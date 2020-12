Ausgewählter Artikel:

» (03.12.2020) Tagesspiegel aus Marzahn: "Homophobie? Wichtig, mit der russischsprachigen Gemeinschaft zu arbeiten"

Galina Terekhova vom Verein Quarteera engagiert sich in Marzahn gegen Homophobie in der russischen Gemeinschaft. Es gibt dort viele dunkle Flecken, sagt sie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Dezember 2020

» Tagesspiegel aus Marzahn: "Homophobie? Wichtig, mit der russischsprachigen Gemeinschaft zu arbeiten"

Galina Terekhova vom Verein Quarteera engagiert sich in Marzahn gegen Homophobie in der russischen Gemeinschaft. Es gibt dort viele dunkle Flecken, sagt sie.

» Badener Tagblatt über Ehe für alle: Aargauer Politiker von links und rechts üben Kritik

Nach dem Entscheid von Ständerats: Weder Andrea-Michael Vecchio (EDU) aus Wettingen noch Mia Jenni (SP) aus Nussbaumen sind zufrieden.

» Passauer Neue Presse über lesbische Kandidatin: Rottalerin bei "First Dates" im TV zu sehen – gefunkt hat's aber nicht

Isabell Pettau (25) ist am Donnerstag ab 18 Uhr in der beliebten Vorabendserie auf Vox zu sehen

Registrierung erforderlich

» Süddeutsche.de über József Szájer: Bigotte Party

Man darf sehr kritisch nachhaken, wenn der ungarische EU-Abgeordnete József Szájer behauptet, sein Fehltritt sei rein privater Natur.

» evangelisch.de: Schadenersatz für Russin nach LGBTI-Demonstration

Russland muss einer Bürgerin 10.000 Euro Schadenersatz zahlen, weil die Polizei sie bei einer Demonstration von sexuellen Minderheiten nicht ausreichend vor Gegendemonstranten geschützt und obendrein festgenommen hat.

» nd zu Elliot Page: Irritierende Reaktion auf Coming-Out

Der Schauspieler Elliot Page, bekannt aus seiner Rolle in dem Film "Juno", outet sich als trans. Einige Medien schaffen es immer noch nicht, angebracht darüber zu berichten.

» taz zu Elliot Page: That's not my name

Schauspieler Elliot Page (Juno) macht öffentlich, dass er trans ist. Die Reaktionen legen Wissenslücken und diskriminierende Strukturen offen.

02. Dezember 2020

» Refinery29: Ich dachte, ich sei schwul – dann verliebte ich mich im Lockdown in meine Mitbewohnerin

Ich war mir immer sicher gewesen, dass aus meiner Freundschaft mit Esther nie was Romantisches entstehen könnte. Schließlich war sie eine Frau und ich schwul. Und dann kam der Lockdown.

» evangelisch.de: Queer und Glaube – Podcasts

Katharina Payk hat eine Auswahl religiös-queerer Podcasts zusammengestellt.

» Pforzheimer Zeitung: Zeichen der Toleranz und der Solidarität – Darum leuchtete das Rathaus in Pforzheim bunt

Zum Welt-Aids-Tag am Mittwoch hat das Team der Aidshilfe in der Fußgängerzone zur Mittagszeit eine Schleife aus Grablichtern gelegt. "Wir wollen zu Solidarität aufrufen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen", so die Leiterin Claudia Jancura.

» Passauer Neue Presse über LGBT-Aktivist: "Freilassing ist liberaler als Reichenhall"

Eine bunte Regenbogenflagge überreichte Aktivist Justin Lorenz gestern der Schülervertretung der Berufsschule Freilassing. Der offen schwule Mann kämpft für Toleranz von Schwulen, Lesben und Bisexuellen. Wie berichtet, hatte er die Fahne eigentlich am Reichenhaller Rathaus hissen wollen. Dort wurde die Aktion aber abgelehnt.

» derStandard.at: Prozess gegen Ankara-Pride-Teilnehmer steht kurz vor Urteil

LGBT-Aktivisten waren im Mai 2019 verhaftet worden. Nun hoffen sie auf einen Freispruch vor Gericht, doch das Klima für Homosexuelle und Trans-Personen wird rauer

» taz über Trans*Personen in der Schule: Wenn Lehrer nicht begreifen

Um Akzeptanz für ihr Coming Out müssen Trans*Personen oft kämpfen. Auch an staatlichen Schulen werden sie von Lehrkräften häufig bevormundet.

» Noizz: Warum ein Drittel der HIV-Diagnosen in Deutschland zu spät getroffen werden – und was du dagegen tun kannst

Der Umgang mit HIV hat sich seit den 70er Jahren zwar grundlegend verändert, ist aber noch immer Thema. Anlässlich des Welt-AIDS-Tages hat sich unser Autor einen Schnelltest besorgt und nachgefragt, weshalb das Virus uns noch immer begleitet.

» NDR zum Welt-AIDS-Tag: Filmemacher Rosa von Praunheim im Gespräch

Der Welt-AIDS-Tag soll die Solidarität mit Erkrankten fördern und deren Diskriminierung entgegenwirken. Dafür kämpft seit Jahrzehnten auch der Filmemacher Rosa von Praunheim.

» Süddeutsche.de über Projekt "Queer Yourope": Stark werden

Das Projekt "Queer Yourope" unterstützt junge Leute, die rassistisch angefeindet und wegen ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. Es geht um die Erfahrung, nicht allein zu sein und darum, Selbstbewusstsein zu entwickeln

» NZZ zur Ehe für alle: Seien wir nicht päpstlicher als der Papst

Der Ständerat führt die Ehe für alle per Gesetz ein ? ohne Änderung der Verfassung. Das ist so korrekt. Die Frage lautete nicht: Dürfen wir die Ehe so einfach öffnen? Sondern: Wollen wir?

Registrierung erforderlich

01. Dezember 2020

» blue News: So homophob ist die Schweiz wirklich

Als ich noch Männer gedatet habe, ist mir so was nicht passiert: Wildfremde Menschen äussern sich auf offener Strasse zu meiner Beziehung. Überwiegend kommen die Kommentare von Männern, überwiegend sind sie anzüglich. Manchmal durchaus nett gemeint, andere Male unmissverständlich abwertend.

» 20 Minuten über Comedian Noelia Berberat: "Leute schreiben mir, weil sie nicht wissen, wie sie sich outen sollen"

Vergangene Woche hat Noelia Berberat ihren 60000 Insta-Followern eröffnet: "Ich bin gay." Für ihr Social-Media-Outing bekommt sie viel Zuspruch und noch mehr DMs.

» Express: Jo Weil über sein Coming-Out und das Serien-Comeback

Das lässt Fans der Ex-ARD-Soap "Verbotene Liebe" jubeln: Ihre Serie, die 2015 nach 20 Jahren beerdigt wurde, kommt zurück und ist seit dem 23. November als "Verbotene Liebe – Next Generation" auf der Streaming-Plattform TVNOW zu sehen.