Ausgewählter Artikel:

» (19.12.2020) FR über schwulen Volleyballer Facundo Imhoff: Gegen das Schweigen

Der für die United Volleys spielende Facundo Imhoff hat sich geoutet und kämpft seitdem darum, Dinge auch für andere zu ändern. S.a.: Schwuler Argentinier wechselt zu Frankfurter Volleyball-Team (11.12.2020)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Dezember 2020

» Deutsche Welle: Harte Gefängnisstrafen für iranische Aktivistinnen

Die Frauenaktivistin und Soziologin Najmeh Vahedi und die Anwältin Hoda Amid wurden vergangene Woche zu acht beziehungsweise sieben Jahren Haft verurteilt. Beiden Frauen wurde die Gefährdung der nationalen Sicherheit durch "Kooperation mit der feindlichen US-Regierung" und "Normalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen" vorgeworfen.

» Donaukurier: "Es ist eine Befreiung, sich zu outen"

Es ist noch immer ein Tabu-Thema: Homosexuelle Fußballer. Offen spricht in dieser Sportart kaum jemand darüber – ganz egal, ob Profibereich oder untere Amateurklasse. Anton S. aus der Kreisliga Neumarkt/Jura Ost hat diesen Schritt dennoch gewagt.

» 20 Minuten: "Lars, wer ist bei euch der Mann in der Beziehung?"

Lars sei eine Mimose, findet eine Leserin, sonst würde er auf Schwulen-Sprüche und Klischees viel cooler reagieren. Ok, Deal, heute probiert er es.

» hessenschau: Mehr Toleranz für Papa, Papi und die Kinder

Was ist Familie? Mutter, Vater, Kind(er)? Diversität bei Familien ist für viele Menschen immer noch neu. Über seine Erfahrungen als schwuler Vater zweier Pflegekinder spricht hier der Blogger Kevin Silvergieter.

18. Dezember 2020

» nd über Gender Studies: Legitime Wissenschaft

Meinungsmache, Gehirnwäsche und Ideologie, aber keine Wissenschaft: Diese Vorwürfe muss sich die Geschlechterforschung seit vielen Jahren anhören. Am Ende ließe sich den Gender Studies aber höchstens eines unterstellen, findet Birthe Berghöfer.

» 20 Minuten: "Vielleicht bist du ja lesbisch?"

Sandra* (21) war noch nie verliebt und fragt sich, was mit ihr los ist. Die 20-Minuten-Community weiss Rat.

» rbb-Film über trans Jungen: Ich bin Milan

Sie wollte ein Mädchen und bekam ein Mädchen. Doch Sabrinas Kind zerreißt schon mit fünf Jahren Kleider, zieht Haarspangen wieder raus, trägt irgendwann nur noch Jungs-Klamotten. Milan weiß früh: Ich bin ein Junge!

» Noizz: Kurze Haare, weite Hoodies, immer Sneaker – Durch Streetwear werde ich als Tomboy endlich akzeptiert

Kurzhaar-Frisur, Graphic-Tees und Bäume hochklettern: Hätte ich mich damals als siebenjähriger Tomboy in drei Stichpunkten beschreiben müssen, wären es diese. Seitdem hat sich scheinbar nicht viel getan: Meine Haare sind etwas länger, Graphic-Tees trage ich immer noch – und Bäume hochklettern ist halt ziemlich cool. Zwischenzeitlich hatte ich all das aber aufgegeben: Weil ich es satthatte, als Frau, die Tomboy ist, aus der Norm zu fallen. Durch Streetwear habe ich zu meinen Tomboy-Wurzeln zurückgefunden, sie endlich akzeptiert. Von Kindheit bis Anfang zwanzig: eine modische Selbstfindung.

» Deutschlandfunk Nova: Lackierte Fingernägel hinterfragen Männlichkeitsbilder

US-Rapper Lil Yachty bringt eine Kollektion für Nagellack auf den Markt und löst damit eine Diskussion über Männlichkeitsbilder aus.

» Express über lesbisches Nackt-Model: Nikole war früher Pastorin – heute zieht sie sich nackt aus

Wenn Nikole Mitchell heute in den Spiegel sieht, dann – so sagt sie – sieht sie eine Frau, die endlich so sein kann, wie sie will. Frech, extrovertiert und ziemlich sexy.

» Zeit Online über lesbisches Paar: "Ohne Nebenjob wäre ich zu 100 Prozent von ihrem Geld abhängig"

Sharon verdient 3.500 Euro netto im Monat, Jule nur 400. Gerade erwarten die beiden ihr erstes Kind. Was macht das finanzielle Ungleichgewicht mit ihrer Beziehung?

» Süddeutsche.de zur "Sportschau" über Homophobie im Fußball: Zu spät geoutet

Die "Sportschau" versenkt eine fabelhafte Diskussion leider um Mitternacht.

» Spiegel: Lesbische Beziehungen im KZ – Zu intim für die Forschung?

Die SS-Aufseherin verliebte sich ? für die junge Jüdin ging es ums Überleben. 75 Jahre später beschäftigt der Fall einer Holocaustüberlebenden die Justiz: Die Tochter sieht das Andenken ihrer Mutter in Gefahr.

» watson: Schwanger als Transgender-Person – Danny zeigt die Geburt seines Babys und wird gefeiert

Auf den ersten Blick mag das Bild ungewohnt aussehen: die 38-jährige Transgender-Person Danny Wakefield mit seinem Babybauch. Und genau weil es ungewöhnlich aussieht, wollte der US-Amerikaner seine Schwangerschaft auf seinen Social-Media-Kanälen teilen.

» Badische Zeitung: Hört zu, ich oute mich!

Seine Homosexualität oder sein Trans-Sein öffentlich zu machen, kann schwierig sein / Vier queere Personen erzählen.

17. Dezember 2020

» Tagesspiegel über HIV in der ukrainischen LGBT-Community: Ohne Angst zum Arzt

In der Ukraine verschärft Corona die Situation queerer Menschen mit HIV. Doch die halten mit Aufklärungsarbeit und Beratungsprogrammen dagegen.

» taz über die Rückkehr des Vokuhilas: Irritierend und trotzdem da

2020 wird das Versprechen, das im Vokuhila steckt, endlich eingelöst: seine Wandlungsfähigkeit besonders für nicht-binäre und androgyne Personen.

» NDR: Tabea Kemme über Homophobie im Fußball – Liebe verleiht Flügel

Tabea Kemme zog einst von Stade in die Welt, um ihr Glück im Fußball zu finden. Es begegnete ihr auch in der Liebe – mit einer Frau. Homophobie kennt sie aus eigenem Erleben nicht, erzählt sie im NDR 2-Bundesligashow-Podcast.

» rbb24 interviewt LSVD: "Es wurde schon lange gefordert, dass der DFB aktiv wird"

Zu Beginn des nächsten Jahres richtet der Deutsche Fußball-Bund eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ein. Der Berliner Christian Rudolph wird erster Ansprechpartner sein. Im Interview erklärt er, was mit der Stelle erreicht werden soll. S.a.: DFB und LSVD schaffen Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball (16.12.2020)