Ausgewählter Artikel:

» (25.12.2020) Moderator Tarik Tesfu im NOIZZ-Interview über Tratsch, Genderklischees und Billy Porter

Im Interview spricht NOIZZ mit Moderator Tarik Tesfu über überholte Geschlechternormen, Tokenism in der deutschen Medienbranche und seinen Podcast "Tratsch & Tacheles ? mit Tesfai und Tesfu".

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Dezember 2020

» Limmattaler Zeitung: Transfrau stürzt aus Fenster – Kollegen eilen nicht zur Hilfe, sondern flüchten in die Innenstadt

Im Sommer 2019 ist eine Transfrau aus einem Fenster gestürzt. Nun ging es vor dem Bezirksgericht Zürich um unterlassene Nothilfe.

» TAG24: GNTM-Lucy kurz vor zweiter Geschlechts-OP – Das belastet sie aktuell

Lucy Hellenbrecht hat im Januar ihre zweite Geschlechts-OP. Doch etwas belastet die ehemalige GNTM-Kandidatin.

» SRF: Oh du fröhliches, oh du queeres Weihnachtsmusical

Weihnachten ist dieses Jahr anders. Auch in der queeren Community wird das Fest stiller ausfallen als sonst. Was tun?

» Spiegel über LGBTI in Ungarn: Flucht nach Berlin

Premier Viktor Orbán hetzt gegen Schwule, Lesben und andere, die nicht dem konservativen Familienideal nacheifern die Mathematikerin und Softwareentwicklerin Ivett Ördög ist deshalb geflüchtet.

24. Dezember 2020

» Nollendorfblog: Ungeoutete Weihnachten – Du bist nicht allein!

Das Doofe am Coming-out und dem Nicht-geoutet-Sein ist, dass man die Entscheidungen alleine treffen muss. Das Gute aber ist, dass man dabei nicht alleine ist. Menschen auf der ganzen Welt geht es gerade so. Und Millionen von Menschen, denen es einmal so ging, sind dir gerade ganz nah.

» Jungle World über Hannah Gadsby: Nadelstiche gegen das Patriarchat

Constanze Stutz: Mit Hannah Gadsby die Produktionsbedingungen von Comedy im Patriarchat offenlegen

» Trierischer Volksfreund über queere Menschen und Weihnachten: Das Fest der Liebe – egal für wen!

Es dürfte nicht notwendig sein, diesen Kommentar zu schreiben. Aber das ist es. Denn wie auch im restlichen Jahr müssen sich gleichgeschlechtlich liebende Menschen teilweise verstellen. Damit muss endlich Schluss sein.

» Münchner Stadtbibliothek über Museumsgründerin Charlotte von Mahlsdorf: "Moder ist für mich, was für andere Chanel No. 5 ist"

Charlotte von Mahlsdorf erkämpfte sich Freiheiten innerhalb der von der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts auferlegten Geschlechterrollen.

» der zaunfink: Christliche Familienbilder und das kürzeste Weihnachtsmärchen der Welt

fink hat aus Anlass der aktuellen Corona-Regelungen für die Festtage über christliche Familienbilder nachgedacht. Dabei sind ein paar verstörende Erinnerungen aus seiner Kindheit wieder aufgetaucht.

23. Dezember 2020

» Zeit Online über queeres Versteckspiel zu Weihnachten: "Ich tue lieber so, als wäre ich aus ihrer Perspektive 'normal'"

Jan lässt sein queeres Ich über Weihnachten in Berlin zurück, Leo hat Angst davor, seiner Oma zu erzählen, dass er keine Frau ist. Wie feiert man Weihnachten ungeoutet?

» Tagesspiegel über eine queere Liebe in Coronazeiten: Weihnachten mit Wikinger

Sich zu Weihnachten in der Heimat mit alten Schulfreunden treffen? Das fällt aus. Dennoch soll es für Simon ein besonderes Fest werden. Eine Kurzgeschichte.

» OnlineMarketing.de: Authentische Darstellung der LGBTQ+ Community – Getty Images und GLAAD erklären, wie es geht

Die LGBTQ+ Community und insbesondere transgender Personen werden oftmals gar nicht oder nur stereotypisch visuell repräsentiert – dabei ist authentische Darstellung enorm wichtig, auch für das Marketing. Wir haben mit Getty Images und GLAAD über das Thema gesprochen.

» Zeit Online über Jungfrau Maria: Die queere Ikone der Christenheit

Maria ist die weibliche Autoritätsfigur der christlichen Kultur, doch das Patriarchat reduziert sie nur zu gern auf die brave Lebensspenderin. Das war auch mal anders.

22. Dezember 2020

» Y-Kollektiv – Der Podcast: Ist Gott hetero? Auf der Suche nach den neuen Homo-Heilern – Betroffene berichten

Homosexualität ist eine Sünde, die ausgetrieben werden muss – diesen Quatsch glauben einige Menschen tatsächlich. Zwischen christlichen Influencern und einem, der von "Dämonen besessen war, sucht Y-Kollektiv-Reporter Justus Wilhelm nach dem Sinn der verbotenen Konversionstherapien der Freikirchler.

» Tagesspiegel interviewt Brix Schaumburg: "Niemand sollte sich vor einem Coming-out fürchten müssen"

Brix Schaumburg ist der erste deutsche trans Schauspieler, der sich geoutet hat. Ein Gespräch über Rollen, Chancen und das Coming-out von Elliot Page.

» Übermedien: Die Sehnsucht des Blattmachers nach Erste-Welt-Problemen

Wie soll man in Zeiten der Pandemie eine Lifestyle-Zeitschrift machen? Die Kulturtechnik "Fotoshooting" ist implodiert, zu promoten gibt es gerade auch fast nichts. Doch wichtigste Frage lautet: Welches Lebensgefühl wünschen sich die Menschen in ein paar Monaten?

» watson: Trotz "Prince Charming" und "Take me out" – Gay-Offensive der TV-Sender birgt auch Schwächen

Die TV-Sender setzen immer mehr auf diverse Formate wie "Prince Charming". Von "einer selbstverständlichen Darstellung der LGBT-Community" sei man aber noch weit entfernt, sagt der Lesben- und Schwulenverband.

» MEEDIA: SWR gibt sich Regeln für Gender-Sprache

Der Südwestrundfunk will sich stärker um eine geschlechtergerechte Sprache bemühen, aber den sogenannten Genderstern nur in Ausnahmefällen zulassen.

» Augsburger Allgemeine über Krimi "Böses Blut": Joanne K. Rowling und der böse Mann im pinken Mantel

Wegen ihres Krimis Böses Blut wurde J.K. Rowling auf Twitter per Hashtag für tot erklärt. Nun ist der Roman auf Deutsch erschienen. Ist das Buch ein Skandal?