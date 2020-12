Ausgewählter Artikel:

06. Dezember 2020

» BR24: Wie sich ein 19-jähriger Homosexueller für Toleranz einsetzt

Die eigene sexuelle Identität finden und offen leben – auch heute ist das nicht selbstverständlich. Ein 19-Jähriger im Berchtesgadener Land erlebt tagtäglich homophobe Anfeindungen. Aber anstatt Opfer zu sein, will er dem Hass etwas entgegensetzen.

» Cosmopolitan: Bi, Pan, Hetero oder Homosexuell – Wie findet man heraus, wen oder was man liebt?

Unsere liebe Kollegin Susanna nimmt euch mit auf die lustvolle Reise zum Mittelpunkt ihrer Sexualität ...

» watson: Wie Läderach versucht sein ramponiertes Image zu korrigieren

Wie kommt ein Unternehmen über einen Imageschaden hinweg? Im Fall Läderach mit viel Kontrolle, noch mehr Schweigen und einer Hoffnung.

» buten un binnen: Hier sprechen Bremerhavener Jugendliche über ihre sexuelle Identität

Männlich? Weiblich? Heterosexuell? Nicht jeder lässt sich in eine Schublade stecken. In Bremerhaven haben Jugendliche deshalb eine queere Gruppe gegründet.

» Jungle World zu Olaf Latzel: Das jüngste Gerichtsurteil

Vorige Woche wurde der Bremer Pastor Olaf Latzel in erster Instanz wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Er gehört der Deutschen Evangelischen Allianz an, die sich von den Evangelikalen abgrenzt – allerdings wenig überzeugend.

05. Dezember 2020

» Noizz: Ein homofeindlicher Politiker wurde auf einer Sexparty mit 25 Männern erwischt – Warum das kein Grund zur Schadenfreude ist

Ein homofeindlicher EU-Politiker wurde bei einer Schwulen-Sexparty in Brüssel von der Polizei erwischt. Wir haben mit einem Psychoanalytiker gesprochen, der uns erklärt hat, welche Auswirkungen verinnerlichte Homofeindlichkeit haben kann.

» LokalPlus über trans Mann Hannes Arens aus Oberhundem: "Transsexualität sollte kein Tabu-Thema mehr sein"

Von der Raupe zum Schmetterling: So beschreibt Hannes Arens seinen Weg von einer Frau zum Mann. Ein großer schwarzer Schmetterling ist auf seinen Hals tätowiert, als Symbol für die Zeit, die hinter ihm liegt. Aus Hanna wurde Hannes. "Aber ich bin immer noch ich", betont der 25-Jährige.

» TAG24: Ex-GNTM-Kandidatin Lucy klärt über Sex mit künstlicher Vagina auf

Geschlechtsangleichende Operation: Transgender-Model Lucy (22, Germany's Next Topmodel) klärte über ihre Geschlechtsoperation und ihre künstliche Vagina auf.

» Profil zu József Szájer: Sex und Rechtsstaatlichkeit

Am Beispiel einer Schwulenparty und des europäischen Problemfalls Ungarn.

» Süddeutsche.de über Diversität bei Streamingplattformen: Auch nicht anders

Netflix und Amazon gelten als Erneuerer des Fernsehens, die nun endlich ein buntes, diverses Programm machen. Eine Studie hat nachgezählt. Und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis.

» ze.tt: Sie liebt Frauen – und Allah

Lisa ist lesbisch, Feministin und Muslima. Erst wusste sie nicht, wie das zusammengehen soll bis sie auf einen schwulen Imam traf.

» nd über "Star Trek: Discovery": Stellt ihr euch so Männer im 23. Jahrhundert vor?

Was kann man von "Discovery" lernen? Über Wut, Sehnsucht und sexuelle Gewalt im 23. Jahrhundert und ihre Folgen für die Föderation und für die Serienzuschauer*innen der Gegenwart.

» Deutsche Welle zu Jozsef Szajer: Homophober Heuchler mit Drogen

In Ungarn forderte der Fidesz-Mann die Verteidigung der "traditionellen Familie". Jetzt wurde er in Brüssel auf einer Schwulen-Party mit Drogen erwischt. Typisch für die Heuchelei der Populisten, meint Alexander Andreev.

» Spiegel zu Elliot Page: Warum das Pronomen so wichtig ist

Der Schauspieler Elliot Page hat erklärt, transgender zu sein. Der öffentliche Umgang mit dieser Information offenbart, wie tief starre Vorstellungen von Mann und Frau in unserer Gesellschaft verankert sind.

» stern.de: "Das ist grundlegender Respekt!" – 17-Jähriger geht mit seiner Transgender-Etikette viral

Martin aus Kanada wollte einfach zur Aufklärung beitragen. Das die Reaktion auf seine Etikette für den Umgang mit Trans-Menschen viral geht, hätte er vermutlich nicht erwartet.

» KINZIG.NEWS: Queer* Main-Kinzig schmückt bunten Weihnachtsbaum für Toleranz

Bunt geschmückt steht seit Freitag ein ganz besonderer Weihnachtsbaum vor dem Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen. Und der sieht nicht nur schön aus, sondern soll auch ein Zeichen setzen: Für mehr Offenheit, Toleranz und Akzeptanz im Main-Kinzig-Kreis und darüber hinaus, erklären Sibylle Schneider und Steve Euler vom Queer* Main-Kinzig Verein.

» FAZ: Konstantinos Kavafis – "Grau"

Schönheit und Jugend, eingeschlossen in einem Opal: Eine Beschwörung der Vergänglichkeit und der Kraft der Erinnerung, sie für einen glücklichen Moment wieder aufzuheben.

04. Dezember 2020

» jetzt: Queers, wie ist es, vor den Eltern nicht out zu sein?

Eine non-binäre Person erzählt, wie es ist, bei den eigenen Eltern nicht out zu sein.

» Märkische Allgemeine aus Oberhavel: Kreistag positioniert sich für Toleranz

Der Kreistag bekennt sich mit einem Mehrheitsbeschluss zu einer freien und selbstbestimmten Lebensweise aller Menschen auch von homo-, transsexuellen und queeren Personen. Landrat Ludger Weskamp wurde aus aktuellem Anlass beauftragt, das Thema mit den polnischen Partnern zu besprechen.