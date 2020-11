Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. November 2020

» Express interviewt Patjabbers: "Oral, anal, vertikal, horizontal" – Ex-"Big Brother"-Dritter geht jetzt ganz neue Wege

Pat Müller alias Patjabbers war 100 Tage im Big-Brother-Container, jetzt hat er ein Buch, einen autobiografischen Roman, geschrieben. Dabei geht es um seine erste große Liebe, sein Outing und um Bulimie.

» TAG24: Josimelonie total offen – So schlecht geht es ihr wirklich

Sängerin Josimelonie macht aktuell eine schwere Zeit durch. Nun verriet sie ihren Fans, warum es ihr aktuell so schlecht geht.

» St. Galler Tagblatt über Pink Apple: Die Illusion von zwei klar abgrenzbaren Geschlechtern

Beim 23. Schwullesbischplus-Filmfestival "Pink Apple" stand am Wochenende das mit Stigmas behaftete Coming-out im Zentrum.

» Sumikai: Tokyo-Universität wird endgültig im Todesfall eines zwangsgeouteten Studenten freigesprochen

2015 sorgte die juristische Fakultät der Hitotsubashi University in der Präfektur Tokyo aus einem traurigen Grund für Aufsehen. Ein schwuler Student hatte sich wegen Mobbing das Leben genommen. Die Eltern verklagten die Universität und verloren. Nun wurde auch die Berufung abgelehnt, weswegen die Universität endgültig freigesprochen wurde.

» n-tv: Wie eine Transgender in Pakistan Anwältin wurde

Transgender werden in Pakistan erst 2018 offiziell anerkannt, haben aber dennoch kaum Möglichkeiten, einen normalen Beruf zu ergreifen. Nisha Rao hat nicht nur das geschafft, sondern kämpft nun als Anwältin für die Rechte der Trans-Gemeinde.

» Express: Er warb auch seinen Liebhaber an – Ex-DDR-Spion (82) tot in Bonner Krankenhaus

Ex-DDR-Spion Dieter Popp ist in einem Bonner Krankenhaus gestorben â€" drei Tage nach seinem 82. Geburtstag.

» taz: Wird Diskriminierung immer weniger?

Integrationsexperte Aladin El-Mafaalani erklärt, warum mehr über Diskriminierung geredet wird, je weiter sie abnimmt.

29. November 2020

» Tagesspiegel: Das paradoxe Männlichkeitsbild des Fußballs

Innige Freundschaftsrituale ja, Homosexualität nein: Queere Sportler treffen immer wieder auf Hürden. Besonders im Fußball gibt es noch Nachholbedarf.

» taz porträtiert queeren Performer Minh Duc Pham: "Mein Körper ist politisch"

Die Kunst von Minh Duc Pham ist queer und befreiend. Aufgewachsen ist er mit dem Gebot, niemals aufzufallen. Die Geschichte einer Verwandlung.

» msn: Das sind die einflussreichsten Transgender-Influencer!

Diese Promis sind die bekanntesten Gesichter der Transgender-Community in Hollywood! Von einer Darstellerin in 'Greys Anatomy' bishin zu einem 'Orange is the new black'-Star: Das sind die 10 einflussreichsten Transgender-Influencer...

» Jungle World über sexuelle Gewalt gegen Jungen und Männer in arabischen Gesellschaften: Stigma und Tabu

Sexuelle Gewalt richtet sich in arabischen Gesellschaften in hohem Maße gegen Jungen und Männer – womöglich sogar häufiger als gegen Mädchen und Frauen. Inzwischen brechen einige das Schweigen.

» junge Welt interviewt Jörg Litwinschuh-Barthel zum Welt-Aids-Tag: "Bildung und Teilhabe sind die beste Prävention"

Gespräch mit Jörg Litwinschuh-Barthel. Über den Welt-AIDS-Tag, medizinische Fortschritte und den Zusammenhang von Diskriminierung und Coronapandemie

28. November 2020

» Rhein-Neckar-Zeitung: Rea outete sich in der Mathestunde als Transmann

Nächster Schritt: Hormontherapie – Schwierige Situationen im Alltag, aber bisher keine Diskriminierung

» Rhein-Neckar-Zeitung: Mit diesen Problemen haben Transgender im Alltag zu kämpfen

Transfrau Patricia Schüttler über das Coming-Out, Vorurteile und Alltagsprobleme - "Nicht an Rollenbildern festhalten"

» 20 Minuten: "Arbeitest du heute im Homo-Office?"

Lars erzählt von drei Situationen an der Grenze zur Schwulenfeindlichkeit.

» SWR3.de über rassistische und homofeindliche Aufkleber: Für den FCK ist eine Grenze überschritten

Vor dem Spiel des 1. FC Kaiserslautern wurden rassistische und diskriminierende Aufkleber mit dem Vereins-Logo verteilt. Der FCK wendet sich deswegen jetzt an seine Fans und mahnt, es sei eine Grenze überschritten.

» B.Z.: Queere Ampelmännchen in Berlin – welches hätten Sie gern?

Berlins Ampelmännchen ist zwar Kult, aber unsere Ampellandschaft soll diverser werden. Welches Ampelmännchen hätten Sie gern?

» Süddeutsche.de über Männer in Frauenkleidern: Spitzenklasse

Ja, Harry Styles sieht umwerfend aus im Abendkleid. Das tun Männer seit den Sechzigern – allerdings unter sehr speziellen Bedingungen. S.a.: Harry Styles im Gucci-Kleid (16.11.2020)

» OneFootball über lesbische Fußballerin Shanice von Sanden: "Ich mag es, anders zu sein"

Shanice van de Sanden vom VfL Wolfsburg ist nicht nur eine sehr erfolgreiche Fußballerin, sondern auch für viele junge Mädchen ein Vorbild außerhalb des Platzes. Ein Interview über Homosexualität im Profifußball, Ratschläge an junge Mädchen – und deren Eltern.