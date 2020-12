Ausgewählter Artikel:

» (01.12.2020) Jungle World über Queerfeindlichkeit in Ungarn: Gefährliche Märchen

Die ungarische Regierung führt eine Kampagne gegen LGBTQ-Personen, doch die Propaganda Viktor Orbáns und seines Apparats scheint an Wirkung zu verlieren.

01. Dezember 2020

» taz: Von HIV für Corona lernen – Leben mit dem Virus

Die Infektionskrankheiten Covid und Aids lassen sich kaum vergleichen. Doch der Kampf gegen Corona wäre deutlich schwerer, hätte es HIV nicht gegeben.

» Neue Westfälische: Blind und bisexuell – wie diese Frau doppelt diskriminiert wird

Eleonore Hammes hatte ihr Outing in den 90-er Jahren und ist seit ihrem 23. Lebensjahr sehbehindert. Im Gespräch berichtet sie...

Bezahltes Probeabo nötig

» RND: Zweites Ei ausgebrütet – Schwule Pinguine freuen sich wieder über Nachwuchs

Die schwulen Pinguinmännchen Sphen und Magic aus dem Sea-Life-Aquarium in Sydney sind wieder Eltern geworden. Zum zweiten Mal hat das Paar ein Adoptiv-Ei ausgebrütet. Ob die Familienplanung jetzt abgeschlossen ist?

» Sumikai: Japanische Firma entschädigt ehemaligen Mitarbeiter nach unfreiwilligem Outing

In Japan haben es sexuelle Minderheiten weiterhin schwer am Arbeitsplatz, da es kaum Gesetze zu ihrem Schutz gibt. So bleiben unfreiwillige Outings durch Kollegen oder Chefs weiterhin ein Problem. In einen seltenen Fall hat nun jedoch eine Firma in Tokyo entschieden, einen ehemaligen Mitarbeiter zu entschädigen.

» Deutsche Welle: Das Haus Animí – Zuflucht für Transsexuelle in Buenos Aires

Offiziell lehnt der Vatikan Geschlechterwechsel ab, doch katholische Gemeinden sind in Argentinien durchaus Orte, an dem transsexuelle Männer und Frauen in Not Hilfe erhalten. Das Haus Animí beispielsweise bietet Frauen Unterschlupf, wenn sie vorübergehend einen Platz zum Leben brauchen.

30. November 2020

» Mein-MMO.de: Destiny 2 bestätigt – Zwei ikonische Hüter sind schwul. Und das war nie geheim

Für einige hat es sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell: 2 legendäre Hüter aus sind tatsächlich homosexuell und ineinander verliebt.

» watson: Corona, Pest, HIV – Die Menschheit fällt immer auf die gleichen Lügen rein

Mittel zur Errichtung einer Diktatur und dem Labor entsprungen? Um die Corona-Pandemie kursieren zahlreiche Märchen.

» TAG24: Junge fragt Weihnachtsmann – Liebt mich Gott, obwohl ich schwul bin?

Dieser Junge schrieb einen besonders bewegenden Brief an den Weihnachtsmann.

» Media Bubble: Über eindrückliche Recherchen, jungen Journalismus bei funk und Bekehrungstherapien für Homosexuelle

Timm Giesbers ist einer von acht Hosts des funk-Formats reporter" – Über Journalismus, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Bekehrungstherapien.

» Express interviewt Patjabbers: "Oral, anal, vertikal, horizontal" – Ex-"Big Brother"-Dritter geht jetzt ganz neue Wege

Pat Müller alias Patjabbers war 100 Tage im Big-Brother-Container, jetzt hat er ein Buch, einen autobiografischen Roman, geschrieben. Dabei geht es um seine erste große Liebe, sein Outing und um Bulimie.

» TAG24: Josimelonie total offen – So schlecht geht es ihr wirklich

Sängerin Josimelonie macht aktuell eine schwere Zeit durch. Nun verriet sie ihren Fans, warum es ihr aktuell so schlecht geht.

» St. Galler Tagblatt über Pink Apple: Die Illusion von zwei klar abgrenzbaren Geschlechtern

Beim 23. Schwullesbischplus-Filmfestival "Pink Apple" stand am Wochenende das mit Stigmas behaftete Coming-out im Zentrum.

» taz interviewt Salzgeber-Chef: "Eine andere Wahrnehmung der Welt"

Björn Koll ist Cineast und Chronist. Der Geschäftsführer von Salzgeber über Lüneburg und Berlin, queere Filme, die Aidskrise und Manfred Salzgeber.

» Sumikai: Tokyo-Universität wird endgültig im Todesfall eines zwangsgeouteten Studenten freigesprochen

2015 sorgte die juristische Fakultät der Hitotsubashi University in der Präfektur Tokyo aus einem traurigen Grund für Aufsehen. Ein schwuler Student hatte sich wegen Mobbing das Leben genommen. Die Eltern verklagten die Universität und verloren. Nun wurde auch die Berufung abgelehnt, weswegen die Universität endgültig freigesprochen wurde.

» n-tv: Wie eine Transgender in Pakistan Anwältin wurde

Transgender werden in Pakistan erst 2018 offiziell anerkannt, haben aber dennoch kaum Möglichkeiten, einen normalen Beruf zu ergreifen. Nisha Rao hat nicht nur das geschafft, sondern kämpft nun als Anwältin für die Rechte der Trans-Gemeinde.

» Express: Er warb auch seinen Liebhaber an – Ex-DDR-Spion (82) tot in Bonner Krankenhaus

Ex-DDR-Spion Dieter Popp ist in einem Bonner Krankenhaus gestorben â€" drei Tage nach seinem 82. Geburtstag.

» taz: Wird Diskriminierung immer weniger?

Integrationsexperte Aladin El-Mafaalani erklärt, warum mehr über Diskriminierung geredet wird, je weiter sie abnimmt.

29. November 2020

» Tagesspiegel: Das paradoxe Männlichkeitsbild des Fußballs

Innige Freundschaftsrituale ja, Homosexualität nein: Queere Sportler treffen immer wieder auf Hürden. Besonders im Fußball gibt es noch Nachholbedarf.

» taz porträtiert queeren Performer Minh Duc Pham: "Mein Körper ist politisch"

Die Kunst von Minh Duc Pham ist queer und befreiend. Aufgewachsen ist er mit dem Gebot, niemals aufzufallen. Die Geschichte einer Verwandlung.