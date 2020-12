Ausgewählter Artikel:

» (08.12.2020) Wiesbadener Kurier: Katholiken fordern Anerkennen homosexueller Paare in Kirche

Diskriminierung ist nicht christlich: Die Wiesbadener Stadtversammlung der Katholiken setzt sich mit deutlichen Worten für die Gleichstellung ein.

08. Dezember 2020

» Süddeutsche.de interviewt Ina Rosenthal von Rad und Tat: "Die Lesbenfeindlichkeit nimmt zu"

Laut einer neuen Studie zeigen homosexuelle Frauen Beleidigungen und Übergriffe nur selten an. Eine Expertin über die Hintergründe

» Heute.at: Junge Amerikaner zerstören "schwulen" Monolithen

Weil sie keinen "schwulen" Monolithen in den USA wollen, riss eine Gruppe Männer diesen um und ersetzten ihn mit einem Holz-Kreuz.

07. Dezember 2020

» TVMovie: Bastian Yotta äußert sich nach Diskriminierung von Schwulen

Jetzt ergreift Bastian Yotta das Wort und positioniert sich zur Diskriminierung von Schwulen.

» Stuttgarter Nachrichten über schwules Paar: Ehemann schläft in einem Kinderbett

Sie sind das erste homosexuelle Paar, das in einer evangelischen Kirche in Stuttgart gesegnet wurde. Weil eine Wohnung unbewohnbar wurde, leben sie seit einigen Wochen zusammen auf engstem Raum. Wir geben uns gegenseitig Halt, sagen sie.

» Sächsische.de über Olivia Wenzel: Das dreifache Bananenproblem

Black Lives Matter hat den Fokus der Diskriminierungsdebatte enorm verengt, beklagt Autorin Olivia Wenzel. Eine Lesung der TU Dresden öffnet den Fokus.

» taz über intergeschlechtliche Menschen: Wenig divers

Eltern nutzen kaum die Möglichkeit, ihre intersexuellen Kinder im Personenstandsregister als divers eintragen zu lassen. Betroffenenverbände wundert das nicht.

» Sächsische.de über jungen trans Mann aus Dippoldiswalde: Im falschen Körper geboren

Liam Rogall kam als Mädchen auf die Welt. Doch der Dippoldiswalder ist transsexuell. Jahrelang litt er an Depressionen. Wie Liam schließlich zu sich selbst fand.

» derStandard.de: Die neuen alten Anstandsregeln

Einen Transmann falsch anzusprechen oder unbeirrt das N*Wort zu wiederholen: Das ist nichts anderes als sehr schlechte Manieren

» Bravo interviewt Leon Content: Outing auf Instagram? So geht's leichter!

Im exklusiven BRAVO-Interview spricht Leon Content über sein Outing und gibt Tipps, was euch ein Coming-out auf Instagram erleichtern kann.

» FAZ über Proteste in Polen: Der politische Kurs bleibt hart umkämpft

Angefangen hatte alles mit Protesten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Folge davon zeigt sich in dem angekündigten Streik der Hochschulen, mit dem der Rücktritt von Minister Czarnek gefordert werden soll.

» Bergsträßer Anzeiger: Komm raus!

Wann hast Du Dich eigentlich das letzte Mal geoutet? Wenn diese Frage komisch für Dich klingt, dann ist das letzte Coming-out wahrscheinlich weniger lang her, als Du denkst,

» Blick zur Ehe für alle: So werden Schwule benachteiligt

Wie bei Hetero-Paaren wird es auch bei gleichgeschlechtlichen Witwen und Witwer geben. Und somit werden Schwule gegenüber Lesben diskriminiert, weil eben Witwer gegenüber Witwen benachteiligt sind.

» Blick: Göttliches Zaudern – Das Kreuz mit der Homoehe

Die Kirchen kämpfen eifrig für Menschenrechte in der Dritten Welt. Bei den Rechten für Schweizer Homosexuelle ist es komplizierter.

» Sumikai: Bewohner von Akita erhalten diskriminierende Flyer gegen sexuelle Minderheiten

In Japan setzen sich weiterhin zahlreiche Gruppen für die Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten ein und fordern weiterhin die gleichgeschlechtliche Ehe. Unbekannte in Akita haben jetzt jedoch Flyer verteilt, die sich diskriminierend zum Thema LGBT und der Ehe für alle äußerten.

» SRF: "Bei meinem Coming-out fing meine Mutter an zu weinen"

Bei "Schlussendlich Schwul" sprechen die Ex-Partner Estefania und Patrick über sein Coming-out.

06. Dezember 2020

» taz spricht mit Lehrer über Trans*personen in der Schule: "Aufklärung hilft"

Der schwule Hamburger Lehrer Benjamin Ehlers findet, es gehöre zum Erziehungsauftrag, Schüler*innen zu akzeptieren, wie sie sind.

» BR24: Wie sich ein 19-jähriger Homosexueller für Toleranz einsetzt

Die eigene sexuelle Identität finden und offen leben – auch heute ist das nicht selbstverständlich. Ein 19-Jähriger im Berchtesgadener Land erlebt tagtäglich homophobe Anfeindungen. Aber anstatt Opfer zu sein, will er dem Hass etwas entgegensetzen.

» Cosmopolitan: Bi, Pan, Hetero oder Homosexuell – Wie findet man heraus, wen oder was man liebt?

Unsere liebe Kollegin Susanna nimmt euch mit auf die lustvolle Reise zum Mittelpunkt ihrer Sexualität ...

» watson: Wie Läderach versucht sein ramponiertes Image zu korrigieren

Wie kommt ein Unternehmen über einen Imageschaden hinweg? Im Fall Läderach mit viel Kontrolle, noch mehr Schweigen und einer Hoffnung.