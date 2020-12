Ausgewählter Artikel:

Auf Reddit sammeln Männer Dinge, von denen ihnen gesagt wurde, das sei schwules Verhalten. Was an solchen Stereotypen so gefählich ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Dezember 2020

» Ruhr Nachrichten: "Ich bin stolz" – Transmann Justin aus Selm zu Statement von Elliot Page

Das Statement von Elliot Page auf Instagram hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Star aus dem Film „Juno“ hat sich als transsexuell geoutet. Ein Schritt, den Justin aus Selm schon vor einigen Jahren gegangen ist.

» Heute.at: "War Notwehr" – Blutiger Mordversuch an Transsexueller

Prozess um Mordversuch an Prostituierter in Wien: Ein psychiatrischer Sachverständiger sieht in dem 22-Jährigen einen potenziellen Serientäter.

» jetzt: Was lassen Hetero-Männer sein, um nicht für schwul gehalten zu werden?

Auf Reddit sammeln Männer Dinge, von denen ihnen gesagt wurde, das sei schwules Verhalten. Was an solchen Stereotypen so gefählich ist.

10. Dezember 2020

» Tagesspiegel über Netflix-Showunner Ryan Murphy: Der Mann, der Knaller jagt

US-Regisseur Ryan Murphy ist ein Berserker der Serienunterhaltung. Jetzt startet sein Feelgood-Musical The Prom über eine lesbische Schülerin bei Netflix.

» taz über Profisport und die LGBT+-Community: Bunter Kick

In der Premier League laufen Spieler diese Woche mit bunten Schnürsenkeln auf. Auch hierzulande gibt es Aktionen gegen die Diskriminierung.

» Michael Roth in der FR: Europa ist Vielfalt

Die EU-Staaten haben die Menschenrechte noch nicht ausreichend umgesetzt. Das muss sich ändern. Ein Gastbeitrag von Marija Pejcinovic Buric und Michael Roth.

» der Freitag interviewt transfeindliche Feministin Suzanne Moore: "Geschlecht ist real"

Streitbar war die Feministin Suzanne Moore oft. Nach einer Kolumne über Transgender kam es zum Eklat

» taz: "So wird Männlichkeit politisch"

Incels, Rechte, Islamisten: Susanne Kaiser über den Männlichkeitsdiskurs, sein Erstarken und seine Schnittstellen zur islamistischen Ideologie.

» Zeit Online: Er sagt – Er sagt

Wie gleichberechtigt ist ihre Beziehung? Hier erzählen Paare, wie sie versuchen, das Leben gemeinsam auf die Reihe zu kriegen.

» BR24: Ungarn streitet über ein Märchenbuch

Ein Prinz, der einen Prinzen liebt, ein Hase mit drei Ohren, eine Königstochter, die nicht heiraten, sondern Abenteuer erleben will: Figuren, die ein ungarisches Märchenbuch bevölkern – und im realen Leben einen politischen Streit ausgelöst haben.

» NDR über Vielfalt vor der Kamera: Deutsche TV-Serien werden diverser

Minderheiten – egal ob Homosexuelle, Menschen mit Migrationshintergrund oder Beeinträchtigungen – werden in deutschen Fernsehserien und -filmen insgesamt nicht realistisch dargestellt.

» NZZ: Die Operation Libero steht vor dem finanziellen Aus

Der politischen Bewegung fehlt eine halbe Million Franken. Nun will sie das Geld bis Ende Februar mit Crowdfunding sammeln oder die Konsequenzen ziehen.

» evangelisch.de: Zwischen Welt-Aids-Tag und Weihnachten

Das Corona-Virus beeinflusst liebgewonnene Rituale. Eine Gedenkfeier für die an HIV/Aids Verstorbenen muss abgesagt werden und für viele ist unklar, wie die Weihnachstage in diesem Jahr aussehen werden. Wenn alles anders ist, dann ist Solidarität gefragt.

09. Dezember 2020

» Deutsche Welle: Deadnaming ist "...eine massive Verletzung"

In Berichten über Schauspieler Elliot Page erwähnen Medien auch den alten Namen. Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* erklärt, warum das ein Problem ist.

» Horizont über "20 Minuten": Schutz vor verletzender Sprache

Beim Gratismedium "20 Minuten" hat sich ein "Social Responsibility Board" formiert. Das 17-köpfige Gremium unter Leitung von Zora Schaad will Richtlinien für eine "nicht-verletzende Publizistik" austüfteln und für deren Umsetzung sorgen.

» nd über Trans- und Homofeindlichkeit: Gefährliche Geschlechterrollen

Es sind vor allem Männer (91,5 Prozent!), die homo- oder transfeindliche Übergriffe begehen. Um diesen Hass zu bekämpfen, müssen wir auch über toxische Männlichkeit in Erziehung und Gesellschaft sprechen, findet Marie Frank.

08. Dezember 2020

» SRF: Der schwule Chopin geht um die Welt

Der polnische Komponist liebte Männer? Eine SRF-Recherche sorgt für Aufsehen und Aufregung rund um den Globus.

» WDR: Kreationismus im Unterricht – Freie evangelische Bekenntnisschulen in NRW

Freie evangelische Bekenntnisschulen dürfen im Unterricht von der Bibel erzählen, aber müssen sich an staatliche Vorgaben halten. Nach WDR-Recherchen brechen einige dabei das Schulgesetz.

» Tagesspiegel: Neuer Podcast geht Klischees in Boulevardmedien auf den Grund

Wie stellt der Boulevard berühmte Frauen und Minderheiten dar? Hadnet Tefai und Tarik Tesfu gehen solchen Fragen im neuen Podcast Tratsch und Tacheles nach.

» Nollendorfblog: Homophobie und Rassismus – Die ARD ist Dieter Nuhrs perfekte Bühne

Obwohl Dieter Nuhr seit mehreren Jahren mit guten Gründen massiver Kritik ausgesetzt ist, muss er sich in ARD-Talkshows hierzu nicht erklären, er wird mit den Argumenten dieser Kritik nicht konfrontiert. Stattdessen bestärken die Moderator*innen ihren ARD-Buddy darin, die Kritiker nicht ernst nehmen