Ausgewählter Artikel:

» (13.12.2020) 20 Minuten: "Das Outing bei meinen 'Jugo'-Eltern war ein Schock"

Pascal (27) wächst in einem homophoben Umfeld auf. Mit 19 Jahren outet er sich bei seinen Eltern aus Ex-Jugoslawien als schwul. Es kommt zum Drama.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

13. Dezember 2020

12. Dezember 2020

» Nollendorfblog: Das queere Glück der Digitalisierung. Und: Es lebe der Shitstorm!

Die Digitalisierung hat es möglich gemacht, dass niemand mehr alleine in einem Village ist. Vor allem aber, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Durch das Internet sind Kids heute nicht mehr abhängig sind von den Rollenbildern, die ihnen die Bildungssysteme und einige Massenmedien immer noch vorsetzen. Jeder weiß nicht nur, dass es andere gibt, die genau so denken und fühlen (und alleine das ist schon verdammt viel wert!), sondern auch, dass und wie es möglich ist, mit diesen anderen austauschen und verbünden zu können.

» Merkur über Cyberpunk 2077: Transphobie bei CD Projekt RED? Vorwürfe kochen erneut hoch

Bereits seit einigen Jahren wird CD Projekt RED immer wieder Transphobie vorgeworfen. Nach dem Release von Cyberpunk 2077 nun erneut inklusive Boykott-Aufruf.

» St .Galler Tagblatt über trans Menschen: Was bedeutet ein Outing für Betroffene und wie kann das Umfeld reagieren? Ein Spezialist gibt Rat

Aus Sicht eines Transmenschen ist ein Outing äusserst schwierig. Jedoch ist es auch für das Umfeld nicht ganz einfach. Ein Experte betont, wie wichtig die Zusammenarbeit ist.

» Blick: Schwinger Curdin Orlik für Outing als "Sport Champion" nominiert

Im Frühjahr outet sich der Eidgenosse Curdin Orlik als erster aktiver Schweizer Spitzensportler als schwul. Dafür könnte er am Sonntag mit dem "BLICK Sport Champion"-Preis ausgezeichnet werden.

» Tagesspiegel über Regenbogenflaggen bei der WM 2020: Katars Selbstinszenierung ist heuchlerisch

Dass Regenbogenflaggen in den Stadien "respektiert" werden sollen, ist nicht progressiv, sondern heuchlerisch. Ein Kommentar.

» taz über geschlechtsangleichende Medizin: Der Hürdenlauf

Wann zahlen die Krankenkassen für angleichende Behandlungen bei trans* Personen? Eine neue Anleitung sorgt für Kritik in der Community.

11. Dezember 2020

» oe24: US-Regierung erweitert Ausnahmen für religiöse Arbeitgeber

Neue Verordnung erkennt ausdrücklich an, dass religiöse Arbeitgeber "Personen einer bestimmten Religion" bei der Einstellung bevorzugen dürfen

» Weser-Kurier: Homophobie-Vorwürfe gegen Bremer Feuerwehr

Nach den Vorwürfen gegen die Bremer Feuerwehr Verbreitung von rechtsextremistischem Gedankengut, Rassismus, Sexismus, Homophobie haben weitere Hinweisgeber einen Teil davon bestätigt.

» ORF: Papst startet Hilfsaktion für Transsexuelle

Papst Franziskus hat erneut eine Hilfsaktion in die Wege geleitet, um transsexuelle Prostituierte in der Coronavirus-Krise zu unterstützen. Laut italienischen Medienberichten versorgte der Vatikan dieser Tage rund 30 Personen einer Trans-Community nahe Rom mit Coronavirus-Tests und Grippeimpfungen.

» taz über lesbenfeindliche Gewalt: Doppelt und dreifach unsichtbar

Berliner*innen berichten in einer Befragung von lesbenfeindlicher Gewalt und Übergriffen. Die wenigsten davon landen in der Statistik. S.a.: LGBTI-feindliche Hasskriminalität ist "gesellschaftlich breiter verankert" (08.12.2020)

» Stuttgarter Nachrichten: Stuttgarts Musicalfamilie trauert um Eric Lee Johnson

Beim deutschen Musicalboom war er ganz vorne mit dabei: Eric Lee Johnson, der 1994 zu Miss Saigon nach Stuttgart kam, ist mit 61 Jahren gestorben. Sein Lachen war ansteckend wie ein Lauffeuer, sagt Musicalstar Uwe Kröger unserer Redaktion.

» Ruhr Nachrichten: "Ich bin stolz" – Transmann Justin aus Selm zu Statement von Elliot Page

Das Statement von Elliot Page auf Instagram hat weltweit für Aufsehen gesorgt. Der Star aus dem Film „Juno“ hat sich als transsexuell geoutet. Ein Schritt, den Justin aus Selm schon vor einigen Jahren gegangen ist.

» Heute.at: "War Notwehr" – Blutiger Mordversuch an Transsexueller

Prozess um Mordversuch an Prostituierter in Wien: Ein psychiatrischer Sachverständiger sieht in dem 22-Jährigen einen potenziellen Serientäter.

» jetzt: Was lassen Hetero-Männer sein, um nicht für schwul gehalten zu werden?

Auf Reddit sammeln Männer Dinge, von denen ihnen gesagt wurde, das sei schwules Verhalten. Was an solchen Stereotypen so gefählich ist.

10. Dezember 2020

» Tagesspiegel über Netflix-Showunner Ryan Murphy: Der Mann, der Knaller jagt

US-Regisseur Ryan Murphy ist ein Berserker der Serienunterhaltung. Jetzt startet sein Feelgood-Musical The Prom über eine lesbische Schülerin bei Netflix.

» taz über Profisport und die LGBT+-Community: Bunter Kick

In der Premier League laufen Spieler diese Woche mit bunten Schnürsenkeln auf. Auch hierzulande gibt es Aktionen gegen die Diskriminierung.

» Michael Roth in der FR: Europa ist Vielfalt

Die EU-Staaten haben die Menschenrechte noch nicht ausreichend umgesetzt. Das muss sich ändern. Ein Gastbeitrag von Marija Pejcinovic Buric und Michael Roth.

» der Freitag interviewt transfeindliche Feministin Suzanne Moore: "Geschlecht ist real"

Streitbar war die Feministin Suzanne Moore oft. Nach einer Kolumne über Transgender kam es zum Eklat

» taz: "So wird Männlichkeit politisch"

Incels, Rechte, Islamisten: Susanne Kaiser über den Männlichkeitsdiskurs, sein Erstarken und seine Schnittstellen zur islamistischen Ideologie.