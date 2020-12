Ausgewählter Artikel:

» (27.12.2020) FAZ über queere Frankfurter Initiative: Ein Grundgesetz für alle?

Eine Frankfurter Initiative fordert die Aufnahme der sexuellen und geschlechtlichen Identität ins Grundgesetz. Nicht jeder hält das für erforderlich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Dezember 2020

» Blick: Warum outet sich kein schwuler Fussballer?

Promi-Frauen fragen den Nati-Coach! Tennis-Spielerin Belinda Bencic, Society-Lady Irina Beller, Nationalrätin Tamara Funiciello und Co stellen ihre ganz persönliche Frage an Vladimir Petkovic (57). Es geht um schwule Fussballer, Rituale und das Geheimnis seiner Ehe.

» SZ Magazin interviewt Luise F. Pusch: "Unsere Grammatik widerspricht dem Grundgesetz"

Für die Linguistin Luise F. Pusch ist das Deutsche eine Männersprache. Ein Gespräch über gewonnene Kämpfe und ihre verlorene Karriere, über ihr beschwerliches Coming-out und die Liebe ihres Lebens.

» taz interviewt Ex-LSVD-Landeschef Jörg Steinert: "Eigentlich bin ich immer Lobbyist"

Nach über 14 Jahren beim Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg geht Jörg Steinert jetzt andere Wege. Er hat das Pilgern für sich entdeckt.

» Tagesspiegel: Die Fürsorglichkeit der Wahlfamilie

Die Belange queerer Menschen wurden in der Pandemie oft übersehen. Dadurch wuchs die Bedeutung alternativer Netzwerke.

26. Dezember 2020

» Schweizer Illustrierte über Leihmutterschaft: Doppeltes Glück für die schwulen Papas

Einst konnten sie von eigenen Kindern nur träumen. Nun haben Raphael und Ciccio nach Tochter Gaia noch Zwillinge bekommen. Ihr Alltag zwischen Vorurteil und Liebe.

25. Dezember 2020

» Limmattaler Zeitung: Transfrau stürzt aus Fenster – Kollegen eilen nicht zur Hilfe, sondern flüchten in die Innenstadt

Im Sommer 2019 ist eine Transfrau aus einem Fenster gestürzt. Nun ging es vor dem Bezirksgericht Zürich um unterlassene Nothilfe.

» TAG24: GNTM-Lucy kurz vor zweiter Geschlechts-OP – Das belastet sie aktuell

Lucy Hellenbrecht hat im Januar ihre zweite Geschlechts-OP. Doch etwas belastet die ehemalige GNTM-Kandidatin.

» SRF: Oh du fröhliches, oh du queeres Weihnachtsmusical

Weihnachten ist dieses Jahr anders. Auch in der queeren Community wird das Fest stiller ausfallen als sonst. Was tun?

» Moderator Tarik Tesfu im NOIZZ-Interview über Tratsch, Genderklischees und Billy Porter

Im Interview spricht NOIZZ mit Moderator Tarik Tesfu über überholte Geschlechternormen, Tokenism in der deutschen Medienbranche und seinen Podcast "Tratsch & Tacheles ? mit Tesfai und Tesfu".

» Spiegel über LGBTI in Ungarn: Flucht nach Berlin

Premier Viktor Orbán hetzt gegen Schwule, Lesben und andere, die nicht dem konservativen Familienideal nacheifern die Mathematikerin und Softwareentwicklerin Ivett Ördög ist deshalb geflüchtet.

24. Dezember 2020

» Nollendorfblog: Ungeoutete Weihnachten – Du bist nicht allein!

Das Doofe am Coming-out und dem Nicht-geoutet-Sein ist, dass man die Entscheidungen alleine treffen muss. Das Gute aber ist, dass man dabei nicht alleine ist. Menschen auf der ganzen Welt geht es gerade so. Und Millionen von Menschen, denen es einmal so ging, sind dir gerade ganz nah.

» Jungle World über Hannah Gadsby: Nadelstiche gegen das Patriarchat

Constanze Stutz: Mit Hannah Gadsby die Produktionsbedingungen von Comedy im Patriarchat offenlegen

» Trierischer Volksfreund über queere Menschen und Weihnachten: Das Fest der Liebe – egal für wen!

Es dürfte nicht notwendig sein, diesen Kommentar zu schreiben. Aber das ist es. Denn wie auch im restlichen Jahr müssen sich gleichgeschlechtlich liebende Menschen teilweise verstellen. Damit muss endlich Schluss sein.

» Münchner Stadtbibliothek über Museumsgründerin Charlotte von Mahlsdorf: "Moder ist für mich, was für andere Chanel No. 5 ist"

Charlotte von Mahlsdorf erkämpfte sich Freiheiten innerhalb der von der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts auferlegten Geschlechterrollen.

» der zaunfink: Christliche Familienbilder und das kürzeste Weihnachtsmärchen der Welt

fink hat aus Anlass der aktuellen Corona-Regelungen für die Festtage über christliche Familienbilder nachgedacht. Dabei sind ein paar verstörende Erinnerungen aus seiner Kindheit wieder aufgetaucht.

23. Dezember 2020

» Zeit Online über queeres Versteckspiel zu Weihnachten: "Ich tue lieber so, als wäre ich aus ihrer Perspektive 'normal'"

Jan lässt sein queeres Ich über Weihnachten in Berlin zurück, Leo hat Angst davor, seiner Oma zu erzählen, dass er keine Frau ist. Wie feiert man Weihnachten ungeoutet?

» Tagesspiegel über eine queere Liebe in Coronazeiten: Weihnachten mit Wikinger

Sich zu Weihnachten in der Heimat mit alten Schulfreunden treffen? Das fällt aus. Dennoch soll es für Simon ein besonderes Fest werden. Eine Kurzgeschichte.

» OnlineMarketing.de: Authentische Darstellung der LGBTQ+ Community – Getty Images und GLAAD erklären, wie es geht

Die LGBTQ+ Community und insbesondere transgender Personen werden oftmals gar nicht oder nur stereotypisch visuell repräsentiert – dabei ist authentische Darstellung enorm wichtig, auch für das Marketing. Wir haben mit Getty Images und GLAAD über das Thema gesprochen.

» Zeit Online über Jungfrau Maria: Die queere Ikone der Christenheit

Maria ist die weibliche Autoritätsfigur der christlichen Kultur, doch das Patriarchat reduziert sie nur zu gern auf die brave Lebensspenderin. Das war auch mal anders.