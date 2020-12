Ausgewählter Artikel:

» (08.12.2020) Nollendorfblog: Homophobie und Rassismus – Die ARD ist Dieter Nuhrs perfekte Bühne

Obwohl Dieter Nuhr seit mehreren Jahren mit guten Gründen massiver Kritik ausgesetzt ist, muss er sich in ARD-Talkshows hierzu nicht erklären, er wird mit den Argumenten dieser Kritik nicht konfrontiert. Stattdessen bestärken die Moderator*innen ihren ARD-Buddy darin, die Kritiker nicht ernst nehmen

08. Dezember 2020

» SRF: Der schwule Chopin geht um die Welt

Der polnische Komponist liebte Männer? Eine SRF-Recherche sorgt für Aufsehen und Aufregung rund um den Globus.

» WDR: Kreationismus im Unterricht – Freie evangelische Bekenntnisschulen in NRW

Freie evangelische Bekenntnisschulen dürfen im Unterricht von der Bibel erzählen, aber müssen sich an staatliche Vorgaben halten. Nach WDR-Recherchen brechen einige dabei das Schulgesetz.

» Tagesspiegel: Neuer Podcast geht Klischees in Boulevardmedien auf den Grund

Wie stellt der Boulevard berühmte Frauen und Minderheiten dar? Hadnet Tefai und Tarik Tesfu gehen solchen Fragen im neuen Podcast Tratsch und Tacheles nach.

» Süddeutsche.de interviewt Ina Rosenthal von Rad und Tat: "Die Lesbenfeindlichkeit nimmt zu"

Laut einer neuen Studie zeigen homosexuelle Frauen Beleidigungen und Übergriffe nur selten an. Eine Expertin über die Hintergründe

» Wiesbadener Kurier: Katholiken fordern Anerkennen homosexueller Paare in Kirche

Diskriminierung ist nicht christlich: Die Wiesbadener Stadtversammlung der Katholiken setzt sich mit deutlichen Worten für die Gleichstellung ein.

» Heute.at: Junge Amerikaner zerstören "schwulen" Monolithen

Weil sie keinen "schwulen" Monolithen in den USA wollen, riss eine Gruppe Männer diesen um und ersetzten ihn mit einem Holz-Kreuz.

07. Dezember 2020

» TVMovie: Bastian Yotta äußert sich nach Diskriminierung von Schwulen

Jetzt ergreift Bastian Yotta das Wort und positioniert sich zur Diskriminierung von Schwulen.

» Stuttgarter Nachrichten über schwules Paar: Ehemann schläft in einem Kinderbett

Sie sind das erste homosexuelle Paar, das in einer evangelischen Kirche in Stuttgart gesegnet wurde. Weil eine Wohnung unbewohnbar wurde, leben sie seit einigen Wochen zusammen auf engstem Raum. Wir geben uns gegenseitig Halt, sagen sie.

» Sächsische.de über Olivia Wenzel: Das dreifache Bananenproblem

Black Lives Matter hat den Fokus der Diskriminierungsdebatte enorm verengt, beklagt Autorin Olivia Wenzel. Eine Lesung der TU Dresden öffnet den Fokus.

» taz über intergeschlechtliche Menschen: Wenig divers

Eltern nutzen kaum die Möglichkeit, ihre intersexuellen Kinder im Personenstandsregister als divers eintragen zu lassen. Betroffenenverbände wundert das nicht.

» Sächsische.de über jungen trans Mann aus Dippoldiswalde: Im falschen Körper geboren

Liam Rogall kam als Mädchen auf die Welt. Doch der Dippoldiswalder ist transsexuell. Jahrelang litt er an Depressionen. Wie Liam schließlich zu sich selbst fand.

» derStandard.de: Die neuen alten Anstandsregeln

Einen Transmann falsch anzusprechen oder unbeirrt das N*Wort zu wiederholen: Das ist nichts anderes als sehr schlechte Manieren

» Bravo interviewt Leon Content: Outing auf Instagram? So geht's leichter!

Im exklusiven BRAVO-Interview spricht Leon Content über sein Outing und gibt Tipps, was euch ein Coming-out auf Instagram erleichtern kann.

» FAZ über Proteste in Polen: Der politische Kurs bleibt hart umkämpft

Angefangen hatte alles mit Protesten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsrechts. Die Folge davon zeigt sich in dem angekündigten Streik der Hochschulen, mit dem der Rücktritt von Minister Czarnek gefordert werden soll.

» Bergsträßer Anzeiger: Komm raus!

Wann hast Du Dich eigentlich das letzte Mal geoutet? Wenn diese Frage komisch für Dich klingt, dann ist das letzte Coming-out wahrscheinlich weniger lang her, als Du denkst,

» Blick zur Ehe für alle: So werden Schwule benachteiligt

Wie bei Hetero-Paaren wird es auch bei gleichgeschlechtlichen Witwen und Witwer geben. Und somit werden Schwule gegenüber Lesben diskriminiert, weil eben Witwer gegenüber Witwen benachteiligt sind.

» Blick: Göttliches Zaudern – Das Kreuz mit der Homoehe

Die Kirchen kämpfen eifrig für Menschenrechte in der Dritten Welt. Bei den Rechten für Schweizer Homosexuelle ist es komplizierter.

» Sumikai: Bewohner von Akita erhalten diskriminierende Flyer gegen sexuelle Minderheiten

In Japan setzen sich weiterhin zahlreiche Gruppen für die Gleichberechtigung von sexuellen Minderheiten ein und fordern weiterhin die gleichgeschlechtliche Ehe. Unbekannte in Akita haben jetzt jedoch Flyer verteilt, die sich diskriminierend zum Thema LGBT und der Ehe für alle äußerten.

» SRF: "Bei meinem Coming-out fing meine Mutter an zu weinen"

Bei "Schlussendlich Schwul" sprechen die Ex-Partner Estefania und Patrick über sein Coming-out.