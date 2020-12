Ausgewählter Artikel:

» (10.12.2020) evangelisch.de: Zwischen Welt-Aids-Tag und Weihnachten

Das Corona-Virus beeinflusst liebgewonnene Rituale. Eine Gedenkfeier für die an HIV/Aids Verstorbenen muss abgesagt werden und für viele ist unklar, wie die Weihnachstage in diesem Jahr aussehen werden. Wenn alles anders ist, dann ist Solidarität gefragt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Dezember 2020

» taz: "So wird Männlichkeit politisch"

Incels, Rechte, Islamisten: Susanne Kaiser über den Männlichkeitsdiskurs, sein Erstarken und seine Schnittstellen zur islamistischen Ideologie.

» Zeit Online: Er sagt – Er sagt

Wie gleichberechtigt ist ihre Beziehung? Hier erzählen Paare, wie sie versuchen, das Leben gemeinsam auf die Reihe zu kriegen.

» BR24: Ungarn streitet über ein Märchenbuch

Ein Prinz, der einen Prinzen liebt, ein Hase mit drei Ohren, eine Königstochter, die nicht heiraten, sondern Abenteuer erleben will: Figuren, die ein ungarisches Märchenbuch bevölkern – und im realen Leben einen politischen Streit ausgelöst haben.

» NDR über Vielfalt vor der Kamera: Deutsche TV-Serien werden diverser

Minderheiten – egal ob Homosexuelle, Menschen mit Migrationshintergrund oder Beeinträchtigungen – werden in deutschen Fernsehserien und -filmen insgesamt nicht realistisch dargestellt.

» NZZ: Die Operation Libero steht vor dem finanziellen Aus

Der politischen Bewegung fehlt eine halbe Million Franken. Nun will sie das Geld bis Ende Februar mit Crowdfunding sammeln oder die Konsequenzen ziehen.

09. Dezember 2020

» Deutsche Welle: Deadnaming ist "...eine massive Verletzung"

In Berichten über Schauspieler Elliot Page erwähnen Medien auch den alten Namen. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* erklärt, warum das ein Problem ist.

» Horizont über "20 Minuten": Schutz vor verletzender Sprache

Beim Gratismedium "20 Minuten" hat sich ein "Social Responsibility Board" formiert. Das 17-köpfige Gremium unter Leitung von Zora Schaad will Richtlinien für eine "nicht-verletzende Publizistik" austüfteln und für deren Umsetzung sorgen.

» nd über Trans- und Homofeindlichkeit: Gefährliche Geschlechterrollen

Es sind vor allem Männer (91,5 Prozent!), die homo- oder transfeindliche Übergriffe begehen. Um diesen Hass zu bekämpfen, müssen wir auch über toxische Männlichkeit in Erziehung und Gesellschaft sprechen, findet Marie Frank.

08. Dezember 2020

» SRF: Der schwule Chopin geht um die Welt

Der polnische Komponist liebte Männer? Eine SRF-Recherche sorgt für Aufsehen und Aufregung rund um den Globus.

» WDR: Kreationismus im Unterricht – Freie evangelische Bekenntnisschulen in NRW

Freie evangelische Bekenntnisschulen dürfen im Unterricht von der Bibel erzählen, aber müssen sich an staatliche Vorgaben halten. Nach WDR-Recherchen brechen einige dabei das Schulgesetz.

» Tagesspiegel: Neuer Podcast geht Klischees in Boulevardmedien auf den Grund

Wie stellt der Boulevard berühmte Frauen und Minderheiten dar? Hadnet Tefai und Tarik Tesfu gehen solchen Fragen im neuen Podcast Tratsch und Tacheles nach.

» Nollendorfblog: Homophobie und Rassismus – Die ARD ist Dieter Nuhrs perfekte Bühne

Obwohl Dieter Nuhr seit mehreren Jahren mit guten Gründen massiver Kritik ausgesetzt ist, muss er sich in ARD-Talkshows hierzu nicht erklären, er wird mit den Argumenten dieser Kritik nicht konfrontiert. Stattdessen bestärken die Moderator*innen ihren ARD-Buddy darin, die Kritiker nicht ernst nehmen

» Süddeutsche.de interviewt Ina Rosenthal von Rad und Tat: "Die Lesbenfeindlichkeit nimmt zu"

Laut einer neuen Studie zeigen homosexuelle Frauen Beleidigungen und Übergriffe nur selten an. Eine Expertin über die Hintergründe

» Wiesbadener Kurier: Katholiken fordern Anerkennen homosexueller Paare in Kirche

Diskriminierung ist nicht christlich: Die Wiesbadener Stadtversammlung der Katholiken setzt sich mit deutlichen Worten für die Gleichstellung ein.

» Heute.at: Junge Amerikaner zerstören "schwulen" Monolithen

Weil sie keinen "schwulen" Monolithen in den USA wollen, riss eine Gruppe Männer diesen um und ersetzten ihn mit einem Holz-Kreuz.

07. Dezember 2020

» TVMovie: Bastian Yotta äußert sich nach Diskriminierung von Schwulen

Jetzt ergreift Bastian Yotta das Wort und positioniert sich zur Diskriminierung von Schwulen.

» Stuttgarter Nachrichten über schwules Paar: Ehemann schläft in einem Kinderbett

Sie sind das erste homosexuelle Paar, das in einer evangelischen Kirche in Stuttgart gesegnet wurde. Weil eine Wohnung unbewohnbar wurde, leben sie seit einigen Wochen zusammen auf engstem Raum. Wir geben uns gegenseitig Halt, sagen sie.

» Sächsische.de über Olivia Wenzel: Das dreifache Bananenproblem

Black Lives Matter hat den Fokus der Diskriminierungsdebatte enorm verengt, beklagt Autorin Olivia Wenzel. Eine Lesung der TU Dresden öffnet den Fokus.

» taz über intergeschlechtliche Menschen: Wenig divers

Eltern nutzen kaum die Möglichkeit, ihre intersexuellen Kinder im Personenstandsregister als divers eintragen zu lassen. Betroffenenverbände wundert das nicht.