» (17.12.2020) NDR: Tabea Kemme über Homophobie im Fußball – Liebe verleiht Flügel

Tabea Kemme zog einst von Stade in die Welt, um ihr Glück im Fußball zu finden. Es begegnete ihr auch in der Liebe – mit einer Frau. Homophobie kennt sie aus eigenem Erleben nicht, erzählt sie im NDR 2-Bundesligashow-Podcast.

17. Dezember 2020

» taz über die Rückkehr des Vokuhilas: Irritierend und trotzdem da

2020 wird das Versprechen, das im Vokuhila steckt, endlich eingelöst: seine Wandlungsfähigkeit besonders für nicht-binäre und androgyne Personen.

» rbb24 interviewt LSVD: "Es wurde schon lange gefordert, dass der DFB aktiv wird"

Zu Beginn des nächsten Jahres richtet der Deutsche Fußball-Bund eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Der Berliner Christian Rudolph wird erster Ansprechpartner sein. Im Interview erklärt er, was mit der Stelle erreicht werden soll. S.a.: DFB und LSVD schaffen Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball (16.12.2020)

» Donaukurier über jungen trans Mann: "Steht zu eurer Geschichte, auch wenn ihr nicht dem Bild des vermeintlich Normalen entsprecht"

Tanzen, Singen und Fotos in coolen Posen – auf den ersten Blick ein typisches Social-Media-Profil eines Anfang 20-Jährigen, der unbeschwert das Leben genießt. Hinter Milan Planks Tiktok-Seite verbirgt sich aber mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. @milan_ftw handelt von der Suche nach sich selbst und dem Kampf gegen Vorurteile.

» Spiegel über Fußball und Homophobie: "Und dann geht alles wieder von vorne los"

In der ARD wird über Fußball und Homophobie diskutiert, und die Sendung zeigt vor allem eines: wie weit der Weg im deutschen Fußball bei diesem Thema noch ist. Der Verband gelobt Besserung – wieder einmal.

» jetzt: Dieses Fotoprojekt hinterfragt klassische Konzepte von Männlichkeit

Lisa Strautmanns Projekt The Next Genderation hinterfragt klassische Konzepte von Männlichkeit.

» Spiegel kommentiert: Wer gehört zur heiligen Familie?

Für Weihnachten lassen Bund und Länder eine Ausnahme gelten: Sie erlauben Feiern im "engsten Familienkreis". Und fördern damit ein überkommenes Verständnis von Verwandtschaft.

» Süddeutsche.de über Cancel Culture: Twitterschlachten

Der britische Verlag Little, Brown and Company cancelt ein Buch über Cancel Culture von Julie Burchill.

» 20 Minuten interviewt trans Frau und Gewaltopfer: "Ich denke täglich daran, wie mein Vater mir mit dem Messer in den Hals schnitt"

Cataleyas Vater schnitt ihr vergangenes Jahr mit einem Messer in die Kehle. Am Donnerstag muss er sich wegen versuchten Mordes vor dem Regionalgericht in Burgdorf verantworten.

» TAG24 über Miss Germany: Transgender-Kandidatin Josimelonie hat "viele Tränen vergossen"

Miss-Germany-Wahl: Transgender-Kandidatin Josimelonie ist am heutigen Mittwoch aus dem Wettbewerb ausgeschieden und deshalb unglaublich traurig.

16. Dezember 2020

» nd über queere Geflüchtete: Getrennt und alleingelassen

Probleme bei der Anerkennung von Namens- oder Personenstandsänderungen, Trennung vom Partner, mangelnde therapeutische Betreuung: Queere Geflüchtete haben es bei den Behörden nicht leicht.

» evangelisch.de: Queersensible Seelsorge

Existenzängste, Lebenskrisen und Sorgen aufgrund der Monatelangen Pandemiesituation sind bei vielen Menschen weltweit besorgniserregend angestiegen. Menschen aus Minderheitengruppen sind davon aber noch einmal in besonderer Härte betroffen.

» taz über Feminismen und Trans*rechte: Tage mit Gender

Gender Studies im Plural: die Woche ist gefüllt mit Events zu Misogynie und rechtem Terror, transnationalen Dialogen und den Unisex Hochschultagen.

» Abendzeitung: Schwulen-Lokal in München – Neuer Ochsengarten-Wirt ist eine Frau!

Friedl Steinhauser übergibt seinen Ochsengarten an Elke Seifert. Sie verspricht, das legendäre schwule Lokal in seinem Sinn weiterführen.

» NZZ: "Natürlich ist Polen nicht Tschetschenien" – Doch Schwule und Lesben haben das Gefühl, in den "LGBT-freien Zonen" keinen Platz zu haben

Der Kulturkampf zwischen Tradition und Moderne hat die konservative südpolnische Provinz erreicht. Aktivisten beider Seiten ringen um Sichtbarkeit im konservativen, sich aber rasch wandelnden Land.

» Deutschlandfunk Kultur: Queerness im Pop – Eine demonstrative Selbstverständlichkeit

International betrachtet wird Popmusik queerer: Immer mehr Künstler und Künstlerinnen verhandeln ihre sexuelle Identität als Selbstverständlichkeit. Der Außenseiterposition sind queere Musikschaffende aber noch nicht komplett entwachsen.

» nd kommentiert: Kernfamilie zuerst

Die Kontaktbeschränkungen sollten keinen Lebensentwurf privilegieren, finden Vanessa Fischer und Ulrike Wagener.

» FAZ über Gendern in der Sprache: Ist das noch gerecht?

Über das Binnen-I und Gendersternchen lässt sich trefflich streiten. Kann die abwechselnde Benutzung von generischem Maskulinum und Femininum die Lösung bieten? Eine Glosse.

15. Dezember 2020

» Deutschlandfunk Kultur über Journalismus und verletzungsfreie Sprache: Ein Graben geht durch die Redaktionen

Ist es transfeindlich, Elliot Pages alten weiblichen Vornamen zu erwähnen? Nicht nur im Internet wird über solche Fragen gestritten, sondern auch in den Redaktionen. Dabei tun sich Generationsgräben auf, meint die Journalistin Simone Schmollack.

» jetzt: "Transfeindlichkeit ist tief in unserer Gesellschaft verankert"

Trans Menschen erzählen von Transfeindlichkeit, Anfeindungen, Druck und Gewalt