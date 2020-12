Ausgewählter Artikel:

» (22.12.2020) Augsburger Allgemeine über Krimi "Böses Blut": Joanne K. Rowling und der böse Mann im pinken Mantel

Wegen ihres Krimis Böses Blut wurde J.K. Rowling auf Twitter per Hashtag für tot erklärt. Nun ist der Roman auf Deutsch erschienen. Ist das Buch ein Skandal?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Dezember 2020

» watson: Trotz "Prince Charming" und "Take me out" – Gay-Offensive der TV-Sender birgt auch Schwächen

Die TV-Sender setzen immer mehr auf diverse Formate wie "Prince Charming". Von "einer selbstverständlichen Darstellung der LGBT-Community" sei man aber noch weit entfernt, sagt der Lesben- und Schwulenverband.

» MEEDIA: SWR gibt sich Regeln für Gender-Sprache

Der Südwestrundfunk will sich stärker um eine geschlechtergerechte Sprache bemühen, aber den sogenannten Genderstern nur in Ausnahmefällen zulassen.

» Augsburger Allgemeine über Krimi "Böses Blut": Joanne K. Rowling und der böse Mann im pinken Mantel

Wegen ihres Krimis Böses Blut wurde J.K. Rowling auf Twitter per Hashtag für tot erklärt. Nun ist der Roman auf Deutsch erschienen. Ist das Buch ein Skandal?

» stern über David Furnish: Politisches Statement zum Hochzeitstag

Zum Hochzeitstag postet der Ehemann von Elton John ein politisches Statement, da Homosexualität in vielen Ländern noch immer verboten ist.

21. Dezember 2020

» Berliner Zeitung: Ingenieur mit High Heels und Rock wirbt für mehr Offenheit

Männersachen: Mark Bryan liebt hohe Absätze und seine Freiheit. Und Elliot Page meldet sich nach Transgender-Outing zurück.

» TAG24: Lesbische Frauen, aufgepasst! Dieses sexy Model sucht Euch auf Tinder

Lesbische und bisexuelle Frauen könnten auf Tinder ein Match mit Anastasiya Avilova (32) haben. Das bisexuelle Model ist dort angemeldet und auf der Suche.

» n-tv über Mobbing zu Schulzeiten: Jochen Schropp als "ekelhaft" beschimpft

Vor zwei Jahren outet sich Moderator Jochen Schropp als homosexuell. Dass es so lange gedauert hat, ist auch dem Umstand zu schulden, dass er als Teenager immer wieder wegen seiner sexuellen Orientierung gemobbt wurde. Darüber spricht er jetzt in einem Interview.

20. Dezember 2020

» derStandard.at: Online-Dating – Wie Bisexuelle unsichtbar gemacht werden

Menschen mit bisexueller Orientierung haben mit zahlreichen Vorurteilen zu kämpfen. Auch auf Dating-Portalen werden sie ausgegrenzt

» taz zum Adoptionsrecht für lesbische Paare: Ganz kleiner Fortschritt

Lesbische Mütter sind noch immer zur Stiefkindadoption gezwungen. Wenigstens sollen sie jetzt nicht mehr zu einer Zwangsberatung verpflichtet werden.

» Nau: Wie die "Ehe für alle" Schweizer Christen spaltet

Die Ehe für alle spaltet Schweizer Christen auch unter den Katholiken ist man sich uneins. Zwei Theologinnen über Moralvorstellungen und Sexualität.

» NZZ am Sonntag: Wieso man Schwulität sagen darf

In drückender Hitze, in schwüler Luft fühlen wir uns unwohl, manchmal sogar beklommen. In der Studentensprache des 18. Jahrhunderts kam deshalb die scherzhaft gelehrte Wortbildung "Schwulitäten" in Gebrauch.

» RND über Leihmutterschaft: Der turbulente Weg zweier Väter zum gemeinsamen Kind

Marcel Kahl wünschte sich immer leibliche Kinder. Er und sein Mann Christian entschieden sich deshalb für eine Leihmutter aus Russland. Hier erzählt er seine Geschichte über den turbulenten Weg zum eigenen Kind.

» Heilbronner Stimme: Ein Verein für nicht-heterosexuelle und queere Menschen

Abseitz in Stuttgart ist ein Verein für die LGBTQ-Community. Nicht-heterosexuelle und queere Menschen fühlen sich in dem Sportverein wohl. Auch Heilbronner suchen dieses Angebot.

19. Dezember 2020

» NDR: Joanne K. Rowling und die Debatte um Transsexualität

Ihr neues Buch wird von der Frage begleitet, ob es dieTransphobie widerspiegelt, die der Autorin nachgesagt wird.

» Kurier: Wien bekommt ein queeres Jugendzentrum

SPÖ und Neos einigten sich auf Treffpunkt für homo- und transsexuelle Jugendliche. Kritik kommt von der FPÖ.

» Noizz über queere Repräsentation im Film: Warum Lesben mehr kämpfen müssen als Schwule

Überall auf der Welt wird für die Rechte LGBTQI*-Menschen gekämpft – doch selbst unter all diesen Menschen, die in einer überwiegend cis-heteronormativen Welt leben, gibt es Diskrepanzen. Leiden lesbische Frauen mehr als schwule Männer?

» Deutsche Welle: Harte Gefängnisstrafen für iranische Aktivistinnen

Die Frauenaktivistin und Soziologin Najmeh Vahedi und die Anwältin Hoda Amid wurden vergangene Woche zu acht beziehungsweise sieben Jahren Haft verurteilt. Beiden Frauen wurde die Gefährdung der nationalen Sicherheit durch "Kooperation mit der feindlichen US-Regierung" und "Normalisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen" vorgeworfen.

» Donaukurier: "Es ist eine Befreiung, sich zu outen"

Es ist noch immer ein Tabu-Thema: Homosexuelle Fußballer. Offen spricht in dieser Sportart kaum jemand darüber – ganz egal, ob Profibereich oder untere Amateurklasse. Anton S. aus der Kreisliga Neumarkt/Jura Ost hat diesen Schritt dennoch gewagt.

» 20 Minuten: "Lars, wer ist bei euch der Mann in der Beziehung?"

Lars sei eine Mimose, findet eine Leserin, sonst würde er auf Schwulen-Sprüche und Klischees viel cooler reagieren. Ok, Deal, heute probiert er es.

» hessenschau: Mehr Toleranz für Papa, Papi und die Kinder

Was ist Familie? Mutter, Vater, Kind(er)? Diversität bei Familien ist für viele Menschen immer noch neu. Über seine Erfahrungen als schwuler Vater zweier Pflegekinder spricht hier der Blogger Kevin Silvergieter.