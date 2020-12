Ausgewählter Artikel:

» (04.12.2020) Stuttgarter Nachrichten: Yungblud, die Galionsfigur der selbstbestimmten Generation Z

Genres, Schubladen, Regeln, all das zählt nicht mehr für die jungen Meinungsmacher: Der Brite Yungblud stellt die Popmusik mit jeder Menge Freiheitsdrang auf den Kopf.

04. Dezember 2020

» NZZ: "Ich erkannte, dass mein Partner nichts bekommen würde, wenn jemand mich umbrächte" – nur deshalb hat der Mann, der die Ehe für alle erfunden hat, am Ende doch noch geheiratet

Die Niederlande führten 2001 als erstes Land der Welt die Ehe für alle ein. Dank Boris Dittrich, einem Mann, der gar nie heiraten wollte.

» Luzerner Zeitung: Die Hoffnung auf die "Ehe für alle" ist in katholischen Kreisen gross

Heirat unter Gleichgeschlechtlichen ? der Ständerat hat einen wichtigen Vorentscheid getroffen. Katholiken in der Schweiz freuts. Mit einer rechtlichen Gleichstellung sei das Problem der Diskriminierung aber noch nicht gelöst.

» Nau: Luke Evans wollte nie seine Homosexualität verbergen

Der britische Schauspieler Luka Evans versucht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seine Homosexualität würde er aber niemals verbergen.

» VICE: MMA-Kämpfer und Dragqueen – Warum das für Diego überhaupt kein Widerspruch ist

"Ich gehe im Kampf nur nach vorne, egal, wie oft ich getroffen werde."

» Süddeutsche.de über Kulturgeschichte der Orgie: Toll trieben es die alten Römer

Der ungarische Politiker József Szájer galt als konservativ. Bis er bei einer Orgie erwischt wurde. Wie bitte, Orgie, in diesen Zeiten? Eine Kulturgeschichte der Schamlosigkeit.

» Berliner Morgenpost: Lesbenwohnzentrum entsteht neben dem Rathaus Mitte

Jutta Brambach setzt sich seit Jahren für das Lesbenwohnzentrum ein. Wie das Konzept den Kiez beleben soll.

Registrierung erforderlich

» t-online: Keine einfache Zeit – ein schwuler Seniorenkreis trifft sich wegen Corona im Internet

Michael Holy organisiert seit über zehn Jahren einen Treff für die ältere schwule Community in Frankfurt. Wegen Corona musste sich einiges ändern ein Gespräch über das Weitermachen.

03. Dezember 2020

» Tagesspiegel aus Marzahn: "Homophobie? Wichtig, mit der russischsprachigen Gemeinschaft zu arbeiten"

Galina Terekhova vom Verein Quarteera engagiert sich in Marzahn gegen Homophobie in der russischen Gemeinschaft. Es gibt dort viele dunkle Flecken, sagt sie.

» Badener Tagblatt über Ehe für alle: Aargauer Politiker von links und rechts üben Kritik

Nach dem Entscheid von Ständerats: Weder Andrea-Michael Vecchio (EDU) aus Wettingen noch Mia Jenni (SP) aus Nussbaumen sind zufrieden.

» Passauer Neue Presse über lesbische Kandidatin: Rottalerin bei "First Dates" im TV zu sehen – gefunkt hat's aber nicht

Isabell Pettau (25) ist am Donnerstag ab 18 Uhr in der beliebten Vorabendserie auf Vox zu sehen

Registrierung erforderlich

» Süddeutsche.de über József Szájer: Bigotte Party

Man darf sehr kritisch nachhaken, wenn der ungarische EU-Abgeordnete József Szájer behauptet, sein Fehltritt sei rein privater Natur.

» evangelisch.de: Schadenersatz für Russin nach LGBTI-Demonstration

Russland muss einer Bürgerin 10.000 Euro Schadenersatz zahlen, weil die Polizei sie bei einer Demonstration von sexuellen Minderheiten nicht ausreichend vor Gegendemonstranten geschützt und obendrein festgenommen hat.

» nd zu Elliot Page: Irritierende Reaktion auf Coming-Out

Der Schauspieler Elliot Page, bekannt aus seiner Rolle in dem Film "Juno", outet sich als trans. Einige Medien schaffen es immer noch nicht, angebracht darüber zu berichten.

» taz zu Elliot Page: That's not my name

Schauspieler Elliot Page (Juno) macht öffentlich, dass er trans ist. Die Reaktionen legen Wissenslücken und diskriminierende Strukturen offen.

02. Dezember 2020

» Refinery29: Ich dachte, ich sei schwul – dann verliebte ich mich im Lockdown in meine Mitbewohnerin

Ich war mir immer sicher gewesen, dass aus meiner Freundschaft mit Esther nie was Romantisches entstehen könnte. Schließlich war sie eine Frau und ich schwul. Und dann kam der Lockdown.

» evangelisch.de: Queer und Glaube – Podcasts

Katharina Payk hat eine Auswahl religiös-queerer Podcasts zusammengestellt.

» Pforzheimer Zeitung: Zeichen der Toleranz und der Solidarität – Darum leuchtete das Rathaus in Pforzheim bunt

Zum Welt-Aids-Tag am Mittwoch hat das Team der Aidshilfe in der Fußgängerzone zur Mittagszeit eine Schleife aus Grablichtern gelegt. "Wir wollen zu Solidarität aufrufen und ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen", so die Leiterin Claudia Jancura.

» Passauer Neue Presse über LGBT-Aktivist: "Freilassing ist liberaler als Reichenhall"

Eine bunte Regenbogenflagge überreichte Aktivist Justin Lorenz gestern der Schülervertretung der Berufsschule Freilassing. Der offen schwule Mann kämpft für Toleranz von Schwulen, Lesben und Bisexuellen. Wie berichtet, hatte er die Fahne eigentlich am Reichenhaller Rathaus hissen wollen. Dort wurde die Aktion aber abgelehnt.

» derStandard.at: Prozess gegen Ankara-Pride-Teilnehmer steht kurz vor Urteil

LGBT-Aktivisten waren im Mai 2019 verhaftet worden. Nun hoffen sie auf einen Freispruch vor Gericht, doch das Klima für Homosexuelle und Trans-Personen wird rauer