Ausgewählter Artikel:

» (16.12.2020) nd über queere Geflüchtete: Getrennt und alleingelassen

Probleme bei der Anerkennung von Namens- oder Personenstandsänderungen, Trennung vom Partner, mangelnde therapeutische Betreuung: Queere Geflüchtete haben es bei den Behörden nicht leicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Dezember 2020

» nd über queere Geflüchtete: Getrennt und alleingelassen

Probleme bei der Anerkennung von Namens- oder Personenstandsänderungen, Trennung vom Partner, mangelnde therapeutische Betreuung: Queere Geflüchtete haben es bei den Behörden nicht leicht.

» evangelisch.de: Queersensible Seelsorge

Existenzängste, Lebenskrisen und Sorgen aufgrund der Monatelangen Pandemiesituation sind bei vielen Menschen weltweit besorgniserregend angestiegen. Menschen aus Minderheitengruppen sind davon aber noch einmal in besonderer Härte betroffen.

» taz über Feminismen und Trans*rechte: Tage mit Gender

Gender Studies im Plural: die Woche ist gefüllt mit Events zu Misogynie und rechtem Terror, transnationalen Dialogen und den Unisex Hochschultagen.

» Abendzeitung: Schwulen-Lokal in München – Neuer Ochsengarten-Wirt ist eine Frau!

Friedl Steinhauser übergibt seinen Ochsengarten an Elke Seifert. Sie verspricht, das legendäre schwule Lokal in seinem Sinn weiterführen.

» NZZ: "Natürlich ist Polen nicht Tschetschenien" – Doch Schwule und Lesben haben das Gefühl, in den "LGBT-freien Zonen" keinen Platz zu haben

Der Kulturkampf zwischen Tradition und Moderne hat die konservative südpolnische Provinz erreicht. Aktivisten beider Seiten ringen um Sichtbarkeit im konservativen, sich aber rasch wandelnden Land.

Registrierung erforderlich

» Deutschlandfunk Kultur: Queerness im Pop – Eine demonstrative Selbstverständlichkeit

International betrachtet wird Popmusik queerer: Immer mehr Künstler und Künstlerinnen verhandeln ihre sexuelle Identität als Selbstverständlichkeit. Der Außenseiterposition sind queere Musikschaffende aber noch nicht komplett entwachsen.

» nd kommentiert: Kernfamilie zuerst

Die Kontaktbeschränkungen sollten keinen Lebensentwurf privilegieren, finden Vanessa Fischer und Ulrike Wagener.

» FAZ über Gendern in der Sprache: Ist das noch gerecht?

Über das Binnen-I und Gendersternchen lässt sich trefflich streiten. Kann die abwechselnde Benutzung von generischem Maskulinum und Femininum die Lösung bieten? Eine Glosse.

15. Dezember 2020

» Deutschlandfunk Kultur über Journalismus und verletzungsfreie Sprache: Ein Graben geht durch die Redaktionen

Ist es transfeindlich, Elliot Pages alten weiblichen Vornamen zu erwähnen? Nicht nur im Internet wird über solche Fragen gestritten, sondern auch in den Redaktionen. Dabei tun sich Generationsgräben auf, meint die Journalistin Simone Schmollack.

» jetzt: "Transfeindlichkeit ist tief in unserer Gesellschaft verankert"

Trans Menschen erzählen von Transfeindlichkeit, Anfeindungen, Druck und Gewalt

» tagesschau.de über LGBTQ in Ungarn: "Wir wollen sichtbar sein"

Ungarns Parlament stimmt heute über eine Verfassungsreform ab, nach der nur noch Hetero-Paare als Eltern anerkannt werden sollen. Das stößt nicht nur bei Regenbogenfamilien im Land auf Unmut.

» taz über Coronaregeln für Weihnachten: Unnötig kompliziert

Wie viele Menschen Weihnachten zusammen feiern dürfen, regelt die Coronaverordnung. Aber die ist so verwirrend, dass sie kaum jemand versteht.

» Bravo über Ex-BTN-Star: Rollen-Absage wegen sexueller Orientierung

Bei einem Casting, bekam Ex-"Berlin – Tag und Nacht"-Star Leroy Leone eine Absage. Doch nicht seine schauspielerische Leistung, sondern seine sexuelle Orientierung war der Grund.

» Novastan: Homophobe an der Macht – über die Situation von LGBT*IQ in Usbekistan

Zum internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember haben gleich mehrere Menschenrechts-NGOs die usbekische Führung dazu aufgerufen, homosexuelle Beziehungen zu entkriminalisieren

14. Dezember 2020

» Tagesspiegel: Unsere Geschenketipps für die LGBTI-Community

Noch nichts zu Weihnachten besorgt? Das Queerspiegel-Team gibt Tipps für Geschenke, die alle unterm Regenbogen erfreuen.

» MDR: Ross Antony und sein Paul feiern zweimal im Jahr Hochzeitstag

Gerade wurde verkündet, dass Ross Antony & sein Mann Paul Reeves seit drei Jahren verheiratet sind, da heißt es, dass sie sich vor 14 Jahren das Ja-Wort gaben. Was stimmt? Die Antwort lautet: Beides.

» 54books: Offenes Selbstbild, verkrustete Strukturen [Queering Literaturbetrieb]

In den letzten Jahren ist ein Trend queerer Literatur auszumachen, in Übersetzung feiern Autor*innen wie Ocean Vuong, Maggie Nelson oder Edouard Louis große Erfolge. Dennoch haben queere Autor*innen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, aber auch im Literaturbetrieb, immer noch zu wenig Präsenz und Mitspracherecht. Diskriminierung, Sexismus, LGBTIQ+-Feindlichkeiten und Ignoranz gehören leider weiterhin zum Alltag.

» Tagesspiegel über Carina Klugbauer vom Schwulen Museum: "Mein ursprünglicher Antrieb war Wut"

Carina Klugbauer ist Kuratorin, Ausstellungsleiterin und Managerin am Schwulen Museum Berlin. Damit will sie zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen.

Kostenloses Probeabo nötig

» Nollendorfblog: Queere Weihnachten – Wer unsere Familie ist, bestimmen wir selbst!

Für queere Menschen ist es eine Zumutung, dass Kanzlerin und Ministerpräsident*innen als die vier Kontaktpersonen über Weihnachten nur Personen erlauben, die sich aus dem "engsten Familienkreis" rekrutieren.

13. Dezember 2020

» Deutschlandfunk Kultur über Taylor Macs "Holiday Sauce... Pandemic!": Die etwas andere Weihnachtsshow

Der Dragstar Taylor Mac ist der erste US-Amerikaner, der den renommierten International Ibsen Award erhält. Bei den Berliner Festspielen präsentiert er nun seine Vorstellung von Weihnachten. Schräg und schön, findet unser Kritiker.