: Elton John weinte wie ein Kind

Fast 30 Jahre ist Queen-Sänger Freddie Mercury nun schon tot. Doch die Erinnerung an ihn lebt noch immer. Auch bei seinem einstigen Freund Elton John. Er berichtet jetzt von einem ganz besonderen Moment, den ihm der verstorbene Kollege schenkte.

» FR über schwulen Schriftsteller Yukio Mishima: Bis zur Selbstvernichtung

Vor 50 Jahren brachte sich der japanische Schriftsteller Yukio Mishima durch Seppuku um.

» Tagesspiegel: Warum Jens Spahns Hauskauf privat ist – und politisch

Der Erwerb einer Villa wäre keine größere Debatte wenn der Politiker sie uneingeschränkt zuließe. Aber dazu fehlt ihm etwas: Großzügigkeit. Ein Kommentar.

24. November 2020

» Tagesspiegel: Trotz Klagen des Ministers – Grundbuchamt nennt Kaufpreis für Spahns Millionen-Villa in Berlin-Dahlem

Der CDU-Politiker hat im Corona-Sommer ein Baudenkmal in Bestlage erworben. Der Preis dafür kann kein Geheimnis bleiben auch wenn Spahn es gerne so hätte.

» Tagesspiegel: "Traditionelle Geschlechterbilder werden im Sport immer noch befördert"

Bei der BundesNetzwerkTagung kommen jährlich queere Sportvereine aus Deutschland zusammen. Das Format findet diesmal virtuell statt. Ein Interview.

» Welt: Wilhelms II. schwule Freunde erschütterten das Kaiserreich

Mit einem subtilen Artikel eröffnete der Publizist Maximilian Harden im November 1906 eine Kampagne gegen die homosexuelle Kamarilla um Wilhelm II. Das wuchs sich zu einem der größten Skandale des Kaiserreichs aus.

» Tagesspiegel über Gewalt gegen queere Frauen: "Wir gehen davon aus, dass das Dunkelfeld sehr groß ist"

Das Berliner Antigewaltprojekt L-Support unterstützt queere Frauen. Projektleiterin Sabine Beck im Gespräch über Gewalt im Alltag und die Arbeit in der Pandemie.

» Welt interviewt Jo Weil und Lennart Betzgen: Das vielleicht unglaublichste Serien-Comeback des Jahres

Die Adels-Soap Verbotene Liebe kehrt ins deutsche Fernsehen zurück. Warum – und was ist davon zu erwarten? Jo Weil, als Olli einer der größten Stars der Soap, im Doppelinterview mit seinem neuen Serienpartner Lennart Betzgen.

» derStandard.at: Nach 52 Jahren – IBM entschuldigt sich für Entlassung von Transfrau

» Abendzeitung: Eric Schroth privat – Hat der Moderator einen Freund?

Durch DSDS wurde Eric Schroth als der sexy 'Anmeldeboy' bekannt. Mittlerweile moderiert er verschiedene Formate für den Streaming-Dienst TVNOW. Wie tickt er privat? Ist er Single oder hat er einen Freund?